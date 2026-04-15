IPL 2026 Points Table : चेन्नई सुपरकिंग्सच्या विजयानं मुंबई इंडियन्सचं नुकसान, पॉईंट्स टेबलमध्ये कोण कितव्या स्थानी? पाहा संपूर्ण डिटेल्स

IPL 2026 Points Table : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमध्ये आतापर्यंत 22 सामने खेळवले गेले असून मंगळवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (CSK VS KKR) यांच्यात सामना खेळवला गेला. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडीयमवर चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात 14 एप्रिल रोजी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात चेन्नईने 32 धावांनी विजय मिळवला. चेन्नई सुपरकिंग्सचा दुसरा विजय होता. तर कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ (Kolkata Knight Riders) आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) आतापर्यंत विजयाचं खातं उघडू शकले नाहीत. चेन्नई सुपरकिंग्स सलग दोन विजयामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तर मुंबई इंडियन्सची पॉईंट्स टेबलमध्ये घसरण झालीये.
आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने आतापर्यंत 5 सामने खेळले असून यापैकी 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला, मात्र लागोपाठ दोन सामने त्यांनी जिंकले आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामन्यात चेन्नईने 23 धावांनी विजय मिळवला, तर मंगळवारी कोलकाता नाईट रायडर्स सामन्यात चेन्नईने 32 धावांनी विजय मिळवला. चेन्नई सुपरकिंग्सने कोलकाता नाईट रायडर्सला विजयासाठी 193 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात कोलकाताला अपयश आलं आणि ते फक्त 160 धावा करू शकले. यात नूर अहमद हा प्लेअर ऑफ द मॅच ठरला, त्याने 4 ओव्हरमध्ये 3 विकेट घेतल्या आणि फक्त 21 धावा दिल्या.
चेन्नई सुपरकिंग्सच्या लागोपाठ दुसऱ्या विजयामुळे ते आठव्या स्थानी आले आहेत. त्यांच्या खात्यात एकूण 4 पॉईंट्स आले असून त्यांचा नेट रन रेट हा -0.846 इतका आहे. यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स नवव्या स्थानावर होती तर मुंबई इंडियन्सचा संघ हा आठव्या स्थानी होता. पण केकेआर विरुद्धच्या विजयानंतर चेन्नईने मुंबईला मागे टाकून आता मुंबई इंडियन्सची नवव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत 4 पैकी फक्त 1 सामना जिंकला असून 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. यामुळे त्यांच्या खात्यात २ पॉईंट्स आहेत. तर कोलकाता नाईट रायडर्स सर्व सामने गमावून दहाव्या स्थानी आहेत.
पॉईंट्स टेबलमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा संघ 5 पैकी 4 सामने जिंकून 8 पॉईंट्स सह प्रथम स्थानावर राज्य करतंय. तर दुसऱ्या स्थानावर 7 पॉईंट्स सह पंजाब किंग्स आहेत. तिसऱ्या स्थानावर ६ पॉईंट्स सह रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ आहे. सनरायजर्स हैदराबादकडे 4 पॉईंट्स असून ते +0.576 च्या नेट रन रेटने चौथ्या स्थानी आहेत. तर दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ 4 पॉईंट्स सह +0.322 नेट रन रेट सह पाचव्या स्थानी आहेत.