Praful Hinge : 4 विकेटने प्रफुल्ल हिंगेला रातोरात स्टार बनवलं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्सची संख्या पोहोचली हजारांवरून लाखांमध्ये

Praful Hinge Instagram Followers Rise : इंडियन प्रीमियर लीगमुळे भारतातील अनेक क्रिकेटर्सना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याची आपल्यातील टॅलेंट दाखवण्याची संधी मिळते. अनेक क्रिकेटर्स या स्पर्धेमुळे प्रकाशझोतात येतात आणि रातोरात स्टार बनतात. असंच काहीसं सोमवारी नागपूरचा मराठमोळा गोलंदाज प्रफुल्ल हिंगे सोबत सुद्धा झालं. प्रफुल्ल हा 24 वर्षीय गोलंदाज असून त्याने काल राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादकडून आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं. इनिंगच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये प्रफुल्लने राजस्थानच्या तीन विकेट घेतल्या. या कामगिरीनंतर प्रफुल्लची सर्वत्र चर्चा होऊ लागली. परिणामी त्याची इंस्टाग्रामवरील फॅन फॉलिंग ही 3 हजारवरून तब्बल सध्या 4 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी प्रफुल्ल हिंगे हा विदर्भ संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळत होता. मात्र आयपीएलमध्ये केलेल्या जबरदस्त गोलंदाजी प्रदर्शनामुळे तो एका रात्रीत स्टार बनला. त्याने यशस्वी जयस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, कर्णधार रियान पराग आणि ल्हुआं ड्रे प्रिटोरियस यांची विकेट घेतली. आपल्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये 3 बळी घेत इतिहास रचला, जे आयपीएलच्या १९ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. मूळचा नागपूरचा असलेल्या प्रफुल्लला सनरायझर्सने ३० लाख रुपयांच्या मूळ किमतीत संघात स्थान दिले होते. प्रफुल्लने 3 ओव्हरमध्ये 18 धावा देऊन 4 विकेट घेतल्या.
प्रफुल्लच्या या परफॉर्मन्सने त्याची बरीच चर्चा झाली आणि फॉलोअर्स सुद्धा वाढले. सोमवारी झालेल्या सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामन्यापूर्वी प्रफुल्ल हिंगेचे इंस्टाग्रामवर जवळपास ३ हजार फॉलोअर्स होते. मात्र सामना झाल्यावर त्याच्या फॉलोअर्समध्ये वाढ झाली आणि बघता बघता त्याच्या फॉलोअर्सची संख्या लाखोंच्या पार गेली. बातमी लिहीपर्यंत प्रफुल्ल हिंगेचे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ४ लाख ४२ हजारांपर्यंत पोहोचले आहेत. तसेच प्रत्येक तासाला यात वाढ होत आहे.
प्रफुल्ल हिंगे हा राज्यातील क्रिकेटमध्ये विदर्भाचं प्रतिनिधित्व करतो. प्रफुल्ल हा उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज असून सनरायजर्स हैदराबादने 30 लाखांना त्याला आपल्या संघात घेतलं होतं. प्रफुल्ल हिंगेने 10 फर्स्ट क्लास सामन्यांमध्ये 26.66 च्या सरासरीने 27 विकेट घेतल्या आहेत. लिस्ट ए मध्ये त्याने 6 सामन्यांमध्ये 5 विकेट घेतल्या. तर आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वी त्याने टी20 मध्ये फक्त 1 विकेट घेतली होती.