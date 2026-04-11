  26 बॉल 78 रन केल्यानंतरही रडत का मैदान सोडलं? RCB विरुद्ध जिंकल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने सांगितलं खरं कारण

Why Vaibhav Suryavanshi Upset: एखाद्या फलंदाजाने 300 च्या स्ट्राइक रेटने समोरच्या संघातील गोलंदाजांची धुलाई केली तर तो फलंदाज मैदान सोडून जाताना हसत किंवा सेलिब्रेट करेल. पण हे चित्र वैभवच्याबाबतीत का दिसत नाही. तो कितीही चांगला खेळला तरी चेहरा पाडूनच मैदान का सोडतो याबद्दल त्यानेच खुलासा केलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 11, 2026, 06:52 AM IST
सामनावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर वैभवने सांगितलं कारण (फोटो जीओ हॉटस्टारवरुन साभार)

Why Vaibhav Suryavanshi Upset: भारतीय संघाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या वैभव सूर्यवंशीने आपल्या दमदार फलंदाजीने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाविरूद्धचा सामना दोन ओव्हर शिल्लक ठेवून जिंकून देण्यास मदत केली. या खेळीसाठी वैभवला सामनावीर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. मात्र सामन्यामध्ये 300 च्या स्ट्राइक रेटनेही गोलंदाजांचा समाचार घेतल्यानंतरही बाद झाल्यावर वैभव निराश झाल्याचं दिसून आलं. त्याने निराश झाल्यानंतर हवेत बॅट उडवत खेळपट्टी सोडली. मात्र सामन्यानंतर सामनावीर पुरस्कार जिंकल्यावर संवाद साधताना एवढ्या दमदार खेळीनेही तू समाधानी का नसतो अशा अर्थाचा प्रश्न वैभवला विचारण्यात आला. त्यावेळी त्याने किती चांगली खेळी केल्यानंतरही बाद झाल्यावर निराश का होतो ते सांगितलं. 

वैभवच्या दमदार खेळीनं सामना फिरला

यंदाच्या पर्वातील 16 व्या सामन्यामध्ये वैभवने आरसीबीच्या संघातील गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. त्याने 8 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीने 300 च्या स्ट्राइक रेटने 26 बॉलमध्ये 78 धावांची जबरदस्त खेळी केली. त्याच्या या खेळीमुळेच 202 चं टार्गेट राजस्थानला अगदी सहज पूर्ण करता आलं आणि सामना अचानक एकतर्फी झाला. 78 धावांवर खेळत असताना क्रृणाल पांड्याच्या गोलंदाजीवर वैभव बाद झाला. झेलबाद झाल्यानंतर वैभवचा चेहरा पडला आणि तो निराश होऊन खेळपट्टीवरुन निघून गेला.

अनेकदा रडत मैदान सोडलंय वैभवने

यापूर्वीच्या मुंबई विरूद्धच्या सामन्यामध्ये 14 चेंडूंमध्ये 39 धावांची खेळी केल्यानंतरही वैभव पवेलियनमध्ये परत जाताना फारच निराश दिसून आला. चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाविरूद्धही दमदार फटकेबाजी करुन बाद झाल्यानंतरही वैभव समाधानी दिसत नव्हता. मागील वर्षी आयपीएलमधील आपलं पहिलं शतक झळकावल्यानंतर बाद झाल्यावरही तो पडलेल्या चेहऱ्यानेच मैदान सोडून गेला. खरं तर वैभवने दमदार खेळी करणं आणि बाद झाल्यावर चेहरा पाडून मैदान सोडणं हा जणू ट्रेण्ड झाला आहे. कितीही चांगली खेळी केलेली असो तरीही वैभवचं हे असं होतं. अनेकदा तर तो मैदान सोडताना रडलेलाही पाहायला मिळालं आहे. 

कितीही भारी खेळला तरी निराश होऊन मैदान का सोडतो? स्वत: वैभवनेच सांगितलं

आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यानंतर सामनावीर पुरस्कार वैभवला प्रदान करण्यात आला तसेच 200 धावा करत सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू असल्याने त्याला ऑरेंज कॅप देण्यात आली. मॅच नंतरच्या प्रेझेंटेशनमध्ये मुरली कार्तिकने, तू एवढी उत्तम खेळी करतो आणि त्यानंतरही चेहरा पडून का मैदान सोडतोस? असा थेट सवाल वैभवला विचारला. वैभवने या प्रश्नावर दिलेल्या उत्तरावरुन त्याला रनांची किती भूक आहे याचा अंदाज बांधता येतो. "कारण मी खेळपट्टीवर असेल तर 10-20 धावा जास्त होतील किंवा आम्ही धावांचा पाठलाग करत असू तर दोन ओव्हर आधीच आम्ही तिथं पोहचून सामना लवकर संपवू शकतो. त्यामुळेच एखादा वाईट फटका खेळून मी बाद झाल्यानंतर मला असं वाटतं की याचा नकारात्मक परिणाम संघावर होईल. याच विचाराने मी दुखी आणि अपसेट होतो. मी अजून काही का खेळू शकलो असतो असं मला वाटत राहतं," असं उत्तर वैभवने दिलं.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

