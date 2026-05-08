विराटचा सल्ला त्याच्याच विरुद्ध वापरुन बोल्ड काढला; 24 वर्षीय बॉलर म्हणाला, 'विराटने सांगितलेलं की...' | Video

Prince Yadav On Dismissal of Virat Kohli Video: विराट कोहलीला भोपळाही न फोडू देता तंबूत पाठवणाऱ्या या गोलंदाजाने सामन्यानंतर विराटची विकेट घेण्यासाठी विराटचीच मदत कशी घेतली याबद्दलची माहिती दिली आहे.
Prince Yadav On Dismissal of Virat Kohli Video: आयपीएलमधील लखनऊ सुपर जायंट्सचा वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवला गुरुवारी आकाश ठेंगणं झालं होतं. यामागील कारणही तसं खास होतं. क्रिकेट जगतामधील किंग कोहली अशी ओळख असलेल्या विराट कोहलीला भोपळाही न फोडता तंबूत पाठवण्याचा पराक्रम प्रिन्सने करुन दाखवला. अत्यंत सुंदर चेंडूवर विराट कोहली बोल्ड झाला. नेमकं आपल्यासोबत काय घडलं हे विराटलाही क्षणभर कळलं नाही. प्रिन्सने टाकलेला हा बॉल पाहून कॉमेंट्री बॉक्समधूनही त्याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत होता. मात्र सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे विराटची ही विकेट काढण्यासाठी प्रिन्सला विराटनेच एक सल्ला दिलेला. हाच सल्ला प्रिन्सच्या कामी आला आणि त्याने विराटला शून्यावर तंबूत झाडलं.
पावसाचा व्यत्यय आल्याने बंगळुरु आणि हैदराबाददरम्यानचा सामना 20 ऐवजी 19 ओव्हरचा खेळवण्यात आला. हा सामना लखनऊने 9 धावांनी जिंकत स्पर्धेतील आपलं आव्हान कायम ठेवलं आहे. लखनऊच्या मिचेल मार्शने खणखणीत शतक झळकावल्याने लखऊनच्या संघाला 209 धावांपर्यंत मजल मारता आली. लखऊनच्या तीनच विकेट पडल्या. आरसीबीने याच्या दुप्पट म्हणजे सहा विकेट गमावल्या त्यापैकी तीन विकेट प्रिन्सनेच घेतल्या. प्रिन्सने चार ओव्हरमध्ये 33 धावांवर 3 गडी अशी कामगिरी केली.
210 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानावर उतरलेल्या बंगळुरुच्या संघाच्या डावातील दुसऱ्याच चेंडूवर प्रिन्सने विराटला बाद केलं. प्रिन्सने टाकलेला पहिला चेंडू टप्पा पडून बाहेर गेला. म्हणजेच हा चेंडू आऊटस्वींग होता. त्यानंतर प्रिन्सने 140.4 किलोमीटर वेगाने एक उत्तम चेंडू फेकला. हा चेंडू खेळून काढण्याच्या नादात विराट पुढे आला पण चेंडू त्याची बॅट आणि पॅडमधून गेला आणि स्टम्पला आदळला. प्रिन्सने हवेत उंच उडी मारुन आनंद साजरा केला.
An absolute peach of a delivery from the young fast bowler to rattle the stumps
सामन्यानंतर प्रिन्सने मागील सामन्यानंतर विराट कोहलीने दिलेल्या एका सल्ल्यामुळेच आज मला यश मिळाल्याचं स्पष्ट केलं. "माझा पहिला चेंडू चुकला. मात्र मला पूर्ण ताकदीने गोलंदाजी करायची आहे असं मनाशी ठरवलं होतं. माझं लक्ष्य विचलित होणार नाही याची मला खास काळजी घ्यावी लागली," अस् प्रिन्स सामन्यानंतर म्हणाला.
"मागच्या सामन्यानंतर मी विराट भाईशी बोलत होतो. त्यावेळी त्याने मला केवळ एक गोष्ट सांगितली, जोपर्यंत चेंडू ऑफ स्टम्पवरुन वळतोय तोपर्यंत त्याच लेंथला गोलंदाजी करत राहा," असं विराट म्हणाला होता आणि त्याच्याविरूद्धही तेच केलं असं प्रिन्सला सुचवायचं होतं.
Born from the man himself
विशेष म्हणजे एप्रिल 2023 नंतर विराट पहिल्यांदाच आयपीएलमध्ये शून्यावर बाद झाला.