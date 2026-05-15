/IPL 2026 Points Table : मुंबई इंडियन्सने पंजाब किंग्सचं गणित बिघडवलं, प्लेऑफमध्ये पोहोचण्यासाठी आता करो या मरो, पाहा समीकरण

IPL 2026 Points Table : आयपीएल 2026 मध्ये गुरुवारी 14 मे रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स (MI VS PBKS) यांच्यात सामना रंगला होता. धर्मशाला स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने शेवटच्या ओव्हरमध्ये रोमांचक विजय मिळवला. पंजाब किंग्सने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट गमावून 200 धावांची कामगिरी केली होती. तर विजयासाठी मुंबई इंडियन्सला 201 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान मुंबईने 6 विकेट राखून पूर्ण केलं, यात तिलक वर्माने विजयी खेळी केली. मुंबई इंडियन्सने विजय मिळवल्यामुळे आता पंजाब किंग्सचं प्लेऑफमधील गणित बिघडलं आहे.
धर्मशाला स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यामुळे पंजाबला आधी फलंदाजी करण्यासाठी मैदानात यावं लागलं. जसप्रीत बुमराहच्या नेतृत्वात खेळत असलेल्या मुंबई इंडियन्सने पंजाब किंग्सच्या 8 विकेट घेतल्या आणि त्यांना 200 धावांवर रोखले. यात पंजाबकडून प्रभसिमरन सिंहने 57 धावांची कामगिरी केली. तर मुंबईकडून गोलंदाज शार्दूल ठाकूरने 4, दिपक चहरने 2 आणि कॉर्बिन बॉश तसेच राज बावा या दोघांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. पंजाब किंग्सने विजयासाठी 201 धावांचे आव्हान दिल्यावर मुंबईकडून सर्वाधिक 75 धावा तिलक वर्माने केल्या. तर रायनने 48 धावांची खेळी केली. पंजाब किंग्सकडून अझमतुल्लाह ओमरझाईने 2 तर मॅक्रो जॅनसन आणि युजवेंद्र चहलने प्रत्येक 1 विकेट घेतली.
मुंबई इंडियन्सचा संघ 12 पैकी 8 सामन्यात पराभूत झाल्याने त्यांचं प्लेऑफमधील आव्हान आधीच संपुष्टात आलं होतं. स्पर्धेच्या सुरुवातीला 6 पैकी 6 सामन्यात विजय मिळवून जबरदस्त फॉर्मात असणारा पंजाब किंग्सचा संघ मात्र मागील 5 सामान्यांपासून विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे. पंजाबचा सुरुवातीचा फॉर्म पाहून संघ प्लेऑफमध्ये टॉप 2 ला फिनिश करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यानंतर पंजाब किंग्सचा फॉर्म ढेपाळला आणि लागोपाठ 5 पराभवांना त्यांना सामोरं जावं लागलं. त्यामुळे आता पंजाब किंग्सच्या प्लेऑफ क्वालिफिकेशनवर आता टांगती तलवार आहे. पुढील दोन सामने पंजाब किंग्ससाठी करो वा मरोचे ठरतील. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि लखनऊ सुपर जाएंट्स या संघांविरुद्ध पंजाब किंग्सला लीग स्टेजचे उर्वरित दोन सामने खेळायचे आहेत. प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय करायचं असेल तर हे सामने काहीही करून पंजाब किंग्सला जिंकावे लागतील. मात्र ते तितकंसं सोपं ठरणार नाही. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाबने सामना जिंकला असता तर ते पॉईंट्स टेबलमध्ये 15 पॉईंट्सपर्यंत गेले असते. मात्र तसं झालेलं नाही. ज्यामुळे पंजाब किंग्ससाठी पुढील दोन सामन्यात काहीही करून विजय मिळवावा लागेल तरच त्यांचे 17 पॉईंट्स होऊन ते क्वालिफाय करू शकतील.
आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ प्रथम स्थानी असून त्यांच्या खात्यात 16 पॉईंट्स आणि +1.053 नेट रन रेट आहेत. तर दुसऱ्या स्थानावर गुजरात टायटन्स असून त्यांचे सुद्धा 16 पॉईंट्स आहेत मात्र त्यांचा नेट रन रेट हा आरसीबीपेक्षा कमी आहे. तिसऱ्या स्थानावर १४ पॉईंट्स सह सनरायजर्स हैदराबाद असून चौथ्या स्थानावर 13 पॉईंट्स सह पंजाब किंग्स आहे आणि पाचव्या स्थानावर 12 पॉईंट्स सह चेन्नई सुपरकिंग्स आहे.