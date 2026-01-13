English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IPL 2026 साठी RCB ला मिळाले 2 नवीन होमग्राउंड, चिन्नस्वामीकडून हिसकावण्यात आला मान, मुंबईतील या स्टेडियममध्ये होणार सामने

IPL 2026 साठी RCB ला मिळाले 2 नवीन होमग्राउंड, चिन्नस्वामीकडून हिसकावण्यात आला मान, मुंबईतील 'या' स्टेडियममध्ये होणार सामने

IPL 2026 : चिन्नस्वामी स्टेडियमवर मागच्या वर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर आयपीएल 2026 साठी आरसीबी त्यांच्या नवीन होमग्राउंडच्या शोधात होती. रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार येत्या आयपीएल सीजनमध्ये आरसीबी 2 नवीन होमग्राउंड मिळाले आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Jan 13, 2026, 03:18 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला येत्या काही महिन्यात सुरुवात होणार आहे. मागच्या वर्षी आयपीएलचं विजेतेपद रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने जिंकलं होतं. मात्र त्यानंतर बंगळुरूच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमवर आरसीबीचा विजयोत्सव साजरा होत असताना स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंरीत जवळपास 11 खेळाडूंचा मृत्यू झाला. त्यानंतर चिन्नस्वामी स्टेडियमला कोणतेही क्रिकेट सामने खेळवण्यासाठी अनफिट म्हणून घोषित करण्यात आले. चिन्नस्वामी स्टेडियम (Chinnswami Stadium) हे आयपीएलमध्ये आरसीबीचं होम ग्राउंड होतं, मात्र आयपीएल 2026 साठी (IPL 2026) आरसीबी त्यांच्या नवीन होमग्राउंडच्या शोधात होती. रिपोर्ट्समधून समोर आलेल्या माहितीनुसार येत्या आयपीएल सीजनमध्ये आरसीबी 2 नवीन होमग्राउंड मिळाले आहेत. 

कुठे खेळणार सामने? 

एका रिपोर्टनुसार आरसीबीने आयपीएल 2026 चे आपले होमग्राउंडवरचे सामने नवी मुंबईच्या डिवाय पाटील स्टेडियम आणि रायपुरचे शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम या ठिकाणी होण्याची शक्यता आहे. आरसीबीचे पाच होमग्राउंडवर होणारे सामने हे नवी मुंबईत तर दोन सामने रायपुर स्टेडियमवर होण्याची शक्यता आहे. 2008 मध्ये लीग सुरू झाल्यापासून चिन्नास्वामी स्टेडियमला ​​आपले होमग्राउंड म्हणणाऱ्या या फ्रँचायझीसाठी हा एक मोठा बदल आहे. बेंगळुरूच्या चाहत्यांसाठी ही निश्चितच काहीशी दुःखद बातमी आहे.

चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर घेतला निर्णय : 

आरसीबीने आयपीएल 2025 चं विजेतेपद जिंकल्यावर 4 जून रोजी चिन्नस्वामी स्टेडियमच्या बाहेर चेंगराचेंगरीची घटना घडली. ही घटना चिन्नस्वामी स्टेडियमवर आरसीबीच्या विजयोत्सवादरम्यान घडली. तेव्हापासून, हे मैदान उच्च-स्तरीय क्रिकेटमधून जवळजवळ वगळण्यात आले आहे. आयसीसीने 2025 च्या महिला वबडे वर्ल्ड कपमधून सुद्धा ते काढून टाकण्यात आले. 2026 च्या पुरुष टी20 विश्वचषकासाठी बीसीसीआयने त्याला अपात्र ठरवले.  तसेच केएससीए महाराजा टी20 ट्रॉफी आणि विजय हजारे ट्रॉफी सारख्या देशांतर्गत स्पर्धा देखील इतरत्र हलवण्यात आल्या.

आरसीबीचा आयपीएल 2026 साठी संघ : 

व्यंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जेकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विकी ओस्तवाल, सात्विक देसवाल, रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेजलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान थुषारा, सुवानंद शर्मा, सुवानंद शर्मा, अब्दुल सिंह, सुवानंद शर्मा.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IPL 2026RCBmarathi newsCricket News

