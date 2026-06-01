  /सलग दुसऱ्यांदा RCB चॅम्पियन झाल्याचा आनंद! कृणालने डोक्यावर घेतली ट्रॉफी, विराटने ढोलाच्या तालावर नाचला

सलग दुसऱ्यांदा RCB चॅम्पियन झाल्याचा आनंद! कृणालने डोक्यावर घेतली ट्रॉफी, विराटने ढोलाच्या तालावर नाचला

IPL 2026 Final : आयपीएल 2025 मध्ये आरसीबी संघाची मागील अनेक वर्षांपासून असणारी ट्रॉफीची प्रतीक्षा संपली होती. त्यानंतर लगेचच पुढच्यावर्षी सुद्धा आरसीबीने पुन्हा एकदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकली, त्यामुळे खेळाडूंचा उत्साह आणि आनंद गगनात मावत नव्हता. दरम्यान चॅम्पियन ठरलेल्या आरसीबीच्या खेळाडूंनी ट्रॉफी जिंकल्यावर साजरा केलेल्या  जल्लोषाचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. 

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 01, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 02:21 PM IST
Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत असून मागील 5 वर्षांपासून मीडिया क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज 18 लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंडा आहे. पूजा पवार यांची शैक्षणिक पार्श्ववभूमी पाहायची झाल्यास त्यांनी BMM मध्ये पदवी घेतली असून MACJ असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे.

