  • IPL 2026 : स्टेडियममध्ये बॉलसाठी प्रेक्षकांमध्ये मारामारी, रवींद्र जडेजा भडकला

IPL 2026 : स्टेडियममध्ये बॉलसाठी प्रेक्षकांमध्ये मारामारी, रवींद्र जडेजा भडकला

IPL 2026 LSG VS RR : लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आयपीएल 2026 मध्ये 32 वा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात लखनऊच्या गोलंदाजाने सिक्स मारल्याने बॉल स्टॅन्डमध्ये पोहोचला. मात्र यावेळी बॉल घेण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये मारामारी झाली. हे पाहून मैदानात बॉल परत येण्याच्या प्रतीक्षेत उभा असलेला रवींद्र जडेजा रागात दिसला.   

पूजा पवार | Updated: Apr 23, 2026, 06:33 PM IST
IPL 2026 : स्टेडियममध्ये बॉलसाठी प्रेक्षकांमध्ये मारामारी, रवींद्र जडेजा भडकला
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 LSG VS RR : आयपीएल 2026 मध्ये 32 वा सामना हा लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (LSG VS RR) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने लखनऊवर  40 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करून राजस्थान रॉयल्सने 159 धावा केल्या होत्या. तर विजयासाठी लखनऊला 160 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान पूर्ण करण्यात लखनऊचा संघ अयशस्वी ठरला आणि 18 व्या ओव्हरला ऑलआउट झाला. त्यामुळे राजस्थान रॉयल्स या विजयासह पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर मजबूत उभी आहे. दरम्यान सामना सुरु असताना लखनऊच्या गोलंदाजाने सिक्स मारल्याने बॉल स्टॅन्डमध्ये पोहोचला. मात्र यावेळी बॉल घेण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये मारामारी झाली. हे पाहून मैदानात बॉल परत येण्याच्या प्रतीक्षेत उभा असलेला रवींद्र जडेजा रागात दिसला. 

सामन्यादरम्यान नेमकं काय घडलं? 

राजस्थान विरुद्ध लखनऊ सामन्यात रवींद्र जडेजाने फलंदाजी करताना 29 बॉलमध्ये नाबाद 43 धावांची खेळी केली. त्यानंतर गोलंदाजीमध्ये त्याने एक महत्वाची विकेट सुद्धा घेतली. रवींद्र जडेजाला या ऑलराऊंडर प्रदर्शनासाठी मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. सामना सुरु असताना लखनऊची फलंदाजी सुरु होती तर राजस्थान रॉयल्सचा संघ गोलंदाजीसाठी मैदानात होता. यावेळी रविंद्र जडेजा जेव्हा बाउंड्रीवर फिल्डिंग करत होता तेव्हा लखनऊच्या फलंदाजाने सिक्स ठोकला. ज्यामुळे बॉल प्रेक्षक बसलेल्या स्टॅन्डमध्ये पोहोचला. त्यानंतर फॅन्समध्ये बॉल घेण्यासाठी धक्काबुक्की झाली तर काही एकमेकांना मारहाण सुद्धा करत होते. यावेळी मैदानात उभा असलेला जडेजा हे सगळं पाहत होता. बराचवेळ फॅन्स बॉल परत देण्यास तयार नव्हते. यावेळी जडेजा काहीसा रागात दिसला. 

पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर : 

आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने चांगली सुरुवात केली. आतापर्यंत त्यांनी एकूण 7 सामने खेळले असून यापैकी 5 सामन्यात विजय मिळवला आहे. सध्या त्यांच्या खात्यात 10 पॉईंट्स असून ते सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानी आहेत. तर पंजाब किंग्स हे 6 सामने जिंकून 11 पॉईंट्स घेऊन टॉपवर पोहोचले. 

लखनऊला 119 धावांवर केलं ऑलआउट : 

राजस्थानने प्रथम फलंदाजी करून 159 धावा केल्या आणि विजयासाठी लखनऊ सुपर जाएंट्सला 160 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या लखनऊला 119 धावांवर ऑलआउट करण्यात राजस्थानला यश आलं. त्यामुळे राजस्थान रॉयल्सने 40 धावांनी हा सामना जिंकला.  राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी बुधवारी जबरदस्त गोलंदाजी करून लखनऊच्या संघाला 18 व्या ओव्हरमध्ये 119 धावांवर ऑलआउट केले. मिचेल मार्श, निकोलस पुरन आणि हिम्मत सिंह यांच्या व्यतिरिक्त लखनऊच्या इतर कोणत्याही फलंदाजांना राजस्थान रॉयल्सने फारकाळ मैदानात टिकून दिले नाही. सामन्यात सर्वाधिक तीन विकेट राजस्थानच्या जोफ्रा आर्चरने घेतल्या, शिवाय बृजेश शर्मा आणि  नांद्रे बर्गर यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतले. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

