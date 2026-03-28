CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • RCB vs SRH LIVE Streaming: आज रंगला पहिला सामना! कधी, कुठे आणि कसा पाहायचा लाईव्ह? जाणून घ्या

RCB vs SRH IPL 2026: आरसीबी विरुद्ध एसआरएच असा सामना आज रंगणार आहे. आयपीएल २०२६ सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचे घरचे मैदान असलेल्या बंगळूरमधील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना कुठे, कसा आणि किती वाजता लाईव्ह बघायचा याबद्दल अधिक जणूण घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 28, 2026, 02:17 PM IST
Photo Credit: X

IPL 2026 RCB vs SRH Live Streaming in Marathi: आयपीएल 2026(Indian Premier League 2026) हंगामाची सुरुवात आज 28 मार्चला होणार आहे. आजची सिजनची सुरुवात  एका दमदार सामन्याने होत आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखली जाणारी सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात पहिली सलामीची लढत रंगणार आहे. दोन्ही संघांकडे स्टार खेळाडूंची फौज असल्यामुळे हा सामना सुरुवातीपासूनच रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. चला आजच्या या सामन्याच्या सर्व डिटेल्स जाणून घेऊयात... आजचा आरसीबी विरुद्ध एसआरएच सामना कधी कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहायचा याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात... 

सामना कधी आहे?

हा सामना शनिवार, 28 मार्च 2026 रोजी खेळला जाणार आहे. IPL च्या 19व्या हंगामाचा हा पहिलाच सामना आहे.

सामना किती वाजता सुरू होईल?

सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरू होईल. टॉस साधारण 7:00 वाजता होईल.

हे ही वाचा: IPL 2026 News LIVE  28 March: आजच्या सामन्याचे सर्व अपडेट्स एका क्लिकवर जाणून घ्या 

 

सामना कुठे खेळला जाणार?

हा सामना बेंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे खेळवला जाईल. हे RCB चे होम ग्राउंड असून येथे प्रेक्षकांचा जबरदस्त पाठिंबा मिळतो.

टीव्हीवर सामना कुठे पाहता येईल?

भारतामध्ये हा सामना Star Sports Network वर थेट पाहता येईल. इंग्रजीसोबतच हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि कन्नड अशा विविध भाषांमध्ये समालोचन उपलब्ध असेल.

हे ही वाचा: MS Dhoni: IPL 2026 सुरु होण्याच्या काही तास आधी CSK ला मोठा धक्का, धोनी संघाबाहेर; कारण काय?

 

ऑनलाइन लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे पाहाल?

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर हा सामना JioHotstar अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. मात्र यंदा लाईव्ह स्ट्रीमिंगसाठी सशुल्क सदस्यता आवश्यक आहे.

दोन्ही संघांचे प्रमुख खेळाडू

RCB कडे विराट कोहली, रजत पाटीदार आणि जितेश शर्मा यांसारखे खेळाडू आहेत. तर SRH कडे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन आणि लियाम लिविंगस्टोन यांची ताकद आहे.

 

कर्णधार कोण?

RCB चे नेतृत्व रजत पाटीदार करत आहेत. तर SRH साठी ईशान किशन कर्णधारपद सांभाळण्याची शक्यता आहे, कारण पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे उपलब्ध नाहीत.

हे ही वाचा: IPL 2026: RCB च्या विक्रीवर आली पहिला मालक विजय मल्ल्याची पहिली प्रतिक्रिया, विराट कोहलीबद्दलही बोलला!

 

पिच आणि हवामान रिपोर्ट

बेंगळुरूमध्ये हवामान स्वच्छ राहण्याची शक्यता आहे आणि तापमान 28°C ते 30°C दरम्यान राहील. चिन्नास्वामी स्टेडियमची पिच फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, विशेषतः लहान बाउंड्रीजमुळे मोठे स्कोअर पाहायला मिळतात. दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता असल्याने चेस करणाऱ्या संघाला फायदा होऊ शकतो.

तिकीटांची स्थिती काय? 

या सामन्याची क्रेझ इतकी मोठी आहे की तिकीट विक्री सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच सर्व तिकीट संपले. सध्या सामान्य प्रेक्षकांसाठी तिकीट उपलब्ध नाहीत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Tags:
IPLIPL 2026RCB Vs SRHbengalururajat patidar

इतर बातम्या

Mumbai Subway Metro: भुयारी मेट्रोत मोबाईल नेटवर्क गायब, प्...

महाराष्ट्र बातम्या