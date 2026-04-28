  • RCB VS DC : आरसीबीने अवघ्या 39 बॉलमध्ये जिंकला सामना, गोलंदाजांसमोर दिल्ली कॅपिटल्सचा फ्लॉप शो

RCB VS DC : आरसीबीने अवघ्या 39 बॉलमध्ये जिंकला सामना, गोलंदाजांसमोर दिल्ली कॅपिटल्सचा फ्लॉप शो

RCB VS DC : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पहिल्या इनिंगमध्ये गोलंदाजी करताना दिल्ली कॅपिटल्सला 75 धावांवर ऑल आउट केले. त्यानंतर विजयासाठी 20 ओव्हरमध्ये 76 धावांचे आव्हान मिळाले असताना आरसीबीच्या फलंदाजांनी फक्त 39 बॉलमध्ये विजयाचे आव्हान पूर्ण केले

पूजा पवार | Updated: Apr 28, 2026, 01:38 AM IST
RCB VS DC : आरसीबीने अवघ्या 39 बॉलमध्ये जिंकला सामना, गोलंदाजांसमोर दिल्ली कॅपिटल्सचा फ्लॉप शो
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 RCB VS DC : आयपीएल 2026 चा 39 वा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (RCB VS DC) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पहिल्या इनिंगमध्ये गोलंदाजी करताना दिल्ली कॅपिटल्सला 75 धावांवर ऑल आउट केले. त्यानंतर विजयासाठी 20 ओव्हरमध्ये 76 धावांचे आव्हान मिळाले असताना आरसीबीच्या फलंदाजांनी फक्त 39 बॉलमध्ये विजयाचे आव्हान पूर्ण केले आणि आठवा विजय मिळवला. यासह आरसीबीचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर दोनवर आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्लीचा संघ 75 धावांवर ऑल आउट : 

सोमवारी सामन्यात टॉस हरलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सने प्रथम फलंदाजीसाठी त्यांचे दोन ओपनिंग फलंदाज मैदानात उतरवले. केएल राहुल आणि साहिल पारेख मैदानात आले मात्र दोघांनाही स्वस्तात माघारी धाडण्यात आरसीबीला यश आले. ओव्हरच्या दुसऱ्याच बॉलवर साहिलची विकेट भुवनेश्वर कुमारने घेतली. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरला केएल राहुल (1) आणि समीर रिझवीला बाद करण्यात जोश हेजलहुडला यश आले. त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरला भुवनेश्वर कुमारने कर्णधार अक्षर पटेल आणि ट्रिस्टिन स्टबला बाद केले. त्यानंतर चौथ्या ओव्हरला जोश हेजलहुडने नितीश राणाची विकेट घेतली. नितीश राणाच्या रूपाने दिल्ली कॅपिटल्सची सहावी विकेट पडली आणि त्यावेळी दिल्लीला स्कोअर 8 धावांवर 6 विकेट असा होता. हा स्कोअर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात कमी स्कोअर ठरला.  

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पॉवर प्लेमध्ये 8 धावांवर 6 विकेट घेतल्यावर दिल्लीचा संघ पुढील दोन ते तीन ओव्हरमध्ये गुंडाळेल अशी अपेक्षा असताना इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या अभिषेक पोरलने डाव सावरला. त्याने 33 बॉलमध्ये 30 धावा केल्या. तर डेव्हिड मिलरने 19 धावा तसेच काइल जेमिसनने 12 धावा केल्या. अखेर दिल्लीचा संघ 75 धावांवर ऑल आउट झाला. 16.3 ओव्हरमध्ये आरसीबीला दिल्लीची दहावी विकेट मिळाली.

विराट कोहलीने पूर्ण केला 9 हजार धावांचा टप्पा : 

विजयासाठी 76 धावांचे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी विराट कोहली आणि जॅकब बेथल हे फलंदाज उतरले. यावेळी जॅकब बेथल हा 20 धावा करून बाद झाला. तर विराट कोहलीने नाबाद 23 धावा आणि देवदत्त पड्डीकलने 34 धावा केल्या. यासह विराट कोहलीने या सामन्यात 9 हजार धावांचा टप्पा पार केला आहे. अशी कामगिरी करणारा विराट कोहली हा जगातील पहिला फलंदाज ठरला आहे. 

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

