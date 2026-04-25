English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • स्पोर्ट्स
PBKS vs DC: IPL मध्ये रेकॉर्ड्सचा पाऊस; एकाच सामन्यात 529 धावा, पंजाबचा सर्वात मोठा विजय, आंतरराष्ट्रीय टी-20 मध्ये नोंदवला रेकॉर्ड

Punjab Kings Shatter Record: दिल्ली कॅपिटल्सने 264 धावांचा डोंगर उभा केला असताना, पंजाबने यशस्वीपणे पाठलाग करत आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयाची नोंद केली आहे. यासह पंजाबने धावांचा पाठलाग करताना मिळवलेल्या सर्वात मोठ्या विजयाचा आपलाच रेकॉर्ड मोडला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 25, 2026, 08:57 PM IST
Punjab Kings Shatter Record: आयपीएलमध्ये दिल्ली विरुद्ध पंजाब सामन्यात अनेक रेकॉर्ड्सची नोंद झाली आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने 264 धावांचा डोंगर उभा केला असताना, पंजाबने यशस्वीपणे पाठलाग करत हा सामना जिंकला. पंजाबने धावांचा पाठलाग करताना आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयाची नोंद केली आहे. पंजाबने 7 चेंडू आणि 6 गडी राखून विजय मिळवला. यासह पंजाबने 2004 मधील आपल्याच सर्वात मोठ्या विजयाचा आपलाच रेकॉर्ड मोडला आहे. या सामन्यात धावांचा अक्षरश: पाऊस पडला. दोन्ही संघांनी मिळून एकूण 539 धावा कुटल्या. 

पंजाबने आपलाच रेकॉर्ड मोडला

प्रथम फलंदाजी करताना, दिल्ली कॅपिटल्सने 264 धावांची विशाल धावसंख्या उभारली होती.  प्रत्युत्तरात, पंजाब किंग्सने अत्यंत आक्रमक सुरुवात केली आणि पॉवरप्लेमध्येच 116 धावा कुटल्या. पंजाबने सात चेंडू बाकी असतानाच हा सामना जिंकला. पंजाबने स्वतःचाच विक्रम मोडला आहे. यापूर्वी, पंजाबने कोलकाताविरोधात 262 धावांचं आव्हान यशस्वीरित्या पूर्ण केलं होते. पंजाबने दिल्लीचा ६ गडी राखून पराभव केला. या हंगामातील हा त्यांचा सहावा विजय ठरला. 

पंजाबकडून, प्रियांश आर्यने 17 चेंडूंत 43 आणि प्रभसिमरन सिंगने 26 चेंडूंत 76 धावा ठोकल्या. कर्णधार श्रेयस अय्यरने 36 चेंडूंत 71 धावांची नाबाद खेळी साकारली. हे पंजाबच्या विजयाचे खरे शिल्पकार ठरले. 

के एल राहुलची खेळी वाया

याआधी, के एल राहुलने आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम आणि नाबाद 152 धावांची धडाकेबाज खेळी साकारली. आयपीएलच्या इतिहासातील कोणत्याही भारतीय खेळाडूने नोंदवलेली ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. नितीश राणानेही 91 धावांची मोठी खेळी केली. प्रथम फलंदाजी करताना दिल्ली कॅपिटल्सने 2 बाद 264 अशी विशाल धावसंख्या उभारली होती. राहुलने नोंदवलेली 152 धावांची ही खेळी, आयपीएलच्या इतिहासातील एकूण वैयक्तिक सर्वोच्च धावसंख्येच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026punjab kingsDelhi Capitals

