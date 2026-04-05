IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकला! RCB VS CSK सामन्यात कशी आहे दोन्ही संघांची प्लेईंग 11?

RCB VS CSK : आयपीएल 2026 मध्ये अकरावा सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (RCB VS CSK) यांच्यात खेळवला जातोय. आरसीबीचं होम ग्राउंड असलेल्या चिन्नस्वामी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून यापूर्वी झालेला टॉस चेन्नई सुपरकिंग्सने जिंकला. चेन्नई सुपरकिंग्सचा (Chennai Superkings) कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स ही आयपीएलमधील एक मोठी रायव्हलरी असून या दोघांमध्ये रविवार 5 एप्रिल रोजी सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडल्याने आरसीबीला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. यावेळी दोन्ही संघांनी त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होऊन एम एस धोनी आणि डेव्हिड ब्रेव्हिस हे दुखापतग्रस्त झालेले खेळाडू संघात पुन्हा परततील अशी अपेक्षा अनेकांना होती. मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे धोनीच्या चाहत्यांना त्याला मैदानात पाहण्यासाठी अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.
आयपीएलच्या इतिहासात आतापर्यंत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नई सुपरकिंग्स हे दोन संघ 35 वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. यातील 21 वेळा चेन्नईने तर 13 वेळा आरसीबीने सामना जिंकला आहे. तर एक सामना हा अनिर्णित राहिला. एकूण रेकॉर्ड पाहिला तर चेन्नई सुपरकिंग्स आरसीबीवर भारी पडलेली दिसते.
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, सर्फराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री, खलील अहमद
फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जेकब डफी