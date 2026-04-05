IPL 2026 : चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकला! RCB VS CSK सामन्यात कशी आहे दोन्ही संघांची प्लेईंग 11?

पूजा पवार | Updated: Apr 5, 2026, 07:31 PM IST
Photo Credit - Social Media

RCB VS CSK : आयपीएल 2026 मध्ये अकरावा सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स (RCB VS CSK) यांच्यात खेळवला जातोय. आरसीबीचं होम ग्राउंड असलेल्या चिन्नस्वामी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून यापूर्वी झालेला टॉस चेन्नई सुपरकिंग्सने जिंकला. चेन्नई सुपरकिंग्सचा (Chennai Superkings) कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. 

चेन्नईने जिंकला टॉस : 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध चेन्नई सुपरकिंग्स ही आयपीएलमधील एक मोठी रायव्हलरी असून या दोघांमध्ये रविवार 5 एप्रिल रोजी सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडल्याने आरसीबीला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. यावेळी दोन्ही संघांनी त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या प्लेईंग 11 मध्ये बदल होऊन एम एस धोनी आणि डेव्हिड ब्रेव्हिस हे दुखापतग्रस्त झालेले खेळाडू संघात पुन्हा परततील अशी अपेक्षा अनेकांना होती. मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे धोनीच्या चाहत्यांना त्याला मैदानात पाहण्यासाठी अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.

हेही वाचा : RR VS GT : तुषार देशपांडेने घेतला बदला, शेवटच्या ओव्हरला थरारक विजय, राशिद खानला सेलिब्रेशन करून चिडवलं

RCB VS CSK यांच्यातील हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

आयपीएलच्या इतिहासात आतापर्यंत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नई सुपरकिंग्स हे दोन संघ 35 वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत. यातील 21 वेळा चेन्नईने तर 13 वेळा आरसीबीने सामना जिंकला आहे. तर एक सामना हा अनिर्णित राहिला. एकूण रेकॉर्ड पाहिला तर चेन्नई सुपरकिंग्स आरसीबीवर भारी पडलेली दिसते. 

चेन्नई सुपरकिंग्सची प्लेईंग 11:

संजू सॅमसन (विकेटकिपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, सर्फराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री, खलील अहमद

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची प्लेईंग 11:

फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जेकब डफी

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

इतर बातम्या

RR VS GT : तुषार देशपांडेने घेतला बदला, शेवटच्या ओव्हरला थर...

