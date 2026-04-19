English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IPL 2026 Points Table : हैदराबाद विरुद्ध पराभवानंतरही पॉईंट्स टेबलमध्ये चेन्नईला झाला फायदा, पोहोचली 'या' नंबरवर, हे कसं घडल?

IPL 2026 CSK VS SRH : चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात 19 एप्रिल रोजी झालेल्या सामन्यात चेन्नईचा 10 धावांनी पराभव झाला. मात्र या पराभवानंतर सुद्धा चेन्नईला पॉईंट्स टेबलमध्ये मात्र फायदा झालाय. तेव्हा याचं समीकरण कसं आहे याविषयी जाणून घेऊयात.

पूजा पवार | Updated: Apr 19, 2026, 02:19 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 CSK VS SRH : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या (IPL 2026) सीजनचे आतापर्यंत एकूण 27 सामने खेळून झालेले आहेत. शनिवार 19 एप्रिल रोजी झालेल्या डबल हेडर सामन्यांमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (CSK VS SRH) यांच्यात झालेल्या सामन्यात चेन्नईचा पराभव झाला. हैदराबाद संघाने 10 धावांनी विजय मिळवला. मात्र शनिवारी पराभवाचा धक्का बसूनही पॉईंट टेबलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सला (Chennai Superkings) फायदा झाला आहे. यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स पॉईंट टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर होती. मात्र जसा सामना संपला तशी ती सातव्या स्थानावर पोहोचली. साधारणपणे कोणत्याही संघाने सामना गमावला की त्यांची पॉईंट्स टेबलमध्ये घसरण होते, मात्र चेन्नई सोबत उलट झाला आणि त्यांना फायदा झाला. तेव्हा सीएसके पराभूत होऊन सुद्धा पॉईंट्स टेबलमध्ये वरच्या स्थानी कशी पोहोचली आणि इतर संघांची स्थिती सध्या काय आहे याविषयी जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

शनिवारी 18 एप्रिल रोजी हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमवर सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात सामना झाला. यात सनरायजर्स हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करून 194 धावा केल्या तर चेन्नई सुपरकिंग्सने 20 ओव्हरमध्ये आठ विकेट घेऊन 184 धावा केल्या. 

चेन्नई सुपरकिंग्सला कसा झाला फायदा? 

शनिवारी सामन्यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स ही पाच सामन्यांपैकी दोन सामने जिंकून आणि तीन सामन्यात पराभूत होऊन चार पॉईंट्सनी आठव्या स्थानावर होती. तर त्याचा नेट रन रेट हा -0.846 एवढा होता. तर दुसरीकडे हैदराबादला मिळालेल्या पराभवानंतर त्यांचा नेट रन रेट हा -0.780 एवढा झाला. नेट रन रेट मध्ये सुधारणा झाल्या कारणाने चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाला एका स्थानाचा फायदा होऊन ते सातव्या स्थानी पोहोचले आहेत. तर तिकडेच लखनऊ सुपर जाएंट्सचा संघ हा सातव्याहून आठव्या स्थानी पोहोचला आहे. त्यांनी पाचपैकी दोन सामन्यात विजय आणि तीन सामन्यात पराभव झालाय, यासह त्यांचे चार पॉईंट्स झाले असून नेट रन रेट 0.804 आहे. मुंबई इंडियन्स संघाने पाच सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला असून उर्वरित चारही सामने गमावले आहेत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स सध्या नवव्या स्थानी आहे. तर कोलकाताच्या संघाने आतापर्यंत एकही सामना जिंकलेला नाही, त्यामुळे ते सर्वात खालच्या स्थानी आहेत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026chennai superkingscsk vs srhIPL 2026 Points TableCricket News

