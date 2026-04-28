RCB VS DC : आरसीबीने अवघ्या 39 बॉलमध्ये जिंकला सामना, गोलंदाजांसमोर दिल्ली कॅपिटल्सचा फ्लॉप शो

IPL 2026 RCB VS DC : आयपीएल 2026 चा 39 वा सामना दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (RCB VS DC) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पहिल्या इनिंगमध्ये गोलंदाजी करताना दिल्ली कॅपिटल्सला 75 धावांवर ऑल आउट केले. त्यानंतर विजयासाठी 20 ओव्हरमध्ये 76 धावांचे आव्हान मिळाले असताना आरसीबीच्या फलंदाजांनी फक्त 39 बॉलमध्ये विजयाचे आव्हान पूर्ण केले आणि आठवा विजय मिळवला. यासह आरसीबीचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर दोनवर आहे.
सोमवारी सामन्यात टॉस हरलेल्या दिल्ली कॅपिटल्सने प्रथम फलंदाजीसाठी त्यांचे दोन ओपनिंग फलंदाज मैदानात उतरवले. केएल राहुल आणि साहिल पारेख मैदानात आले मात्र दोघांनाही स्वस्तात माघारी धाडण्यात आरसीबीला यश आले. ओव्हरच्या दुसऱ्याच बॉलवर साहिलची विकेट भुवनेश्वर कुमारने घेतली. त्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरला केएल राहुल (1) आणि समीर रिझवीला बाद करण्यात जोश हेजलहुडला यश आले. त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरला भुवनेश्वर कुमारने कर्णधार अक्षर पटेल आणि ट्रिस्टिन स्टबला बाद केले. त्यानंतर चौथ्या ओव्हरला जोश हेजलहुडने नितीश राणाची विकेट घेतली. नितीश राणाच्या रूपाने दिल्ली कॅपिटल्सची सहावी विकेट पडली आणि त्यावेळी दिल्लीला स्कोअर 8 धावांवर 6 विकेट असा होता. हा स्कोअर आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात कमी स्कोअर ठरला.
दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पॉवर प्लेमध्ये 8 धावांवर 6 विकेट घेतल्यावर दिल्लीचा संघ पुढील दोन ते तीन ओव्हरमध्ये गुंडाळेल अशी अपेक्षा असताना इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून आलेल्या अभिषेक पोरलने डाव सावरला. त्याने 33 बॉलमध्ये 30 धावा केल्या. तर डेव्हिड मिलरने 19 धावा तसेच काइल जेमिसनने 12 धावा केल्या. अखेर दिल्लीचा संघ 75 धावांवर ऑल आउट झाला. 16.3 ओव्हरमध्ये आरसीबीला दिल्लीची दहावी विकेट मिळाली.
विजयासाठी 76 धावांचे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी विराट कोहली आणि जॅकब बेथल हे फलंदाज उतरले. यावेळी जॅकब बेथल हा 20 धावा करून बाद झाला. तर विराट कोहलीने नाबाद 23 धावा आणि देवदत्त पड्डीकलने 34 धावा केल्या. यासह विराट कोहलीने या सामन्यात 9 हजार धावांचा टप्पा पार केला आहे. अशी कामगिरी करणारा विराट कोहली हा जगातील पहिला फलंदाज ठरला आहे.