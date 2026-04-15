English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 Points Table : आयपीएल 2026 मध्ये मंगळवारी 14 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स सामना पार पडला. या सामन्यात चेन्नईचा विजय झाला आणि त्यानंतर आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये बदल झाले आहेत. 

पूजा पवार | Updated: Apr 15, 2026, 01:39 PM IST
IPL 2026 Points Table : चेन्नई सुपरकिंग्सच्या विजयानं मुंबई इंडियन्सचं नुकसान, पॉईंट्स टेबलमध्ये कोण कितव्या स्थानी? पाहा संपूर्ण डिटेल्स
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 Points Table : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमध्ये आतापर्यंत 22 सामने खेळवले गेले असून मंगळवारी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (CSK VS KKR) यांच्यात सामना खेळवला गेला. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडीयमवर चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Superkings) विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात 14 एप्रिल रोजी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात चेन्नईने 32 धावांनी विजय मिळवला. चेन्नई सुपरकिंग्सचा दुसरा विजय होता. तर कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ (Kolkata Knight Riders) आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) आतापर्यंत विजयाचं खातं उघडू शकले नाहीत. चेन्नई सुपरकिंग्स सलग दोन विजयामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तर मुंबई इंडियन्सची पॉईंट्स टेबलमध्ये घसरण झालीये. 

चेन्नई सुपरकिंग्सचा लागोपाठ दुसरा विजय : 

आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने आतापर्यंत 5 सामने खेळले असून यापैकी 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला, मात्र लागोपाठ दोन सामने त्यांनी जिंकले आहेत. चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामन्यात चेन्नईने 23 धावांनी विजय मिळवला, तर मंगळवारी कोलकाता नाईट रायडर्स सामन्यात चेन्नईने 32 धावांनी विजय मिळवला. चेन्नई सुपरकिंग्सने कोलकाता नाईट रायडर्सला विजयासाठी 193 धावांचं आव्हान दिलं होतं, हे आव्हान पूर्ण करण्यात कोलकाताला अपयश आलं आणि ते फक्त 160 धावा करू शकले. यात नूर अहमद हा प्लेअर ऑफ द मॅच ठरला, त्याने 4 ओव्हरमध्ये 3 विकेट घेतल्या आणि फक्त 21 धावा दिल्या. 

हेही वाचा : Praful Hinge : नागपूरकर प्रफुल्ल हिंगेच्या कामगिरीत ग्लेन मॅकग्राथचं मार्गदर्शन ठरलं मोलाचं, स्वतः वडिलांनी सांगितला प्रवास

 

पॉईंट्स टेबलमध्ये बदल : 

चेन्नई सुपरकिंग्सच्या लागोपाठ दुसऱ्या विजयामुळे ते आठव्या स्थानी आले आहेत. त्यांच्या खात्यात एकूण 4 पॉईंट्स आले असून त्यांचा नेट रन रेट हा -0.846 इतका आहे. यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स नवव्या स्थानावर होती तर मुंबई इंडियन्सचा संघ हा आठव्या स्थानी होता. पण केकेआर विरुद्धच्या विजयानंतर चेन्नईने मुंबईला मागे टाकून आता मुंबई इंडियन्सची नवव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत 4 पैकी फक्त 1 सामना जिंकला असून 3 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. यामुळे त्यांच्या खात्यात २ पॉईंट्स आहेत. तर कोलकाता नाईट रायडर्स सर्व सामने गमावून दहाव्या स्थानी आहेत. 

ipl 2026

पॉईंट्स टेबलमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा संघ 5 पैकी 4 सामने जिंकून 8 पॉईंट्स सह प्रथम स्थानावर राज्य करतंय. तर दुसऱ्या स्थानावर 7 पॉईंट्स सह पंजाब किंग्स आहेत. तिसऱ्या स्थानावर ६ पॉईंट्स सह रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ आहे. सनरायजर्स हैदराबादकडे 4 पॉईंट्स असून ते +0.576 च्या नेट रन रेटने चौथ्या स्थानी आहेत. तर दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ 4 पॉईंट्स सह +0.322 नेट रन रेट सह पाचव्या स्थानी आहेत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026IPL 2026 Points Tablemumbai indianschennai superkingsCricket News

इतर बातम्या

आजच्याच दिवशी असं काय घडलं की शिवरायांनी संतापून...; '...

महाराष्ट्र बातम्या