CSK VS RR सामन्यानंतर IPL 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा उलटफेर, RCB ने गमावलं नंबर 1 चं स्थान

IPL 2026 : आयपीएल 2026 च्या तिसऱ्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपरकिंग्सचा दारुण पराभव केल्यावर आयपीएलच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा फेरबदल झाला आहे.  राजस्थान रॉयल्सने प्रथम गोलंदाजी करून चेन्नई सुपरकिंग्सला 127 धावांवर रोखलं आणि विजयासाठी मिळालेलं आव्हान 13 व्या ओव्हरमध्येच पूर्ण केलं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 31, 2026, 07:09 PM IST
IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून आतापर्यंत सीजनचे एकूण तीन सामने खेळवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत एकूण 6 संघ मैदानात उतरले असून यापैकी तीन संघांना विजय मिळाला तर तीन संघांना पराभव मिळालं आहे. सोमवार 30 मार्च रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (CSK VS RR) यांच्यात गुवाहाटी येथे सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा लाजिरवाणा पराभव झाला. राजस्थान रॉयल्सने प्रथम गोलंदाजी करून चेन्नई सुपरकिंग्सला 127 धावांवर रोखलं आणि विजयासाठी मिळालेलं आव्हान 13 व्या ओव्हरमध्येच पूर्ण केलं. राजस्थान रॉयल्सने 8 विकेटने विजय मिळवला आणि पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा उलटफेर झालाय. 

आयपीएल 2026 च्या तिसऱ्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने सीएसकेवर मोठा विजय मिळवल्याने पॉईंट्स टेबलमध्ये फेरबदल झाला आहे. या सीजनचा पहिला सामना जिंकून राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 वर पोहोचली आहे. यापूर्वी सिजनच्या ओपनिंग सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादचा पराभव करून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने सामना जिंकला होता. मात्र रियान परागच्या नेतृत्वातील राजस्थान रॉयल्सने त्याची नंबर 1 ची जागा बळकावली आहे. एवढंच नाही तर मुंबई इंडियन्स दुसऱ्या नंबरवर आली आहे आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू तिसऱ्या क्रमांकावर घसरली आहे. 

पॉईंट्स टेबलमध्ये कोण कितव्या स्थानी?

राजस्थान रॉयल्सने विजयाने 19 व्या सीजनची सुरुवात केली आहे. 128 धावांचं टार्गेट राजस्थानने केवळ 12.1 ओव्हरमध्येच पूर्ण केलं. या विजयामुळे राजस्र्थन रॉयल्सचा नेट रन रेट हा +4.171 झाला असून ते 2 पॉईंट्स सह नंबर 1 वर पोहोचले आहेत. 

आयपीएल 2026 च्या पहिल्या सामन्यात गतविजेत्या आरसीबी संघाने सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध सामना जिंकून नंबर 1 चं स्थान मिळवलं होतं मात्र ते आता दुसऱ्या नंबरवर पोहोचले असून त्यांचा नेट रन रेट हा +2.907 आहे. मुंबई इंडियन्स +0.687 नेट रन रेट सह तिसऱ्या स्थानावर आहे. 

चेन्नई सुपरकिंग्सला पहिल्या सामन्यात केवळ पराभवच मिळाला नाही तर त्यांचा नेट रन रेट सुद्धा निगेटिव्हमध्ये गेला आहे. पहिल्या सामन्यात पराभूत झाल्यावर चेन्नईचा नेट रन रेट हा -4.171 झाला आहे. आता जस जसे इतर संघ त्यांचे सामने खेळतील तस तसे चेन्नई सुपरकिंग्सचा धोका आणखी वाढेल. चेन्नई सुपरकिंग्सला जर त्यांचा नेट रन रेट हा पॉझिटिव्हमध्ये आणायचा असेल तर त्यांना मोठ्या मार्जिनने सामना जिंकावा लागेल. तर चेन्नई पुढील ५ पैकी ३ सामने जर हरली तरी त्यांच्या अडचणीत आणखीन वाढ होईल.  

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

