'जितेश राव कसं वाटतंय?' RCB च्या विजयानंतर जितेश शर्मा आणि हर्षा भोगलेंचा मराठीतून संभाषण, चाहते खुश

Jitesh Sharma Marathi Language : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स (RCB VS GT) यांच्यात आयपीएल 2026 चा फायनल सामना पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने 5 विकेटने विजय मिळवला. सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकणारा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ हा आयपीएलच्या इतिहासातील तिसरा संघ ठरला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या आय ऐतिहासिक विजयानंतर हर्षा भोगले यांनी आरसीबीचा स्टार खेळाडू जितेश शर्मा याच्याशी मराठीतून संवाद साधला. ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
आरसीबीचा स्टार फलंदाज जितेश शर्मा हा मूळचा महाराष्ट्रातील नागपूरचा आहे. आयपीएल 2025 ऑक्शनमधून जितेश शर्माला आरसीबीने विकत घेतलं होतं. मागील दोन सीजनपासून जितेश शर्मा हा आयपीएलमध्ये आरसीबीकडून खेळतोय. जितेश शर्मा हा सलग दोनदा आयपीएलची ट्रॉफी जिंकणाऱ्या आरसीबी संघाचा भाग आहे. रविवारी गुजरात विरुद्ध आरसीबीने फायनलमध्ये विजय मिळवल्यावर संघाचा भाग असणाऱ्या खेळाडूंच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यावेळी हर्षा भोगले यांनी जितेश शर्मा सोबत मराठीतून संवाद साधायला सुरुवात केली. हर्षा भोगलेंनी विचारले की, जितेश राव कसं वाटतंय? यावर जितेशने सुद्धा यावर मराठीतून उत्तर दिले. तो म्हणाला, 'खूप आनंद वाटतंय. मी इथे आयपीएलमध्ये मराठी बोलतोय, ते मला छान वाटतंय.'
जितेश शर्मा आरसीबीच्या कोचिंग स्टाफबद्दल बोलताना म्हणाला की, 'दिनेश कार्तिक आणि मो या दोघांनीही मला खूप मदत केली त्यांनी मला चांगलं मार्गदर्शन केलं. आमचा संघ खूप मजबूत आहे याची आम्हाला जाणीव आधीपासूनच होती. आम्ही एकावेळी एकाच सामन्यावर लक्ष केंद्रित करत होतो. आम्ही किती चांगली कामगिरी करतोय त्याऐवजी आमचं लक्ष हे रणनीतीवर सुद्धा होतं. पुढच्यावर्षी आम्ही तिसरे विजेतेपद सुद्धा पटकावू'.
जितेश शर्माने 2022 मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केलं. आतापर्यंत त्याने एकूण 71 सामने खेळले असून यात त्याने 1107 धावा केल्या आहेत. यंदा जितेशने एकूण 16 सामने खेळले मात्र यात त्यानं फक्त 116 धावा केल्या. गुजरात टायटन्स विरुद्ध झालेल्या फायनल सामन्यात जितेश शर्माच्या बॅटमधून 14 बॉलमध्ये 11 धावा केल्या.
आरसीबीने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी गुजरात टायटन्सने आधी फलंदाजी निवडली आणि 20 ओव्हरमध्ये आठ विकेटवर 155 धावा केल्या. आरसीबीने 18 व्या ओव्हरमध्ये 5 विकेट गमावून 161 धावा केल्या आणि सामना जिंकला. यात आरसीबीकडून फलंदाजी करताना सर्वाधिक 75 धावा विराट कोहलीने केल्या. याशिवाय व्यंकटेश अय्यरने 32, रजत पाटीदारने 15, टीम डेविडने 24 आणि जितेश शर्माने 11 धावा केल्या.