संघात खेळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे, RCB च्या खेळाडूवर मोठा आरोप, BCCI कडे तक्रार; नेमकं प्रकरण काय?

IPL 2026: एका खेळाडूवर बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. 18 वर्षीय डावखुरा फिरकी गोलंदाज आरसीबीने आगामी आयपीएल हंगामासाठी खरेदी केला होता.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 25, 2025, 09:09 AM IST
Allegation Against Satvik Deswal: रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) संघात नव्याने सामील झालेला एक खेळाडूवर मोठा आरोप लागला आहे. हा खेळाडू डावखुरा फिरकीपटू सात्विक देसवाल हा आहे. सात्विक सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. पुदुचेरी संघासाठी खेळण्याच्या पात्रतेसाठी सात्विक देसवालने कथितरित्या बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप त्याच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तक्रार थेट BCCI च्या अँटी-करप्शन युनिटकडे (ACU) करण्यात आली आहे.

IPL ऑक्शननंतर वाद

आयपीएल 2026 (IPL 2026) च्या लिलावात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) ने 18 वर्षीय लेफ्ट आर्म स्पिनर सात्विक देसवालला त्याच्या 30 लाख रुपयांच्या बेस प्राइसवर खरेदी केले. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, पुदुचेरी नेटिव्ह क्रिकेट प्लेयर्स असोसिएशनने BCCI च्या ACU ला पत्र पाठवत सात्विकवर कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारीत थेट नाव नोंदवलेले नसले तरी, RCB ने पुदुचेरीशी संबंधित सात्विक देसवाललाच संघात घेतल्यामुळे संशयाची सुई त्याच्याकडे वळली आहे. विशेष म्हणजे सात्विक यापूर्वी RCB सोबत नेट बॉलर म्हणूनही कार्यरत होता.

तक्रारीत नेमकं काय म्हटलं आहे?

माध्यमांतील माहितीनुसार, ACU ला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, सात्विक देसवालने पुदुचेरी संघासाठी पात्र ठरण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर केला. या तक्रारीला महिन्याहून अधिक काळ उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

ईमेलमध्ये असेही म्हटले आहे की, काही खेळाडू अशाच प्रकारे अपात्र असूनही पुदुचेरीकडून सामने खेळत आहेत, ज्यामुळे पात्रता तपासणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. ACU कडून लवकरात लवकर चौकशी करून प्रगतीबाबत माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली असून, उत्तर न मिळाल्यास हे प्रकरण माध्यमांसमोर नेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

सात्विकवर नेमका आरोप काय?

तक्रारीनुसार, सात्विक देसवाल पुदुचेरीचा किमान एका वर्षाचा रहिवासी असल्याची अट पूर्ण करत नाही. तसेच, तो 10 ऑगस्ट 2025 पर्यंत हरियाणा क्रिकेट असोसिएशनच्या लीगमध्ये खेळत होता, असा दावाही करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याची पुदुचेरी संघासाठीची पात्रता संशयास्पद ठरते, असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

आरोप फेटाळले, कायदेशीर कारवाईचा इशारा

दरम्यान, क्रिकेट असोसिएशन पुदुचेरीचे माजी अध्यक्ष पी. दामोदरन यांनी हे सर्व आरोप साफ फेटाळले आहेत. ‘रेवस्पोर्ट्स’शी बोलताना त्यांनी हे आरोप पूर्णपणे खोटे असल्याचे सांगितले. इतकेच नव्हे तर, तक्रार करणाऱ्या संघटनेवर 50 कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आता या प्रकरणावर BCCI ची ACU काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे.

