RCB VS DC : दिल्ली विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा नंबर 1 परफॉर्मन्स, पण 'या' लाजिरवाण्या रेकॉर्डचा डाग पुसू शकली नाही

IPL 2026 RCB VS DC : दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (Delhi Capitals VS Royal Challengers Bengluru) यांच्यात अरुण जेटली स्टेडियमवर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा 39 वा सामना खेळवला जातोय. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दिल्लीला त्यांच्याच होम ग्राउंडवर घाम फोडला. दिल्लीचा संघ आरसीबीच्या गोलंदाजांसमोर फारकाळ टिकू शकला नाही आणि अवघ्या 75 धावांवर ऑलआउट झाला. आरसीबीच्या गोलंदाजीचा नंबर 1 परफॉर्मन्स यावेळी पाहायला मिळाला. मात्र असं असलं तरी आरसीबीचा संघ आयपीएलमध्ये त्यांच्या नावावर असलेला 49 बॉलमध्ये ऑल आउट होण्याचा रेकॉर्डचा डाग काही पुसू शकली नाही.
जेव्हा दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने 8 धावांवर 6 विकेट गमावल्या तेव्हा आरसीबीच्या संघाकडे त्यांचा 2017 च्या लाजिरवाण्या रेकॉर्डचा डाग पुसण्याची संधी होती. 2017 रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यात केकेआरने 131 धावा करून विजयासाठी 132 धावांचं आव्हान आरसीबीला दिलं होतं. मात्र केकेआरच्या गोलंदाजी अटॅक समोर आरसीबीचा संघ 49 धावांवर ऑलआउट झाला होता. त्यामुळे आरसीबीच्या नावावर आयपीएलमधील सर्वात कमी धावा करण्याचा रेकॉर्ड नोंदवला गेला. जो मागील ९ वर्षात कोणीही मोडला नाही. मात्र सोमवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा हा रेकॉर्ड दिल्ली कॅपिटल्स त्यांच्या कमकुवत फलंदाजीमुळे मोडू शकले अशी शक्यता होती. मात्र इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या अभिषेक पोरलने डाव सावरला. त्याने 33 बॉलमध्ये 30 धावा केल्या. तर डेव्हिड मिलरने 19 धावा तसेच काइल जेमिसनने 12 धावा केल्या. अखेर दिल्लीचा संघ 75 धावांवर ऑल आउट झाला. 16.3 ओव्हरमध्ये आरसीबीला दिल्लीची दहावी विकेट मिळाली. त्यामुळे आरसीबीचा 49 वर ऑलआउट होण्याचा लाजिरवाणा रेकॉर्ड कायम राहिला.
आरसीबीचा लाजिरवाणा रेकॉर्ड मोडण्यापासून दिल्ली कॅपिटल्स वाचली असली तरी त्यांच्या नावावर आयपीएलच्या पॉवर प्लेमध्ये सर्वात कमी स्कोअर करण्याचा रेकॉर्ड आहे. ओपनिंग फलंदाज केएल राहुल आणि साहिल पारेख मैदानात आले मात्र दोघांनाही स्वस्तात माघारी धाडण्यात आरसीबीला यश आले. ओव्हरच्या दुसऱ्याच बॉलवर साहिलची विकेट भुवनेश्वर कुमारने घेतली. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरला केएल राहुल (1) आणि समीर रिझवीला बाद करण्यात जोश हेजलहुडला यश आले. त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरला भुवनेश्वर कुमारने कर्णधार अक्षर पटेल आणि ट्रिस्टिन स्टबला बाद केले. त्यानंतर चौथ्या ओव्हरला जोश हेजलहुडने नितीश राणाची विकेट घेतली. नितीश राणाच्या रूपाने दिल्ली कॅपिटल्सची सहावी विकेट पडली आणि त्यावेळी दिल्लीला स्कोअर 8 धावांवर 6 विकेट असा होता. हा स्कोअर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात कमी स्कोअर ठरला.