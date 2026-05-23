/RCB VS SRH : विराट कोहली - ट्रेव्हिस हेड भर मैदानात भिडले! मॅच संपल्यावर हॅन्डशेक सुद्धा टाळला, नेमकं काय घडलं?

Virat Kohli Travis Head Fight : सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात झालेल्या सामन्यात हैदराबादचा 55 धावांनी विजय झाला. मात्र या सामन्यादरम्यान विराट कोहली आणि ट्रेव्हिस हेड हे आपसात भिडले त्यांच्यात बाचाबाची झाली. सामन्यानंतर सुद्धा विराटने हेडशी हस्तांदोलन करणं टाळलं.
RCB VS SRH IPL 2026 : शुक्रवारी आयपीएल 2026 चा 67 वा सामना सनरायजर्स हैदराबाद विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (SRH VS RCB) यांच्यात खेळवला गेला होता. या सामन्यात हैदराबादने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली आणि आरसीबीला विजयासाठी तब्बल 256 धावांचे आव्हान दिले. हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असणारी आरसीबी 4 विकेट गमावून फक्त 200 धावा करू शकली ज्यामुळे सनरायजर्स हैदराबादचा 55 धावांनी विजय झाला. हा आरसीबी आणि हैदराबाद या दोघांसाठी सुद्धा शेवटचा लीग स्टेज सामना होता. राजीव गांधी स्टेडियमवर झालेला हा सामना विराट कोहली आणि ट्रेव्हिस हेड यांच्या दोघांमध्ये भर मैदानात झालेल्या हायव्होल्टेज ड्राम्यासाठी जास्त चर्चेत राहिला. या दोघांमधील वाद हा सामन्यापुरताच मर्यादित राहिला नाही तर सामना संपल्यावर सुद्धा या दोन स्टार क्रिकेटर्सनी एकमेकांशी हॅन्डशेक करणं टाळलं.
सनरायजर्स हैदराबादच्या खेळाडूंनी प्रथम फलंदाजी करून मोठा स्कोअर उभा केला होता. त्यानंतर विजयासाठी आरसीबीला 256 धावांचे आव्हान मिळाले. यामुळे आरसीबी संघाचं वातावरण आधीच गंभीर होतं. आरसीबीची फलंदाजी सुरु झाली तेव्हा विराट कोहली हा ओपनिंगसाठी क्रीजवर आला होता. काही ओव्हर झाल्यावर ट्रेव्हिस हेड आणि विराट कोहली या दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. कॅमेऱ्यात स्पष्ट दिसत होतं की विराट कोहली खूप रागात आहे. विराट रागात हेडला काहीतरी बोलताना दिसला. बऱ्याचदा शांत राहणाऱ्या हेडने सुद्धा यावेळी कोहलीशी हुज्जत घातली. दोघांमध्ये कोणत्या कारणाने बाचाबाची झाली हे अद्याप स्पष्ट नसलं तरी दोघांमध्ये तणाव स्पष्ट दिसत होता. दोघांमधील हा वाद थांबवण्यासाठी मैदानावरील इतर खेळाडू आणि अंपायर्सना हस्तक्षेप करावा लागला.
Tensions rise in high voltage clash Race to Playoffs 2026
विराट आणि हेड या दोघांमधील वादाला सामन्याच्या पहिल्या इनिंगमध्येच सुरुवात झाली जेव्हा हैदराबादचा स्टार फलंदाज ट्रेव्हिस मैदानात फलंदाजी करत होता. ट्रेव्हिस हेडने आरसीबीचा युवा गोलंदाज रसिख सलामच्या गोलंदाजीवर लागोपाठ तीन चौकार ठोकले. पण पुढच्याच बॉलवर रसिखने एक यॉर्कर टाकला ज्यावर हेडचे स्टंप्स हवेत उडाले. विकेट घेतल्यावर रसिख सलामने आपल्या कानाजवळ हात नेत हैदराबादच्या प्रेक्षकांना इशारा केला आणि डिवचलं. कॅमेरामनने जेव्हा फिल्डिंग करणाऱ्या विराट कोहलीकडे कॅमेरा फिरवला तेव्हा विराट कोहली खूप आक्रमक सेलिब्रेशन करताना दिसला. त्याने हवेत मुक्के मारून सेलिब्रेशन केलं. ट्रेव्हिस हेडने 16 बॉलमध्ये 5 चौकार ठोकले आणि 26 धावा केल्या होत्या.
Virat Kohli didn shake hands with Travis Head after the match ended. May 22, 2026
विराट कोहली आणि ट्रेव्हिस हेड यांच्यातील वाद सामन्यानंतर सुद्धा थांबला नाही. सामना संपल्यावर जेव्हा दोन्ही संघ एकमेकांशी हॅन्डशेक करण्यासाठी समोरासमोर आले तेव्हा इतर आरसीबी खेळाडूंप्रमाणे विराट कोहलीशी हॅन्डशेक करण्यासाठी ट्रेव्हिस हेडने हात पुढे केला. तेव्हा विराटने त्याच्यासोबत हॅन्डशेक करणं टाळलं. विराटने हेडला टाळलं आणि ईशान किशन सोबत हात मिळवला आणि पुढे निघून गेला. विराट कोहलीच्या चेहऱ्यावरून वाटतं होतं की तो ट्रेव्हिस हेडमुळे खूप नाराज आहे.