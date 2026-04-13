रोहित शर्मा Out न होताच मैदान सोडत असताना रितिकाने काय करत होती पाहिलं का?

IPL 2026 Ritika Sajdeh Reaction Rohit Sharma Retired Hurt: रविवारी मुंबईतील वानखेडेच्या मैदानावर झालेल्या मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुदरम्यानच्या सामन्यामध्ये रोहित शर्मा बाद न होताच ड्रेसिंग रूममध्ये परतला. 'हिटमॅन'ची ही अवस्था पाहून त्याचे चाहत्यांच्या चिंतेत अधिक भर पडली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान, रोहित 13 चेंडूंमध्ये 19 धावांवर फलंदाजी करत असताना, त्याला 'रिटायर्ड हर्ट' (दुखापतीमुळे खेळ थांबवून) होऊन ड्रेसिंग रूममध्ये परतावे लागले. हॅमस्ट्रिंगमध्ये म्हणजेच स्नायूंमध्ये ताण (strain) आल्यामुळे रोहितला वेदना होऊ लागल्या होत्या, ज्यामुळे त्याला मैदान सोडावे लागले. अचानक रोहित मैदान सोडत असताना त्याची रितिका सजदेह हिची प्रतिक्रियाही सध्या व्हायरल होत आहे.
जेव्हा मैदानात रोहित शर्मा वेदनेने विव्हळताना दिलासा तेव्हाच कॅमेरामनने त्याची पत्नी रितिका सजदेहचे हावभाव कॅमेरात अचूक टीपले. अचानक रोहित मैदान सोडून बाहेर गेल्याने नेमकं काय झालं हे कळत नव्हतं. त्यामुळेच ती अत्यंत अस्वस्थ आणि चिंतेत दिसून येत होती. रितिका अस्वस्थपणे खिन्न होऊन नेमकं काय झालंय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होती. रितिकाचा हा फोटो सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे.
रोहित शर्मा बाद झाला नव्हता. जेव्हा एखादा खेळाडू खेळ पुढे चालू ठेवण्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त नसल्याचे वाटल्यामुळे मैदान सोडतो, तेव्हा त्याला 'रिटायर्ड हर्ट' घोषित केले जाते. अशा वेळी, त्या खेळाडूला डावाच्या उत्तरार्धात पुन्हा मैदानात येऊन फलंदाजी सुरू करण्याची परवानगी असते. याउलट, जर एखादा खेळाडू 'रिटायर्ड आऊट' घोषित केला गेला, तर त्याला आऊट दिलं जातं. रोहित 'रिटायर्ड हर्ट' होऊन मैदान सोडून गेला त्यावेळी, मुंबईने एकही गडी न गमावता 57 धावा केल्या होत्या.
या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने एकूण 240 धावा केल्या. आयपीएलच्या इतिहासात वानखेडे स्टेडियमवर कोणत्याही संघाने नोंदवलेला आतापर्यंतची ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. बंगळुरूकडून विराट कोहली, फिल सॉल्ट आणि कर्णधार रजत पाटीदार या सर्वांनीच अर्धशतकी खेळी करत अप्रतिम कामगिरी केली.
मुंबई इंडियन्सने हा सामना 18 धावांनी गमावला. हा मुंबईचा यंदाच्या पर्वातील तिसरा पराभव ठरला आहे. एकूण चारपैकी तीन सामने मुंबईनेग गमावले आहेत. तर दुसरीकडे बंगळुरुच्या संघाने आपल्या पहिल्या चार सामन्यांपैकी 3 सामने जिंकले आहेत. मुंबईच्या घरच्या मैदानावर बंगळुरुने धूळ चारली.