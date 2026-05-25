विराटच्या चाहत्यांनी लाज सोडली! 'या' महिलेला पाठवतायेत अश्लील, घाणेरडे मेसेज; ती म्हणाली, 'रोज सकाळी...'

IPL 2026 Virat kohli: विराटचा आयपीएलच्या साखळी फेरीतील आरसीबीच्या शेटच्या सामन्यादरम्यान मैदानात वाद झाला. वादाचे पडसाद मैदानाबाहेर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. नेमकं झालंय काय पाहूयात...
IPL 2026 Virat kohli: इंडियन प्रिमिअर लीग 2026 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबादच्या संघात झालेल्या सामन्यात विराट कोहली आणि हैदराबादकडून खेळणारा ऑस्ट्रेलियाचा स्फोटक सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेडमध्ये मैदानातच खडाजंगी झाली. या वादाची सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा आहे. मात्र मैदानावरील या वादातून आता मैदानाबाहेरही मोठ्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
विराटबरोबर वाद घातल्यानंतर आता ट्रॅव्हिस हेडची पत्नी जेसिकाला ऑनलाइन ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. अनेक भारतीयांनी जेसिकाला अपमान करणारे, अश्लील मेसेज पाठवलेत. या मेसेज आणि ट्रोलिंगची संख्या एवढी वाढली आहे की हेडची पत्नी जेसिकाने खेळाडू आणि त्यांच्या कुटुंबाबद्दल सन्मान ठेवा असं आवाहन चाहत्यांना केलं आहे. आरसीबी आणि सनरायझर्सदरम्यान झालेल्या सामन्यात कोहली आणि हेडचा मैदानातच वाद झाला. त्यानंतर मैदानातील वातावरण चांगलेच तापले. फलंदाजी करताना कोहलीने हेडला डिवचलं. गोलंदाजीसाठी ये असा इशारा विराटने हेडला केला. मात्र कोहली या सामन्यात 15 धावा करुन तंबूत परतला. विराट बाद झाल्यानंतर मैदान सोडण्यापूर्वीच हेडने त्याला मस्करीत, "मित्रा मी तुला गोलंदाजी करण्याआधीच तू आऊट झाला," असं म्हणत डिवचलं. विषय इथे संपेल असं चाहत्यांना वाटलेलं. मात्र असं झालं नाही.
मात्र सामना संपल्यानंतरही विराट आणि हेडमधील तणाव अधिक वाढल्याचं दिसून आलं. सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघातील खेळाडू हस्तांदोलन करत असताना हेडने विराटच्या दिशेने हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला. मात्र विराटने त्याच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं आणि तो पुढे निघून गेला. या साऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर विराटच्या चाहत्यांनी हेड आणि त्याच्या कुटुंबियांना सोशल मीडियावरुन ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. मात्र विराटच्या काही चाहत्यांनी ट्रोलिंग करताना मर्यादा सोडल्याचंही दिसून येत आहे.
हेडच्या पत्नीने ऑस्ट्रेलियातील प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, केवळ मलाच नाही तर आमच्या ओळखतील मित्र परिवार आणि कुटुंबातील सदस्यांनाही अपमानास्पद, घाणेरडे आणि अश्लील मेसेज पाठवले जात आहे. 2023 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकपमध्ये ऑस्ट्रेलियाने हेडच्या खेळीच्या जोरावर भारताला फायनलमध्ये पराभूत केल्यानंतर ज्या पद्धतीने आम्हाला लक्ष्य करण्यात आलं होतं त्याचीच आठवण करुन देणारा हा सारा प्रकार असल्याचंही जेसिकाने म्हटलं आहे. हेडने 2023 मध्ये एकदिवसीय वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दमदार शतक झळकावत भारतीय संघाला पराभूत केलं होतं. त्यानंतरही अनेक भारतीय चाहत्यांनी हेड आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना घाणेरडे मेसेज पाठवून त्रास दिला होता, अशी आठवण जेसिकाने सांगितली. "रोज सकाळी उठल्यावर सोशल मीडियावर अनेक घाणेरडे, अपमानास्पद मेसेज असतात. आम्हाला मेसेज पाठवणं समजू शकतो मात्र आमचे मित्र आणि कुटुंबातील लोकांनाही लक्ष्य केलं जात आहे," असं म्हणत जेसिकाने नाराजी व्यक्त केली.
मैदानात एकमेकांविरुद्ध खेळताना द्वेषाने खेळणं समजू शकतो. मात्र खेळाडूंच्या कुटुंबांबद्दल सन्मान कायम राखला पाहिजे. असा सन्मान राखणं हे सुद्धा मैदानातील खेळा इतकेच महत्त्वाचे आहे. लोकांनी सोशल मीडियावर बोलताना आपली भाषा कशी आहे आणि आपण कोणाबद्दल काय बोलतोय याचा विचार करायला हवा, अशी अपेक्षा जेसिकाने व्यक्त केली. या साऱ्याचा बराच मानसिक त्रास होतो, असंही जेसिका म्हणाली.
आरसीबीचा प्लेऑफमधील क्वालिफायर-1 चा सामना गुजरात टायन्सविरुद्ध होणार आहे. हा सामना 26 मे रोजी धर्मशाला येथे होणार आहे. विशेष म्हणजे एलिमिनेटरमध्ये सनरायझर्सचा संघ राजस्थानविरुद्ध खेळणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आरसीबी आणि हैदराबाद म्हणजेच विराट आणि हेड या आयपीएलमध्ये आमने-सामने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये.