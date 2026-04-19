IPL 2026 Points Table : हैदराबाद विरुद्ध पराभवानंतरही पॉईंट्स टेबलमध्ये चेन्नईला झाला फायदा, पोहोचली 'या' नंबरवर, हे कसं घडल?

IPL 2026 CSK VS SRH : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या (IPL 2026) सीजनचे आतापर्यंत एकूण 27 सामने खेळून झालेले आहेत. शनिवार 19 एप्रिल रोजी झालेल्या डबल हेडर सामन्यांमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद (CSK VS SRH) यांच्यात झालेल्या सामन्यात चेन्नईचा पराभव झाला. हैदराबाद संघाने 10 धावांनी विजय मिळवला. मात्र शनिवारी पराभवाचा धक्का बसूनही पॉईंट टेबलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सला (Chennai Superkings) फायदा झाला आहे. यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स पॉईंट टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर होती. मात्र जसा सामना संपला तशी ती सातव्या स्थानावर पोहोचली. साधारणपणे कोणत्याही संघाने सामना गमावला की त्यांची पॉईंट्स टेबलमध्ये घसरण होते, मात्र चेन्नई सोबत उलट झाला आणि त्यांना फायदा झाला. तेव्हा सीएसके पराभूत होऊन सुद्धा पॉईंट्स टेबलमध्ये वरच्या स्थानी कशी पोहोचली आणि इतर संघांची स्थिती सध्या काय आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
शनिवारी 18 एप्रिल रोजी हैदराबादच्या राजीव गांधी स्टेडियमवर सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स यांच्यात सामना झाला. यात सनरायजर्स हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करून 194 धावा केल्या तर चेन्नई सुपरकिंग्सने 20 ओव्हरमध्ये आठ विकेट घेऊन 184 धावा केल्या.
शनिवारी सामन्यापूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्स ही पाच सामन्यांपैकी दोन सामने जिंकून आणि तीन सामन्यात पराभूत होऊन चार पॉईंट्सनी आठव्या स्थानावर होती. तर त्याचा नेट रन रेट हा -0.846 एवढा होता. तर दुसरीकडे हैदराबादला मिळालेल्या पराभवानंतर त्यांचा नेट रन रेट हा -0.780 एवढा झाला. नेट रन रेट मध्ये सुधारणा झाल्या कारणाने चेन्नई सुपरकिंग्सच्या संघाला एका स्थानाचा फायदा होऊन ते सातव्या स्थानी पोहोचले आहेत. तर तिकडेच लखनऊ सुपर जाएंट्सचा संघ हा सातव्याहून आठव्या स्थानी पोहोचला आहे. त्यांनी पाचपैकी दोन सामन्यात विजय आणि तीन सामन्यात पराभव झालाय, यासह त्यांचे चार पॉईंट्स झाले असून नेट रन रेट 0.804 आहे. मुंबई इंडियन्स संघाने पाच सामन्यांपैकी एक सामना जिंकला असून उर्वरित चारही सामने गमावले आहेत. त्यामुळे मुंबई इंडियन्स सध्या नवव्या स्थानी आहे. तर कोलकाताच्या संघाने आतापर्यंत एकही सामना जिंकलेला नाही, त्यामुळे ते सर्वात खालच्या स्थानी आहेत.