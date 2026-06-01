/सलग दुसऱ्यांदा RCB चॅम्पियन झाल्याचा आनंद! कृणालने डोक्यावर घेतली ट्रॉफी, विराटने ढोलाच्या तालावर नाचला

IPL 2026 Final : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा सीजन समाप्त झाला असून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ हा पुन्हा एकदा चॅम्पियन ठरला आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात रविवार 31 मे रोजी आरसीबीने गुजरात टायटन्सचा 5 विकेट पराभव केला. यासह आरसीबी ही आयपीएलच्या इतिहासात सलग दुसऱ्यांदा चॅम्पियन ठरणारी तिसरी ठरली. यापूर्वी मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपरकिंग्स यांनी असा कारनामा केला होता. आयपीएल 2025 मध्ये आरसीबी संघाची मागील अनेक वर्षांपासून असणारी ट्रॉफीची प्रतीक्षा संपली होती. त्यानंतर लगेचच पुढच्यावर्षी सुद्धा आरसीबीने पुन्हा एकदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली, त्यामुळे खेळाडूंचा उत्साह आणि आनंद गगनात मावत नव्हता. दरम्यान चॅम्पियन ठरलेल्या आरसीबीच्या खेळाडूंनी ट्रॉफी जिंकल्यावर साजरा केलेल्या जल्लोषाचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.
आरसीबीच्या ऐतिहासिक विजयानंतर खेळाडूंनी केलेल्या सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात आरसीबीचा ऑलराऊंडर कृणाल पांड्या हा बसमधून उतरून हॉटेलमध्ये एंट्री करताना विजेतेपदाची ट्रॉफी ही डोक्यावर घेऊन नाचताना दिसतोय. बसमधून उतरल्यावर संपूर्ण संघाचं स्वागत हे ढोल वाजवून करण्यात आलं. टीम बसमधून खाली उतरताच कृणाल पांड्याने ट्रॉफी डोक्यावर घेतली आणि तो नाचू लागला. त्याच्या सोबत इतरही खेळाडूंनी ठेका धरला. विराट कोहलीने सुद्धा त्यांना नंतर जॉईन केले. विराट कोहली हा आनंदाने नाचताना व्हिडिओत पाहायला मिळतोय.
आरसीबीने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी गुजरात टायटन्सने आधी फलंदाजी निवडली आणि 20 ओव्हरमध्ये आठ विकेटवर 155 धावा केल्या. आरसीबीने 18 व्या ओव्हरमध्ये 5 विकेट गमावून 161 धावा केल्या आणि सामना जिंकला. यात आरसीबीकडून फलंदाजी करताना सर्वाधिक 75 धावा विराट कोहलीने केल्या. याशिवाय व्यंकटेश अय्यरने 32, रजत पाटीदारने 15, टीम डेविडने 24 आणि जितेश शर्माने 11 धावा केल्या. विराट कोहलीने 42 बॉलमध्ये नाबाद 75 धावा केल्या. यादरम्यान त्याने 9 चौकार आणि 3 षटकार ठोकले.
Celebration rukenge nahi ft. Krunal Pandya. pic.twitter.com/s6RgvHdxaRRoyal Challengers Bengaluru (RCBTweets) May 31, 2026
ऐतिहासिक विजयानंतर विराट कोहली खूप भावुक झाला. विराटने म्हंटले की, 'हे खरोखर तसं आहे जसं तुम्ही स्वप्नात विचार करता. मी या क्षणाविषयी अनेकदा विचार केला होता. जेव्हा आम्ही आयपीएल जिंकू तेव्हा मी क्रीजवर असेल आणि संघासाठी विजयी धावा करेल. आज रात्री हे शक्य झालं. आजचा दिवस आमच्यासाठी खूप अविस्मरणीय आहे. आम्ही या सामन्यात अत्यंत शांत आणि आत्मविश्वासाने उतरलो होतो. पाठलाग करताना मी पूर्णपणे निश्चिंत होतो आणि मला नेमके काय करायचे आहे हे माहित होते'.