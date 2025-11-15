CSK च्या 'थालापती'ला राजस्थानने स्वस्तात विकत घेतलं! 12 वर्षांनी बदलला रवींद्र जडेजाचा संघ

IPL 2026 Ravindra Jadeja Goes To Rajasthan Royals At A Reduced Fee: आईपीएल 2026 च्या सुरुवात होण्यास अजून बराच काळ बाकी असला तरी क्रिकेट विश्वात सध्या एक मोठी ट्रेड डील जबरदस्त चर्चेत आहे. चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन नावाजलेल्या फ्रँचायझींमध्ये रवींद्र जडेजा, सॅम करन आणि संजू सॅमसन यांच्या भविष्यावरून गंभीर मंथन सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. दोन्ही टीम्समधील या गुप्त चर्चेमुळे चाहत्यांमध्येही मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, संवाद सकारात्मक दिशेने सुरू असून सर्व काही नियोजनाप्रमाणे पार पडले, तर येत्या हंगामात मोठे चेहरे नवीन रंगात दिसू शकतात. अशा स्थितीत अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा आणि इंग्लिश स्टार सॅम करन राजस्थान रॉयल्सच्या जर्सीत मैदान गाजवताना दिसतील. दुसरीकडे, गेल्या चार वर्षांपासून राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व करणारा संजू सॅमसन चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळताना दिसू शकतो.
या संभाव्य डीलमुळे दोन्ही टीम्सच्या बॅलन्समध्ये मोठे बदल होणार आहेत. जडेजा आणि करनसारखे दमदार ऑलराउंडर्स जर राजस्थानकडे गेले तर त्यांची खेळण्याची शैली अधिक प्रभावी होऊ शकते, तर संजू सॅमसनच्या आगमनाने सीएसकेला एक स्थिर, अनुभवी आणि फॉर्ममध्ये असलेला टॉप-ऑर्डर बॅटर मिळेल.
IPL 2026 च्या सीझनपूर्वी रिटेन्शन डेडलाईन संपण्याच्या काही तास आधीच ट्रेड मार्केटमध्ये मोठी हालचाल झाली आहे. चेन्नई सुपर किंग्सचा ‘पिलर’ मानला जाणारा रवींद्र जडेजा आता राजस्थान रॉयल्सकडे गेला असून त्यांची फी 18 कोटीवरून थेट 14 कोटींवर आणण्यात आली आहे. दुसरीकडे, मागील चार हंगामांपासून राजस्थानचे नेतृत्व करणारा संजू सॅमसन आता CSK ची पिवळी जर्सी घालून मैदानात दिसणार आहे.
जडेजाने CSK साठी तब्बल 12 हंगाम खेळले होते. IPL मध्ये 250हून अधिक सामने खेळलेल्या अनुभवी अॉलराउंडरची फी ट्रेड करारानुसार 18 कोटींवरून कमी करून 14 कोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जडेजाची राजस्थानकडे ‘रिटर्न एंट्री’ होत आहे.
RR चा चेहरा बनलेला आणि सातत्याने टीमला मजबूत नेतृत्व दिलेला संजू सॅमसन आता चेन्नईसाठी मैदानात उतरणार आहे. त्यांची विद्यमान फी 18 कोटीच राहणार आहे. IPL डेब्यू (2013) पासून सॅमसनने 177 सामने खेळले असून ही त्यांची तिसरी फ्रँचायझी ठरणार आहे.