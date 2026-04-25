IPL 2026: 8 चौकार, 4 षटकार... 44 चेंडूंमध्ये 88 धावा! विराट कोहलीचा धमाका, खुलासा करत सांगितलं GT विरुद्धच्या सामन्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट

IPL 2026 Virat Kohli GT vs RCB : विराट कोहलीने आयपीएल 2026मध्ये आपल्या बॅटने धुमाकूळ घातला आहे. आतापर्यंत कोहलीने सात सामन्यांमध्ये 54.67 च्या सरासरीने आणि 163.18  च्या स्ट्राइक रेटने 328 धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने तीन अर्धशतके झळकावली आहेत. त्यानेच GT विरुद्धच्या सामन्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट कोणता होता याचा खुलासाही केला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 25, 2026, 09:28 AM IST
Photo Credit: Dibyangshu Sarkar—AFP

IPL 2026 Virat Kohli Played 44 Balls 88 Runs Brilliant Innings Against Gujarat Titans: क्रिकेटच्या किंगने पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवली आहे. विराट कोहलीने पुन्हा एकदा मोठा धमाका केला असून तुफान खेळी साकारली आहे. क्रिकेटच्या मैदानावर जेव्हा विराट आपल्या लयीत असतो, तेव्हा गोलंदाजांसाठी तो एक भयानक स्वप्न ठरतो. सध्या आयपीएल 2026 मध्ये असाच काहीसा माहोल पाहायला मिळत आहे कारण विराट कोहली (Virat Kohli) ने 8 चौकार, 4 षटकार मारत 44 चेंडूंमध्ये 88 धावा केल्या आहेत. अनुभव, फिटनेस आणि तंत्राचा परिपूर्ण संगम साधत कोहली यंदाच्या हंगामात अक्षरशः धावांचा पाऊस पाडत आहेत. प्रत्येक सामन्यात त्यांची बॅट बोलतेय, आणि चाहत्यांसाठी हा एक वेगळाच उत्सव ठरत आहे. आयपीएलसारख्या स्पर्धेत सातत्य राखणं सोपं नसतं, पण कोहलीने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की मोठ्या मंचावर तेच खरे ‘चेस मास्टर’ आहेत. त्यांनी आतापर्यंतच्या सामन्यांत केवळ धावा केल्या नाहीत, तर संघाला विजयाच्या दिशेने नेण्याचं कामही प्रभावीपणे केलं आहे.

गुजरातविरुद्ध विराटची धमाकेदार खेळी

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात कोहलीने पुन्हा एकदा आपली क्लास दाखवली. 44 चेंडूत 81 धावांची खेळी करत त्यांनी 8 चौकार आणि 4 षटकारांच्या जोरावर सामना फिरवून टाकला. त्यांचा स्ट्राइक रेट 180 पेक्षा जास्त होता, जो त्यांच्या आक्रमक फॉर्मचं स्पष्ट उदाहरण आहे. गुजरातने 20 षटकांत 205 धावांचा डोंगर उभा केला होता, पण बेंगळुरूने 18.5 षटकांतच हे लक्ष्य गाठत 5 विकेट्सने शानदार विजय मिळवला.

 

विराटची पडिक्कलसोबतची भागीदारी ठरली निर्णायक

या सामन्यात देवदत्त पडिक्कल यांची खेळीही तितकीच महत्त्वाची ठरली. त्यांनी 27 चेंडूत 55 धावा करत कोहलीसोबत 115 धावांची भागीदारी रचली. या दोघांच्या समन्वयामुळे सामना पूर्णपणे आरसीबीच्या बाजूला झुकला.

ऑरेंज कॅपवर कोहलीचा कब्जा

या कामगिरीमुळे कोहलीने आयपीएल 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थान मिळवलं आहे. त्यांनी Abhishek Sharma यालाही मागे टाकत ऑरेंज कॅप आपल्या नावावर केली आहे.

संघाचा आत्मविश्वास शिखरावर

सामन्यानंतर कर्णधार रजत मपाटीदार यांनी संघाच्या एकूण कामगिरीचं कौतुक केलं. कोहलीनेही भागीदारी आणि संयम हे विजयाचं मुख्य कारण असल्याचं सांगितलं. गोलंदाजांनी सुरुवातीला नियंत्रण ठेवत फलंदाजांना संधी दिली आणि शेवटी फलंदाजांनी ती पूर्णपणे साधली.

 

एकंदरीत, आयपीएल 2026 मध्ये विराट कोहलीचा फॉर्म केवळ उत्कृष्ट नाही, तर तो इतर संघांसाठी इशाराही ठरत आहे. जर हा फॉर्म असाच कायम राहिला, तर यंदाचा हंगाम कोहली आणि आरसीबीसाठी खास ठरू शकतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

IPL 2026Virat Kohligt vs rcbDevdutt Padikkal

