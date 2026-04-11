8 फोर, 7 सिक्स मारणाऱ्या वैभवसाठी विराटचे मोजून 4 शब्द; मॅच संपल्यावर काय म्हणाला पाहिलं का?

IPL 2026 Virat Kohli Note For Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएलमध्ये सध्या 15 वर्षीय वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला आहे. चार सामन्यांमध्ये 200 धावा करुन ऑरेंज कॅप पटकावणाऱ्या या पठ्ठ्याने जसप्रीत बुमराह, जॉस हेजलवूड, भुवनेश्वर कुमारसारख्या दिग्गज गोलंदाजांना उभ्या उभ्या षटकार लगावत सर्वांनाच बोटं तोंडात घालण्यास भाग पाडलं आहे. शुक्रवारी गुवहाटीमध्ये झालेल्या राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु सामन्यामध्ये देखील वैभव आपल्या लयीत दिसला आणि त्याने बंगळुरुच्या गोलंदाजांना लई धुतला, असं म्हणता येईल अशी त्याची कामगिरी ठरली. वैभवने एवढी सुंदर फटकेबाजी केली की त्याला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला. वैभवच्या खेळीमुळे राजस्थानला 202 धावांचं टार्गेट 18 व्या ओव्हरमध्येच पूर्ण करता आलं. वैभवची ही खेळी पाहून विराट कोहलीची प्राभावित झाला असून सामना संपल्यानंतर त्याने वैभवसाठी एक खास मेसेज दिला आहे.
बिहारमधील समस्थीपूरमधील वैभव सुर्यवंशीच्या नावावर आताच अनेक विक्रम नोंदवले असून अजून तो भारतासाठी एकही अंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. आपल्या तडाखेबाज फलंदाजीच्या जोरावर वैभव गोलंदाजांवर अगदी तुटून पडतो. असाच प्रकार शुक्रवारी पाहयला मिळाला. वैभवने 8 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीने 300 च्या स्ट्राइक रेटने 26 बॉलमध्ये 78 धावांची जबरदस्त खेळी केली. वैभव दिसेल त्या गोलंदाजाला सीमेपार पाठवत होता. त्याने अवघ्या 15 चेंडूंमध्ये 50 धावांचा टप्पा गाठला. विशेष म्हणजे जॉश हेजलवूडसारख्या दिग्गज गोलंदाजाला त्याने पाठोपाठ दोन षटकार लगावल्यानंतर आरसीबीच्या संघातील सर्वच खेळाडूंची तोंड उतरल्याचं दिसून आलं. मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात क्रृणाल पांड्याच्या गोलंदाजीवर वैभव बॉण्ड्रीजवळ उभ्या असलेल्या विराटकडे कॅच देऊन तंबूत परतला. मात्र तोपर्यंत त्याने संघाला अशा सुस्थित आणून ठेवलं होतं की तिथून पुढे विजय हा केवळ औपचारिकता राहिला होता.
मात्र या सामन्यानंतर वैभव स्वत: विराटकडे त्याचा ऑटोग्राफ घेण्यासाठी गेला होता. विराटनेही वैभवच्या राजस्थान रॉयलच्या टोपीवर आनंदाने ऑटोग्राफ दिला. केवळ ऑटोग्राफ नाही तर विराटने वैभवसाठी एक छान मेसेजही लिहिला आहे. "प्रिय वैभव, छान खेळलास" अशा अर्थाचा मेसेज विराटने वैभवच्या टोपीवर लिहिलेला आहे. इंग्रजीमध्ये “Dear Vaibhav, well done," असा चार शब्दांचा हा मेसेज आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या ट्विटर हॅण्डलवरुन वैभवने जिंकलेली सामनावीर पुरस्काराची ट्रॉफी आणि विराटने ऑटोग्राफ दिलेली टोपी टेबलवर ठेवून काढलेला व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. हा व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरतोय.
A job well done with a long road ahead! pic.twitter.com/tymVTrdeqK
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 11, 2026
वैभवने आपल्याला अजून काही काळ टिकून खेळता आलं असतं तर सामना अधिक लवकर संपला असता असं सामनावीर पुरस्कार मिळाल्यानंतर म्हटलं. वैभवची कामगिरी पाहून त्याला तातडीने भारताच्या अंतरराष्ट्रीय संघात घेऊन अधिक अधिक संधी द्यावी अशी मागणी केली जात आहे.