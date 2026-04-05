RCB चा चेन्नई सुपरकिंग्सवर मोठा विजय, सलग तिसऱ्या सामन्यात CSK चा लाजिरवाणा पराभव

पूजा पवार | Updated: Apr 6, 2026, 12:55 AM IST
Photo Credit - Social Media

RCB VS CSK : आयपीएल 2026 मध्ये रविवारी 5 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सीजनमधील 11 वा सामना खेळवला गेला. या आरसीबीच्या होम ग्राउंडवर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा दारुण पराभव झाला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने प्रथम फलंदाजी करून स्कोअर बोर्डवर 250 धावा लावल्या होत्या. चेन्नईला विजयासाठी 251 धावांचे आव्हान मिळाले, हे आव्हान पूर्ण करण्यात चेन्नई अयशस्वी ठरली आणि आरसीबीच्या गोलंदाजांनी त्यांना 207 धावांवर ऑलआउट केले. 

एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून गोलंदाजीची सुरुवात चांगली केली. सुरुवातीच्या तीन ओव्हरमध्ये त्यांनी जास्त धावा होऊ दिल्या नाहीत, मात्र त्यानंतर मैदानात धावांची सुनामी पाहायला मिळाली. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल आणि रजत पाटीदार यांनी सर्वात आक्रमक फलंदाजी केली, मात्र त्यानंतर आलेल्या टीम डेव्हिडने जे केलं त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. चेन्नईच्या गोलंदाजांविरुद्ध टीम डेव्हिड थांबवण्याचं नाव घेत नव्हता. 280.00 च्या स्ट्राईक रेटने त्याने 25 बॉलमध्ये 70 धावा केल्या आणि आरसीबीचा स्कोअर 250 धावांपर्यंत पोहोचवला. टीम डेव्हिडने 8 षटकार आणि 3 चौकार ठोकले. टीम डेव्हिड आणि रजत पाटीदार या दोघांनी मिळून शेवटच्या ओव्हरमध्ये 97 धावांची पार्टनरशिप केली. टीम डेव्हिडसह रजत पाटीदारने सुद्धा 19 बॉलमध्ये 48 धावा केल्या. त्याने सुद्धा 6 षटकार आणि 1 चौकार ठोकला. 

चेन्नई सुपरकिंग्स समोर विजयासाठी 251 धावांचे आव्हान होते. यावेळी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. त्यांची टॉप ऑर्डर स्वस्तात माघारी परतली. त्यानंतर सरफराज खान (50), प्रशांत वीर (43), जॅमी ओव्हरटोन (37), शिवम दुबे (१८) आणि अंशुल कंबोज (19) यांनी चेन्नई सुपरकिंग्सचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आरसीबीच्या गोलंदाजी समोर त्यांची देखील दांडी गुल झाली. आरसीबीने 19.4 ओव्हरपर्यंत चेन्नईला ऑलआउट केलं. 

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूची प्लेईंग 11:

फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जेकब डफी

चेन्नई सुपरकिंग्सची प्लेईंग 11:

संजू सॅमसन (विकेटकिपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, सर्फराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री, खलील अहमद

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

