'फार दिवसांपासून तो...', शिवम दुबेच्या विकेटनंतर इतक्या रागात सेलिब्रेशन का केलं? जाडेजाने सांगितलं खरं कारण

IPL 2026 Ravindra Jadeja on Aggressive Send off To Shivam Dube: भारतीय संघाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जाडेजासाठी सोमवारी झालेला आयपीएल सामना फार भावनात्मक होता. गुवाहाटीमध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्ज संघात सामना झाला. रवींद्र जाडेजा राजस्थानची जर्सी घालून मैदानात उतरला तेव्हा त्याच्यासमोर त्याचा जुन संघ चेन्नई सुपरकिंग्ज उभा होता. रवींद्र जाडेजा 13 वर्ष चेन्नई संघात होता. चेन्नई संघाने लिलावात त्याला राजस्थान रॉयल्स संघात ट्रेड केलं होतं. दरम्यान हा निर्णय राजस्थान रॉयल्सच्या पथ्यावर पडला. याचं कारण रवींद्र जाडेजाने पुन्हा एकदा अष्टपैलू कामगिरी करत आपल्या माजी संघाच्या फलंदाजांनी सळो का पळो करुन सोडल. आपल्या तीन ओव्हरमध्ये फक्त 18 धावा देत त्याने महत्त्वाच्या विकेटही घेतल्या.
रवींद्र जाडेजाने एकाच ओव्हरमध्ये सरफराज खान आणि शिवम दुबे यांची विकेट घेतली. यामळे चेन्नई संघाला 127 धावांमध्येच रोखता आलं.
दरम्यान रवींद्र जाडेजाने शिवम दुबेच्या विकेटनंतर केलेलं सेलिब्रेशन चर्चेचा विषय ठरलं. शिवन दुबेने सिक्स मारल्यानंतर त्याच ओव्हरमध्ये जाडेजाने त्याची विकेट घेतली. शिवम दुबेने सिक्स मारण्याच्या प्रयत्नात रवी बिष्णोईकडे झेल दिला. यानंतर रवींद्र जाडेजाने हवेत गोळीबार करत असल्याप्रमाणे सेलिब्रेशन केलं. त्याचं आक्रमक 'गन शॉट' सेलिब्रेशन पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
सामना संपल्यानंतर रवींद्र जाडेजाने आपल्या सेलिब्रेशनमागील खंर कारण सांगितलं. शिवम दुबेची विकेट मी आखलेल्या प्लॅनचा भाग होती यामुळे आपण सेलिब्रेशन केल्याचं त्याने सांगितलं. तसंच त्याच्या फलंदाजीची आपल्याला चांगली माहिती असल्याने आखलेली योजना यशस्वी ठरल्याचं त्याने म्हटलं.
— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2026
"मी त्याला फार काळापासून ओळखतो. मी त्याला नेटमध्ये सातत्याने गोलंदाजी करत होतो. तो कसा विचार करतो, त्याचा काय करायचा प्रयत्न असतो हे मला माहिती आहे. मी त्यासाठी तयार होतो आणि स्टम्पच्या बाहेर चेंडू खेळवण्याचा प्रयत्न करत होतो. कारण तो माझ्याविरोधात मोठे शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करणार हे मला माहिती होतं," असं जाडेजाने सांगितलं.
सामन्याबद्दल बोलायचं गेल्यास राजस्थान रॉयल्सने अत्यंत सहजपणे 128 धावाचं लक्ष्य गाठलं. वैभव सूर्यवंशीने फक्त 17 चेंडूंमध्ये सनसनाटी 52 धावा करून संघाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला. त्याच्या स्फोटक खेळीच्या जोरावर, राजस्थान रॉयल्सने आठ गडी राखून आणि 7.5 ओव्हर्स शिल्लक ठेवत आव्हान पूर्ण केलं.
"मला वाटले की खेळपट्टी थोडी चिकट होती आणि चेंडू वळत होता, त्यामुळे मला गोलंदाजी करायला खूप मजा आली. माझे काम फक्त योग्य ठिकाणी चेंडू टाकणे आणि बाकीचे काम खेळपट्टीवर सोपवणे हे होते. क्रिकेटमध्ये तुम्ही कोणतीही गोष्ट गृहीत धरू शकत नाही; लक्ष्य कोणतेही असो, तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागतात, तुमचे फटके खेळावे लागतात आणि तुमचे 100 टक्के द्यावे लागतात," असं जाडेजा म्हणाला.