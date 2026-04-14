'मी 4 विकेट घेणार लिहून ठेवलं होतं,' प्रफुल्ल हिंगेने सांगितलं यशाचं गुपित; वैभवला पहिल्याच चेंडूवर Out करणार; मित्रांना दिला होता शब्द

शिवराज यादव | Updated: Apr 14, 2026, 08:10 AM IST
Praful Hinge Record in First Match: राजस्थान रॉयल्सविरोधातील सामन्यात सनरायजर्स हैदराबादचा गोलंदाज प्रफुल हिंगे याने जबरदस्त कामगिरी करत, 19 वर्षात कोणताही गोलंदाज करु शकला नाही अशा रेकॉर्डची नोंद केली आहे. विदर्भाच्या गोलंदाजाने पहिल्याच सामन्यात 34 धावा देत 4 विकेट घेतल्या. विशेष म्हणजे पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याने तीन विकेट घेत ओव्हर हॅटट्रिकची नोंद केली. पहिल्या सामन्यात 4 विकेट घेत आयपीएलच्या इतिहासात पदार्पणात अशी कामगिरी करणारा तो दुसरा सर्वोत्तम गोलंदाज ठरला आहे. 

प्रफुलने हैदराबादच्या आघाडीच्या फलंदाजांना माघारी धाडत संघाच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला. हैदराबादने हा सामना 57 धावांनी जिंकला. सामन्यानंतर प्रफुलला त्याच्या कामगिरीबद्दल विचारलं असता त्याने आपण हे आधीच लिहून ठेवलं होतं असा खुलासा केला. "मी कुठेतरी लिहून ठेवलं होतं की, मी माझ्या पहिल्या सामन्यात 4 ते 5 विकेट घेईन. मी पॉवरप्लेमध्ये वर्चस्व गाजवण्याचं ठरवलं होतं. मी मॅनिफेस्टवर विश्वास ठेवतो," असं त्याने सांगितलं. 

"वयाच्या 13 व्या वर्षी मी क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मला लेदर बॉल क्रिकेट म्हणजे काय आहे याची कल्पना नव्हती, मी वडिलांनी मला क्लबमध्ये टाकण्यास सांगितलं. ते मला म्हणाले की, तू फार लहान आहेस. यानंतर त्यांनी मला तिथे नेलं आणि त्यानंतर खेळू लागले. मला हा पुरस्कार माझ्या कुटुंबाला समर्पित करायचा आहे," अशी भावना त्याने व्यक्त केली. 

आपण वैभव सूर्यवंशीला बाऊन्सर टाकून आऊट करण्याची योजना आधीच आखली होती असंही प्रफुलने सांगितलं. "वैभव सूर्यवंशीची विकेट माझ्यासाठी सर्वोत्तम  होती. कारण तो सध्या फॉर्ममध्ये आहे. मी काहींना सांगितलं होतं की, मी याला पहिल्या चेंडूवर बाऊन्सर टाकून बाद करणार. किंवा कोणत्याही चेंडूवर माझी त्याला आऊट करण्याची इच्छा होती. वरुण अॅरॉनने मला यात मदत केली, त्याचे आभार," असं तो म्हणाला.

प्रफुलच्या जबरदस्त गोलंदाजीला त्याच्याच सोबत पदार्पण करणाऱ्या वेगवान गोलंदाज साकिब हुसेनच्या प्रभावी गोलंदाजीची मोलाची साथ लाभली; साकिबने 24 धावांत 4 बळी अशी उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली.

"प्रत्येक खेळाडू अशा प्रकारच्या पदार्पणाचीच (डेब्यूची) आशा बाळगत असतो, त्यामुळे मला खूपच छान वाटत आहे. मी अत्यंत आनंदी आहे. सामन्याच्या एक दिवस आधीच हैदराबादच्या गोलंदाजी प्रशिक्षकांनी मला कळवले होतं की, मला या सामन्यात खेळण्याची संधी मिळणार आहे. तेव्हापासून, माझे संपूर्ण लक्ष केवळ चांगली कामगिरी करण्यावरच केंद्रित होते. मानसिकदृष्ट्या, मी माझे सर्वोत्तम योगदान देण्यासाठी स्वतःला पूर्णपणे सज्ज केले होते," असं हुसेन म्हणाला. 

"वरुण (ॲरॉन) भाई गेल्या चार वर्षांपासून माझ्यासोबत काम करत आहेत. माझ्या गोलंदाजीत तुम्हाला जी काही सुधारणा दिसून येत आहे, ती केवळ त्यांच्यामुळेच शक्य झाली आहे. याचे संपूर्ण श्रेय मी त्यांनाच देतो. हा अनुभव खरोखरच अप्रतिम होता; पदार्पणाच्याच सामन्यात अशी दमदार कामगिरी करणे ही एक अत्यंत विशेष गोष्ट आहे," असंही त्याने पुढे नमूद केले.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

