/PBKS vs MI सामन्यावर पावसाचं सावट, पंजाब किंग्जचे प्लेऑफच्या आशा नष्ट होणार? वाचा धर्मशाळेतील हवामानाचा अहवाल

PBKS vs MI match weather Update : पंजाब किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 58 वा सामना खेळवला जाणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये धर्मशाळाचे हवामान कसे असणार आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा, मुंबई इंडियन्सच्या संघाने 13 मे रोजी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये स्टेडियममध्ये मुसळधार पाऊस कोसळत होता.
Dharamsala weather Update : पंजाब किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये आज धर्मशाळा येथे सामना खेळवला जाणार आहे. मुंबई इंडियन्सचा संघ मागील सामन्यामध्ये झालेल्या पराभवानंतर प्लेऑफमधून बाहेर झाला आहे. तर पंजाब किंग्जच्या संघाला मागील चार पराभवानंतर शिल्लक असलेल्या तीन सामन्यामध्ये विजय मिळवून प्लेऑफमध्ये जाण्याची संधी असणार आहे. पण 13 मे रोजी मुंबई इंडियन्सने सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, त्यामध्ये धर्मशाला येथे मुसळधार पाऊस कोसळत होता. त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये पावसाचे सावट आहे असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे आज धर्मशाळा येथे हवामान कसे असणार आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
पंजाब किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये आज धर्मशाला येथे सामन्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 13 मे रोजी एचपीसीए स्टेडियममधील हवामान कोणासाठीही अनुकूल नव्हते, त्यामुळे खेळाडूंना काही वेळ काल सराव थांबवावा लागला होता. काल खेळाडूंना सरावासाठी फक्त 15 मिनिटे मिळाली होती. भारतीय हवामानाच्या अहवालानुसार असे सांगण्यात आले आहे की सामन्याच्या दिनी म्हणजेच 14 मे रोजी पावसासह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पण संध्याकाळच्या वेळी पावसाची शक्यता कमी आहे असे सांगितले आहे.
हे ही वाचा
या अहवालामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे, सामन्याच्या वेळी पाऊस येण्याची कमी शक्यता आहे. सध्या देशांमध्ये उष्णता फारच जास्त आहे, पण धर्मशाळेत वातावरण थंड असल्यामुळे हवामान खूपच थंड आहे. सध्या भारतीय हवामानाच्या अहवालानुसार आजच्या सामन्यावर हवामानाचा फारसा परिणाम होणार नाही असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
पंजाब किंग्ज आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये 35 सामने आतापर्यत खेळवण्यात आले आहे. यामध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाने 18 सामने जिंकले आहेत, तर 17 सामन्यांमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने विजय मिळवला आहे.
एमआय विरुद्ध पीबीकेएस यांच्यामध्ये आज धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकुल ठरणार आहे. या खेळपट्टीवर चांगला वेग त्याचबरोबर गोलंदाजांना उसळी मिळू शकते. त्यामुळे या उसळीचा फायदा हा फलंदाजांना होणार आहे. आजच्या सामन्यांमध्ये फलंदाजांच्या बॅटमधून षटकार आणि चौकार पाहायला मिळू शकतात. याव्यतिरिक्त, जास्त उसळीमुळे चेंडू वेगाने वळू शकतो, ज्यामुळे फलंदाजांना भितीशिवाय धावा करणे सोपे होते