IPL 2026 : हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात हातावर काळीपट्टी बांधून का उतरले पंजाब किंग्सचे खेळाडू? कारण आलं समोर

IPL 2026 SRH VS PBKS : आयपीएल 2026 चा 17 वा सामना हा महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये शनिवारी सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध पंजाब किंग्स (SRH VS PBKS) यांच्यात झाला. या सामन्याचा टॉस पंजाब किंग्सने जिंकला आणि ते प्रथम गोलंदाजीसाठी उतरले. यावेळी पंजाब किंग्सचे सर्व खेळाडू जेव्हा फिल्डिंगसाठी मैदानात उतरले तेव्हा त्यांनी हातावर काळी पट्टी बांधली होती. ही काळी पट्टी ही खेळाडूंनी कोणत्याही पराभवाचा शोक व्यक्त करण्यासाठी नाही तर त्या कुटुंबांच्या प्रति संवेदना आणि एकजुटता व्यक्त करण्यासाठी बांधली, ज्यांनी वृंदावनमध्ये झालेल्या बोटीच्या दुर्घटनेत आपल्या कुटुंबातील लोकांना गमावलं.
नुकत्याच वृंदावनमध्ये झालेल्या बोट दुर्घटनेत काही भाविकांचा मृत्यू झाला. पवित्र ठिकाणी झालेल्या या दुर्घटनेत अनेक हसत्या खेळत्या कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. या दुर्घटनेच्या एक दिवसानंतर पंजाब किंग्सचा संघ सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध खेळण्यासाठी मैदानात येणार त्यापूर्वीच फ्रेंचायझीने जाहीर केलं की खेळाडू आणि पंजाब किंग्सचा इतर स्टाफ हातावर काळ्या फिती बांधून मैदानात उतरतील. फ्रेंचायझीने या माध्यमातून सांगितलं की या दुःखाच्या प्रसंगी ते दुर्घटनेत आपले प्रियजन गमावलेल्या सर्व कुटुंबासोबत उभे आहेत.
सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध पंजाब किंग्स सामन्याचा टॉस जिंकून पंजाबने प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी सनरायजर्स हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करून तब्बल 6 विकेट गमावून 219 धावांचा स्कोअर उभा केला. यात अभिषेक शर्माने सर्वाधिक 74 धावा केल्या. तर ट्रेव्हिस हेडने 38, ट्रेव्हिस हेडने 38, ईशान किशनने 27, हेन्रीचं क्लासेनने 39 तर अनिकेत वर्माने 18 धावा केल्या. पंजाब किंग्सला विजयासाठी 220 धावांचं आव्हान मिळालं असताना प्रभसिमरन सिंह आणि प्रियांश आर्यने जबरदस्त सुरुवात केली. त्यांनी 6 ओव्हर्समध्ये जवळपास 96 धावा केल्या. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने सुद्धा 69 धावांची नाबाद खेळी केली. पंजाब किंग्सने 18.5 ओव्हरमध्ये ४ विकेट गमावून 223 धावा केल्या.