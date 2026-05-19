/IPL 2026 संपण्यापूर्वीच मुंबई इंडियन्समधून दोन स्टार खेळाडू बाहेर! संघाने दिली महत्वाची माहिती

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगमधील सर्वात यशस्वी संघ असलेल्या मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) परफॉर्मन्स यंदाच्या आयपीएल सीजनमध्ये समाधानकारक नव्हता. आतापर्यंत खेळलेल्या 12 पैकी फक्त 4 सामन्यात मुंबई इंडियन्सने विजय मिळवला तर 8 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. मुंबई इंडियन्सचा हा सीजन खूप खराब गेल्याने चाहते काहीसे निराश आहेत. अशातच संघातील खेळाडूंना दुखापतींचा सामना सुद्धा करावा लागला. मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली असली तरी सुद्धा अजूनही त्यांचे दोन सामने शिल्लक आहेत. मुंबई इंडियन्सच्या या दोन सामन्यांच्या निकालाचा परिणाम हा इतर संघांच्या प्लेऑफ समीकरणावर होऊ शकतो. त्यामुळे मुंबईचे उर्वरित दोन सामने सुद्धा महत्वाचे आहेत. अशातच मुंबई इंडियन्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार क्विंटन डी कॉक आणि राज अंगद बावा (Quinton de Kock And Raj Angad Baw) हे खेळाडू दुखापतीच्या कारणामुळे आयपीएल 2026 मधूनबाहेर पडले आहेत.
मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना हा 20 मे रोजी कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध होणार आहे. मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या रेसमधून बाहेर असली तरी या सामन्याच्या विजयावर केकेआरच्या प्लेऑफचं समीकरण अवलंबून आहे. त्यामुळे हा सामना महत्वाचा असणार आहे. मुंबई इंडियन्स हा सामना जिंकली तर केकेआरचे प्लेऑफमधील चान्सेस जवळपास संपुष्टात येतील. मात्र या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सला एक मोठा धक्का बसलाय.
मुंबई इंडियन्सचा ओपनिंग फलंदाज क्विंटन डी कॉक आणि स्टार क्रिकेटर राज अंगद बावा हे दोघे दुखापतीच्या कारणामुळे बाहेरच्या पडले आहेत. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या होम ग्राऊंडवरील सामन्यापूर्वी क्विंटन डी कॉकच्या डाव्या मनगटातील टेंडनला झालेल्या दुखापतीमुळे क्विंटन डी कॉक आयपीएलमधून बाहेर पडला आहे. तर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्सच्या गुरुवारी झालेल्या मागील सामन्यादरम्यान राज अंगद बावाच्या उजव्या अंगठ्याचा लिगामेंट फाटला असून तो आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडला आहे. मुंबई इंडियन्सने दिलेल्या माहितीनुसार क्विंटन डी कॉक आणि राज अंगद बावा हे दोघे आपापल्या घरी जाऊन मुंबई संघातील वैद्यकीय संघाच्या पाठिंब्याने आणि मार्गदर्शनाखाली त्यांचे पुनर्वसन सुरू ठेवतील. जेणेकरून ते लवकरात लवकर खेळायच्या मैदानावर परंतु शकतील.
Mumbai Indians (mipaltan) May 19, 2026
Both Quinton and Raj Bawa will continue their rehab in their respective homes, with support and guidance from the Mumbai Indians medical team to help them return to play as… pic.twitter.com/emxkab4HiB
मुंबई इंडियन्स लवकरच या खेळाडूंची रिप्लेसमेंट जाहीर करणार आहे. मुंबई इंडियन्सचे उर्वरित दोन सामने हे कोलकाता नाईट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स सोबत होणार आहेत. २० मे रोजी एडन गार्डनवर मुंबई विरुद्ध केकेआर सामना होईल तर २४ मे रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबईचा संघ वानखेडे स्टेडियमवर त्यांचा शेवटचा सामना खेळेल.