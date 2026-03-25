CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • RCB चा IPL सुरु होण्याआधीच नवा रेकॉर्ड! ठरला सर्वात महागडा संघ, तब्बल 16 हजार कोटींमध्ये डील; कोण असणार नवे मालक?

RCB चा IPL सुरु होण्याआधीच नवा रेकॉर्ड! ठरला सर्वात महागडा संघ, तब्बल 16 हजार कोटींमध्ये डील; कोण असणार नवे मालक?

RCB Sold Worth 16 Thousand Crore: राजस्थान रॉयल्सनंतर आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु संघाला नवा मालक मिळाला आहे. RCB ची मालकी आता आदित्य बिर्ला समूह, टाइम्स समूह, ब्लॅकस्टोन आणि बोल्ट व्हेंचर्स यांचा समावेश असलेल्या एका समूहाकडे हस्तांतरित झाली आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 25, 2026, 08:09 AM IST
RCB चा IPL सुरु होण्याआधीच नवा रेकॉर्ड! ठरला सर्वात महागडा संघ, तब्बल 16 हजार कोटींमध्ये डील; कोण असणार नवे मालक?

RCB Sold Worth 16 Thousand Crore: आयपीएलमधील सर्वात चर्चित संघांपैकी एक आणि गतविजेता संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला (RCB) आता नवा मालक मिळाला आहे. आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या नेतृत्वातील समूहाने आरसीबीला 1.78 बिलियन डॉलर्स म्हणजेच 16 हजार 706 कोटींमध्ये खरेदी केलं आहे. आदित्य बिर्ला समूह, टाइम्स समूह, ब्लॅकस्टोन आणि बोल्ट व्हेंचर्स यांचा समावेश असलेल्या समूहाने ही डील केली आहे. मंगळवारी हा करार झाला असून, या करारांतर्गत युनायटेड स्पीरिट्स लिमिटेडकडून 100 टक्के मालकी हक्क घेण्यात आले आहेत. 

महत्त्वाचं म्हणजे, आरबीसीच्या आधी राजस्थान रॉयल्स संघाला अमेरिकेतील व्यावसायिक काल सोमानी यांनी जवळपास 15 हजार कोटीत खरेदी केलं होतं. म्हणजे, दोनच दिवसात आयपीएलच्या दोन संघांच्या मालकी हक्कात बदल झाले आहेत.

आदित्य बिर्ला समूहाचे संचालक आर्यमान विक्रम बिर्ला हे RCB फ्रँचायझीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळतील, तर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समूहाचे सत्यन गजवाणी हे संघाचे उपाध्यक्ष असतील. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आयपीलचा गतविजेचा संघ आहे. IPL 2025 च्या अंतिम सामन्यात त्यांनी पंजाब किंग्सचा 6 धावांनी पराभव केला होता.

Cricbuzz ने दिलेल्या वृत्तानुसार, RCB संदर्भातील हा व्यवहार 'United Spirits Limited' (जी 'Diageo' ची उपकंपनी आहे) सोबत निश्चित करण्यात आला आहे. या करारात आरसीबीमधील 100 टक्के मालकी हक्कांचे हस्तांतरण समाविष्ट आहेत. या करारानुसार, आयपीलसोबतच WPL चाही समावेश आहे. म्हणजेच आरसीबीच्या पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघाचा मालकी हक्कही त्यांच्याकडे आहे. 

यापूर्वी, काल सोमानी यांच्या नेतृत्वाखालील एका समूहाने 'राजस्थान रॉयल्स'ची मालकी 1.63 अब्ज डॉलर्सना, अंदाजे 15 हजार 286 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली. 

दरम्यान या करारात काही अटी-शर्थीही ठेवण्यात आल्या आहेत. या कराराला अद्याप BCCI, भारतीय स्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) आणि इतर नियामक प्राधिकरणांकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. 

आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी यांनी या करारावर भाष्य करताना म्हटलं आहे की, आयपीएलने गेल्या 20 वर्षांत क्रिकेटचं चित्रच बदलून टाकलं आहे. RCB सारख्या संघाशी जोडले जाणे हा त्यांच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, ते या संघाचा वारसा अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. 

दरम्यान, टाइम्स समूहाचे सत्यन गजवाणी यांनी म्हटले की, RCB हा केवळ एक क्रिकेट संघ नाही, तर IPL मधील सर्वात लोकप्रिय 'ब्रँड्स'पैकी एक आहे; आणि या संघाला एका जागतिक क्रीडा ब्रँडच्या (Global Sports Brand) पातळीवर नेणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आपला IPL 2026 मधील पहिला सामना 28 मार्च रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळणार आहे. त्यानंतर, RCB चा पुढील सामना 5 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध होईल. 10 एप्रिल रोजी त्यांचा सामना राजस्थान रॉयल्सशी होईल आणि 12 एप्रिल रोजी RCB ची गाठ पाच वेळा विजेते ठरलेल्या मुंबई इंडियन्सशी भिडेल.

IPL आणि WPL या दोन्ही स्पर्धा मिळून, RCB फ्रँचायझीने आतापर्यंत दोन विजेतेपदे (ट्रॉफी) पटकावली आहेत. 2024 मध्ये महिला संघाने 'विमेन्स प्रीमियर लीग'चे विजेतेपद मिळवले, तर 2025 मध्ये रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली बंगळुरु संघाने IPL ची ट्रॉफी जिंकली.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

