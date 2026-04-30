IPL 2026 : जसप्रीत बुमराहच्या खराब कामगिरीनंतर पोलार्डने केले मोठे वक्तव्य! संघाने केले सत्य मान्य...

Kieron Pollard's press conference : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध सनराइझर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला. या सामन्यात आणखी एकदा मुंबई इंडियन्सची गोलंदाजी फेल ठरली. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सचा रायन रिकल्टन याने शतक झळकावले आणि त्याच्या शतकीय खेळीच्या जोरावर संघाने 243 धावा केल्या. या सामन्यात सनराइझर्स हैदराबादच्या संघाने हे लक्ष सहज पार केले आणि सलग पाचवा विजय नावावर केला. कालच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाची निराशाजनक गोलंदाजी पाहायला मिळाली. या सामन्यामध्ये जसप्रीत बुमराहच्या हाती एकही विकेट लागली नाही. त्याने या सिझनमध्ये आतापर्यत संघासाठी फार काही प्रभावशाली कामगिरी केलेली नाही त्यामुळे संघाचा कोच पोलार्डने त्याच्या खराब फार्मबद्दल वक्तव्य केले आहे.
सनराइझर्स हैदराबादविरुद्ध काल मुंबई इंडियन्सचा काल वानखेडेच्या मैदानावर सामना झाला. या सामन्यात सनराइझर्स हैदराबादविरुद्ध जसप्रीत बुमराह याने 4 ओव्हर टाकल्या त्यामध्ये त्याने 54 धावा खर्च केल्या. कालच्या सामन्यामध्ये त्याची इकॅानॅामी ही 13.50 इतकी होती. यावर आता कायरन पोलार्डने काय वक्तव्य केले आहे यासंदर्भात वाचा.
मुंबई इंडियन्सची आयपीएल 2026 मधील सातत्याने खराब कामगिरीनंतर संघाचा फलंदाजी प्रशिक्षक कायरन पोलार्ड याने वक्तव्य केले आहे. कायरन पोलार्ड म्हणाला की, जसप्रीत बुमराह हा अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करण्यात अपयशी ठरत आहे. त्याने पुढे सांगितले की, जेव्हा एखादा क्रिकेटपटू हा चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरत असेल तेव्हा तो का चांगली कामगिरी नाही आहे यासंदर्भात जाणून घ्यायला हवे त्याचबरोबर तो कोणत्या चुका करत आहे हे पाहणे आणि त्यांना सुधारणे देखील महत्वाचे आहे. त्याने सांगितले की तो बऱ्याच वर्षापासून संघासाठी चांगली कामगिरी करत आहे, माणूस म्हणून चुका करण्याचा त्याला अधिकार आहे.
मुंबई इंडियन्सच्या संघाने आतापर्यत त्याच्या खात्यात सहा पराभव झाले आहेत. त्यांना फक्त 2 विजय मिळाले आहेत. यानंतर आता तो पोलार्डने सांगितले की, कदाचित खेळाडूंचा दिवस चांगला नसेल किंवा त्यांचा सिझन चांगला नसेल. त्याचबरोबर किंवा त्याचे काही महिने चांगले नसतील. त्याने असेही सांगितले की मला वाटते की आपण कधीकधी चांगल्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
आयपीएस 2026 मधील मुंबई इंडियन्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर आतापर्यत संघाने 6 सामने गमावले आहेत. संघाने आतापर्यत 8 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना 6 सामन्यात पराभव पत्करावा लागला आहे, तर 2 सामन्यात त्यांना विजय मिळाला आहे. गुणतालिकेमध्ये संघ सध्या नवव्या क्रमांकावर आहे. त्याच्या खात्यामध्ये 4 गुण आहेत.