'शरद पवारांना स्टेजवरुन...', 'त्या' अपमानाचा उल्लेख करत विराटची बाजू घेत सेहवागने नेमकं कोणाला झापलं?

Virender Sehwag Mention Disrespect of Sharad Pawar: विरेंद्र सेहवागने उघडपणे विराट कोहलीचं समर्थन करताना थेट शरद पवारांच्या अपमानाचा उल्लेख केला आहे. तो नक्की काय म्हणालाय जाणून घ्या
Virender Sehwag Mention Disrespect of Sharad Pawar: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा स्फोटक फलंदाज विराट कोहली आणि ऑस्ट्रेलियन संघाचा सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड या दोघांमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद मॅचदरम्यान वाद झाला. या वादानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया समोर येत असतानाच भारताचा माजी क्रिकेटर विरेंद्र सेहवागने विराटचं समर्थन केलं आहे. विशेष म्हणजे हे समर्थन करताना सेहवागने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाबरोबरच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष राहिलेल्या शरद पवारांचा केलेल्या अपमानाचा उल्लेख केला आहे. नेमकं मैदानात काय झालं आणि शरद पवारांचा उल्लेख करत सेहवाग काय म्हणाला जाणून घेऊयात...
फलंदाजी करताना कोहलीने हेडला डिवचलं. गोलंदाजीसाठी ये असा इशारा विराटने हेडला केला. मात्र कोहली या सामन्यात 15 धावा करुन तंबूत परतला. विराट बाद झाल्यानंतर मैदान सोडण्यापूर्वीच हेडने त्याला मस्करीत, "मित्रा मी तुला गोलंदाजी करण्याआधीच तू आऊट झाला," असं म्हणत डिवचलं. विषय इथे संपेल असं चाहत्यांना वाटलेलं. मात्र असं झालं नाही. मात्र सामना संपल्यानंतरही विराट आणि हेडमधील तणाव अधिक वाढल्याचं दिसून आलं. सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघातील खेळाडू हस्तांदोलन करत असताना हेडने विराटच्या दिशेने हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला. मात्र विराटने त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आणि तो पुढे निघून गेला. या साऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर यावरुन बऱ्याच प्रतिक्रिया समोर आल्या. अनेकांनी विराटने हस्तांदोलन करायला हवं होतं, असं म्हटलं. तर काहींनी विराटचं समर्थन केलं. विराटचं समर्थन करणाऱ्यांमध्ये सेहवागचाही समावेश आहे. सेहवागने थेट शरद पवारांसोबत घडलेल्या किस्स्यांचा उल्लेख करत विराटची पाठराखण केली.
विराटच्या वागण्यातून ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ म्हणजेच क्रिकेट खेळामागील सद्भावनेचा आदर झाला नाही अशी टीका करणाऱ्यांना सेहवागने कठोर शब्दांमध्ये झापलं आहे. 'क्रिकबझ'शी बोलताना सेहवागने, "एक काळ होता जेव्हा रिकी पाँटिंगने शरद पवारांचा अपमान केला होता. त्याने त्यांना स्टेजवरुन बाजूला होण्यास सांगितले होते. आज कोहलीने हँडशेक केला नाही म्हणून अचानक सर्वांना ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ आठवलं. आता काळ बदलला आहे… आणि मला ही डॉमिनन्स (दरार) आवडतो," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
2006 साली झालेल्या आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा अंतिम सामना ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज दरम्यान मुंबईच्या ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर खेळला गेला होता. हा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला. ऑस्ट्रेलिया संघाने जेतेपद पटकावल्यानंतर, त्यांना चषक देण्यासाठी तत्कालीन बीसीसीआय अध्यक्ष शरद पवार मुख्य पाहुणे म्हणून मंचावर उपस्थित होते. रिकी पाँटिंगने शरद पवार यांच्या हातातून घाईघाईने चषक हिसकावून घेतला. चषक हातात आल्यानंतर पाँटिंगने पवारांना मंचावरून निघून जाण्याचा इशारा केला. ऑस्ट्रेलियन खेळाडू डेमियन मार्टिनने तर टीम फोटो काढण्यासाठी घाई करताना थेट शरद पवारांच्या पाठीवर हात ठेवून त्यांना मंचावरून पुढे ढकलले होते. या प्रकरणावरुन नंतर सचिन तेंडुलकर आणि सुनील गावस्कर यांच्यासारख्या दिग्गज क्रिकेटपटूंनी ऑस्ट्रेलियन संघाच्या या वर्तनाचा तीव्र निषेध केला.
वाद वाढल्यानंतर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने आणि तत्कालीन कर्णधार रिकी पाँटिंग तसेच डेमियन मार्टिन यांनी शरद पवार यांची अधिकृत माफी मागितली. पवारांचा अपमान करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता, असं या दोघांनी स्पष्ट केलं. शरद पवार यांनीही मोठेपणा दाखवत ही माफी स्वीकारली आणि वाद संपवला होता.