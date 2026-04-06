CSK चा पराभव करून RCB बनली नंबर 1, पाहा टॉप 4 मध्ये कोण कोण? अशी आहे पॉईंट्स टेबलची स्थिती

IPL 2026 Points Table : आयपीएल 2026 मध्ये आतापर्यंत एकूण 11 सामने झालेले आहेत. आठवड्याची समाप्ती ही रविवारी संध्याकाळी झालेल्या चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (CSK VS RCB) या सामन्याने झाली. चिन्नस्वामी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात प्रथम आरसीबीने चेन्नईच्या गोलंदाजी पुढे 250 धावा ठोकल्या त्यानंतर अचूक गोलंदाजीचा मारा करून आरसीबीच्या खेळाडूंनी चेन्नई सुपरकिंग्सला 207 धावांमध्ये ऑलआउट केलं. यानंतर पॉईंट्स टेबलच्या स्थितीमध्ये मोठा बदल झालेला आहे. तेव्हा टॉप 5 मध्ये कोणते संघ आहेत आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians), चेन्नई सुपरकिंग्स संघांची स्थिती कशी आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सामना 47 धावांनी जिंकल्यावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या संघाने आयपीएल पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 चं स्थान पटकावलं आहे. आरसीबीने आतापर्यंत दोन पैकी दोन सामने जिंकले असून यात ४ पॉईंट्स मिळवले आहेत. त्यामुळे आरसीबी ही +2.501 च्या नेट रन रेटने सर्वात पुढे आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान रॉयल्स आहे. राजस्थान रॉयल्स पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर दोनच्या स्थानावर असून त्यांचे 4 पॉईंट्स आहेत आणि नेट रन रेट हा +2.233 इतका आहे. दिल्ली कॅपिटल्स +1.170 च्या नेट रन रेटने आणि ४ पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर तीनवर आहे. तर पंजाब किंग्स हा +0.637 च्या नेट रन रेट सह चौथ्या स्थानी आहे. टॉप 4 मध्ये असलेल्या सर्व संघांनी यंदाच्या सीजनमध्ये खेळलेले 2 पैकी 2 सामने जिंकले आहेत.
चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाने यंदाच्या आयपीएलमध्ये आतापर्यंत तीन सामने खेळले असून सर्व सामन्यांमध्ये त्यांचा पराभव झालाय. चेन्नईने यंदाच्या आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स आणि आरसीबी या संघांविरुद्ध सामने खेळले. मात्र सर्व सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. 5 एप्रिल रोजी झालेल्या सामन्यात आरसीबीकडून मोठा पराभव झाल्याने चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ हा -2.517 च्या नेट रन रेटसह पॉईंट्स टेबलच्या तळाला आहे. तर त्याच्यावर म्हणजेच नवव्या स्थानी दोन पैकी दोन सामने गमावलेला कोलकाता नाईट रायडर्स संघ नवव्या स्थानी आहे. तर आठव्या स्थानी आरसीबी आणि केकेआर प्रमाणेच आतापर्यंत एकही सामना न गमावलेला संघ गुजरात टायटन्स आहे. गुजरात टायटन्सचा नेट रन येत हा -0.424 आहे.
आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पाचव्या स्थानावर सनरायजर्स हैदराबादचा संघ असून त्यांनी तीनपैकी एका सामन्यात विजय मिळवला आहे. त्यामुळे त्यांचा नेट रन रेट +0.275 असून त्यांच्या खात्यात २ पॉईंट्स आहेत. पॉईंट्स टेबलमध्ये सहाव्या स्थानी मुंबई इंडियन्सचा संघ असून त्यांनी दोन पैकी एक सामना जिंकल्यामुळे त्यांचा नेट रन रेट हा -0.206 आहे.