IPL 2026 Points Table Updated : David Miller च्या एक धावेने बदललं गुणतालिकेचं गणित! RR यादीत अव्वल स्थानावर

IPL 2026 Point Table : आयपीएल 2026 च्या 14 व्या सामन्यात दिल्ली विरूद्ध गुजरात यांच्यामध्ये झालेल्या मनोरंजक सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित बदलले आहे. 

Updated: Apr 9, 2026, 07:07 PM IST
DC vs GT Point table After Match : आयपीएल 2026 चा नव्या सिझनचा थरार दिवसेंदिवस मनोरंजक होत चालला आहे. सध्या आयपीएलमध्ये अंडरडाॅग संघांनी सर्वानाच चकीत केले आहे, यामध्ये राजस्थान राॅयल्स, दिल्ली कॅपिट्ल्सच्या संघानी कमालीची कामगिरी केली आहे. राजस्थान राॅयल्सच्या संघाने आतापर्यत सर्व सामने जिंकले आहेत तर काल दिल्ली कॅपिट्ल्स विरूद्ध गुजरात जायंट्स यांच्यामध्ये झालेल्या थ्रिलर सामन्यामध्ये गुजरात जायंट्सच्या संघाने बाजी मारली. कालच्या सामन्यानंतर आता आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेचे गणित बदलले आहे. 

टाॅप 4 मध्ये कोणत्या संघाचा समावेश 

आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेमधील पहिल्या 4 संघाबद्दल सांगायचे झाले तर राजस्थान रॅायल्सचा संघ पहिल्या स्थानावर आहे. तर या यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर पंजाब किग्सचा संघ आहे, तर तिसऱ्या क्रमांकावर रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ आहे. आतापर्यत या तीन संघानी झालेल्या स्पर्धेमध्ये एकही सामना गमावलेला नाही. तर या यादीमध्ये टॅाप 4 च्या शर्यतीत दिल्ली कॅपिट्ल्सचा संघ आहे. दिल्लीच्या संघाला कालच्या सामन्यामध्ये गुजरातविरूद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. 

सनराइझर्स हैदराबादची स्थिती काय? 

गुजरात टायटन्सचा संघ हा आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेमध्ये सहाव्या स्थानावर आहे, तर सनराइझर्स हैदराबादच्या संघ गुणतालिकेमध्ये पाचव्या स्थानावर आहे. सनराइझर्स हैदराबाद आणि गुजरात टायटन्स या दोन्ही संघानी आतापर्यत फक्त एक सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे. तर दोन सामन्यामध्ये संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. 

गुणतालिकेच्या तळाशी 5 वेळा चॅम्पियन संघाचा समावेश

आयपीएल 2026 च्या गुणतालिकेच्या तळाशी नजर टाकली तर दहाव्या क्रमांकावर चेन्नई सुपर किंग्सचा संघ आहे. चेन्नई सुपर किंग्सच्या संघाने आतापर्यत एकही सामना जिंकलेला नाही. तर नवव्या क्रमांकावर कोलकता नाईट राइडर्सचा संघ आहे. केकेआरने आतापर्यत 2 सामने गमावले आहेत तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर सलग दोन सामन्यामध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. लखनऊ सुपर जायंट्सच्या हाती आतापर्यत १ विजय हाती लागला आहे.  

 

नजर टाका पॅाइंट टेबलवर

 

क्रमांक संघ सामना विजय पराभव रनरेट गुण
1 राजस्थान राॅयल्स 3 3 0 +2.403 6
2 पंजाब किंग्स 3 3 0 +0.637 6
3 रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरू 2 2 0 +2.501 4
4 दिल्ली कॅपिट्ल्स 3 2 1 +0.811 4
5 सनराइझर्स हैदराबाद 3 1 2 +0.275 2
6 गुजरात जायंट्स 3 1 2 -0.270 2
7 लखनऊ सुपर जायंट्स 2 1 1 -0.542 2
8 मुंबई इंडियन्स 3 1 2 -0.715 2
9 कोलकता नाईट राइडर्स 3 0 2 -1.964 0
10 चेन्नई सुपर किंग्स 3 0 3 -2.517 0
 
