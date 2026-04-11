IPL 2026 : हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात हातावर काळीपट्टी बांधून का उतरले पंजाब किंग्सचे खेळाडू? कारण आलं समोर

IPL 2026 SRH VS PBKS : आयपीएल 2026 मध्ये शनिवार 11 एप्रिल रोजी डबल हेडर सामने सुरु असून सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यात दुपारी सामना खेळवला गेला. या सामन्यादरम्यान पंजाब किंग्सचे खेळाडू हातावर काळीपट्टी बांधून सामना खेळण्यासाठी उतरले.   

पूजा पवार | Updated: Apr 11, 2026, 07:19 PM IST
IPL 2026 SRH VS PBKS : आयपीएल 2026 चा 17 वा सामना हा महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये शनिवारी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध पंजाब किंग्स (SRH VS PBKS) यांच्यात झाला. या सामन्याचा टॉस पंजाब किंग्सने जिंकला आणि ते प्रथम गोलंदाजीसाठी उतरले. यावेळी पंजाब किंग्सचे सर्व खेळाडू जेव्हा फिल्डिंगसाठी मैदानात उतरले तेव्हा त्यांनी हातावर काळी पट्टी बांधली होती. ही काळी पट्टी ही खेळाडूंनी कोणत्याही पराभवाचा शोक व्यक्त करण्यासाठी नाही तर त्या कुटुंबांच्या प्रति संवेदना आणि एकजुटता व्यक्त करण्यासाठी बांधली, ज्यांनी वृंदावनमध्ये झालेल्या बोटीच्या दुर्घटनेत आपल्या कुटुंबातील लोकांना गमावलं. 

वृंदावनमध्ये घडली दुर्घटना : 

नुकत्याच वृंदावनमध्ये झालेल्या बोट दुर्घटनेत काही भाविकांचा मृत्यू झाला. पवित्र ठिकाणी झालेल्या या दुर्घटनेत अनेक हसत्या खेळत्या कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. या दुर्घटनेच्या एक दिवसानंतर पंजाब किंग्सचा संघ सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध खेळण्यासाठी मैदानात येणार त्यापूर्वीच फ्रेंचायझीने जाहीर केलं की खेळाडू आणि पंजाब किंग्सचा इतर स्टाफ हातावर काळ्या फिती बांधून मैदानात उतरतील. फ्रेंचायझीने या माध्यमातून सांगितलं की या दुःखाच्या प्रसंगी ते दुर्घटनेत आपले प्रियजन गमावलेल्या सर्व कुटुंबासोबत उभे आहेत. 

पंजाब किंग्सने जिंकला सामना : 

सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध पंजाब किंग्स सामन्याचा टॉस जिंकून पंजाबने प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी सनरायजर्स हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करून तब्बल 6 विकेट गमावून 219 धावांचा स्कोअर उभा केला. यात अभिषेक शर्माने सर्वाधिक 74 धावा केल्या. तर ट्रेव्हिस हेडने 38, ट्रेव्हिस हेडने 38, ईशान किशनने 27, हेन्रीचं क्लासेनने 39 तर अनिकेत वर्माने 18 धावा केल्या. पंजाब किंग्सला विजयासाठी 220 धावांचं आव्हान मिळालं असताना प्रभसिमरन सिंह आणि प्रियांश आर्यने जबरदस्त सुरुवात केली. त्यांनी 6 ओव्हर्समध्ये जवळपास 96 धावा केल्या. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने सुद्धा 69 धावांची नाबाद खेळी केली. पंजाब किंग्सने 18.5 ओव्हरमध्ये ४ विकेट गमावून 223 धावा केल्या. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

