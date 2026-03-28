RCB vs SRH LIVE Streaming: आज रंगला पहिला सामना! कधी, कुठे आणि कसा पाहायचा लाईव्ह? जाणून घ्या

IPL 2026 RCB vs SRH Live Streaming in Marathi: आयपीएल 2026(Indian Premier League 2026) हंगामाची सुरुवात आज 28 मार्चला होणार आहे. आजची सिजनची सुरुवात एका दमदार सामन्याने होत आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखली जाणारी सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात पहिली सलामीची लढत रंगणार आहे. दोन्ही संघांकडे स्टार खेळाडूंची फौज असल्यामुळे हा सामना सुरुवातीपासूनच रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. चला आजच्या या सामन्याच्या सर्व डिटेल्स जाणून घेऊयात... आजचा आरसीबी विरुद्ध एसआरएच सामना कधी कुठे आणि कसा लाईव्ह पाहायचा याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...
हा सामना शनिवार, 28 मार्च 2026 रोजी खेळला जाणार आहे. IPL च्या 19व्या हंगामाचा हा पहिलाच सामना आहे.
सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरू होईल. टॉस साधारण 7:00 वाजता होईल.
Heavy matchups. Big moments waiting to happen.
Our 12th Man Army breaks down the battles that could light up our season opener vs Hyderabad.
Watch the full video to find out the key battles everyone’s excited about only on @bigbasket_com presents RCB 12th Man TV. … pic.twitter.com/MRO8NcW4SH
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 28, 2026
हा सामना बेंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम येथे खेळवला जाईल. हे RCB चे होम ग्राउंड असून येथे प्रेक्षकांचा जबरदस्त पाठिंबा मिळतो.
भारतामध्ये हा सामना Star Sports Network वर थेट पाहता येईल. इंग्रजीसोबतच हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि कन्नड अशा विविध भाषांमध्ये समालोचन उपलब्ध असेल.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर हा सामना JioHotstar अॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. मात्र यंदा लाईव्ह स्ट्रीमिंगसाठी सशुल्क सदस्यता आवश्यक आहे.
RCB कडे विराट कोहली, रजत पाटीदार आणि जितेश शर्मा यांसारखे खेळाडू आहेत. तर SRH कडे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन आणि लियाम लिविंगस्टोन यांची ताकद आहे.
The men in orange are ready for #TATAIPL2026. Bring it on! #RCBvSRH #SRH pic.twitter.com/K27KwmiHLT
— SunRisers OrangeArmy Official (@srhfansofficial) March 27, 2026
RCB चे नेतृत्व रजत पाटीदार करत आहेत. तर SRH साठी ईशान किशन कर्णधारपद सांभाळण्याची शक्यता आहे, कारण पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे उपलब्ध नाहीत.
बेंगळुरूमध्ये हवामान स्वच्छ राहण्याची शक्यता आहे आणि तापमान 28°C ते 30°C दरम्यान राहील. चिन्नास्वामी स्टेडियमची पिच फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, विशेषतः लहान बाउंड्रीजमुळे मोठे स्कोअर पाहायला मिळतात. दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता असल्याने चेस करणाऱ्या संघाला फायदा होऊ शकतो.
या सामन्याची क्रेझ इतकी मोठी आहे की तिकीट विक्री सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच सर्व तिकीट संपले. सध्या सामान्य प्रेक्षकांसाठी तिकीट उपलब्ध नाहीत.