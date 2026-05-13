Prabhsimran Singh Post : 'Shhhhhh...' तंदुरुस्तीबद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर क्रिकेटपटूने शेअर केला 'शर्टलेस' फोटो! ट्रोलर्सचे तोंड केले बंद

Prabhsimran Singh Fitness : पंजाब किंग्जच्या संघाने सलग चार सामने गमावल्यानंतर आता सोशल मिडियावर खेळाडूंवर टीका केली जात आहे. सलामीवीर फलंदाज प्रभसिमरण सिंह यांच्या फिटनेसबद्दल सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आता त्याने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन ट्रोलर्सला उत्तर दिले आहे.
Prabhsimran Singh Post : पंजाब किंग्जच्या संघाला मागील चार सामन्यात सलग पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मागील काही दिवसांपासून पजाबच्या खराब कामगिरीमुळे त्यांना पराभव पत्कारावा लागला आहे. पंजाबचे आता सध्या 3 सामने शिल्लक आहेत. यामध्ये त्यांना 2 सामन्यांमध्ये विजय मिळवणे अनिवार्य आहे, आता त्यांचा आगामी सामना महत्वाचा असणार आहे. सातत्याने झालेल्या चार पराभवानंतर पंजाब किंग्जचा सलामीवीर फलंदाज प्रभसिमरण सिंह यांच्या फिटनेसबद्दल सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कारण मागील काही दिवसांपासून त्याच्या फिटनेसबद्दल सोशल मिडियवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात होती. आता त्याने सोशल मिडियावर एक शर्टलेस फोटो शेअर केला आहे.
पंजाब किंग्जचा युवा फलंदाज प्रभसिमरण सिंह याच्याबद्दल अनेक खोट्या बातम्या आणि एआय फोटो शेअर करण्यात आले आहेत. या फोटोंमुळे प्रभसिमरण सिंह याचे वजन वाढले आहे असे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. आता त्याने त्याच्या सोशल मिडियावर एक फोटो शेअर करुन ट्रोलर्सचे तोंड बंद केले आहे. या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी, 25 वर्षीय यष्टीरक्षक-फलंदाज प्रभसिमरन सिंगने इंस्टाग्राम स्टोरीजवर स्वतःचा शर्टलेस फोटो पोस्ट केला. त्याचबरोबर या फोटोमध्ये त्याने शांत रहा असा इमोजी देखील लावला आहे.
प्रभसिमरण सिंह याला मागील काही सामन्यांमधील पराभवानंतर आणि खराब कामगिरीमुळे त्याला ट्रोल केले जात होते. हा फोटो शेअर करुन त्याने त्याच्या फॉर्ममधील समस्या शारीरिक तंदुरुस्तीची नाही, तर खेळातील चढ-उतारांचा भाग आहे असे त्याने सांगितले. त्याचबरोबर संघाने म्हणजेच फ्रँचायझीने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट केली आहे यामध्ये त्यांनी प्रभसिमरण सिंहची बाजू मांडली आहे.
Prabhsimran Singh’s Instagram story. pic.twitter.com/PyeTnGL2Te— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 13, 2026
पंजाब किंग्सने सांगितले की, क्रिकेटमध्ये टीका करणे, मज्जा मस्ती करणे आणि मते मांडणे सर्वाचे स्वागत आहे. पण क्षुल्लक प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी बनवलेल्या खोट्या आणि खोट्या बातम्या पसरवण्यासाठी परवानगी नाही. लक्ष वेधण्यासाठी चुकीची माहिती पसरवू नये त्यासाठी आम्ही पडताळणी करत आहोत. त्यानंतर ही पोस्ट पंजाबच्या संघाने हटवून टाकली. संघाची सह-मालक आणि बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिने देखील या विषयावर लक्ष घातले आहे. तिने स्पष्टपणे सांगितले की, संघ किंवा खेळाडूंची प्रतिमा डागाळण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. "जबाबदारीची जाणीव ठेवा," असे तिने स्पष्ट सांगितले आहे.