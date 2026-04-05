RCB चा चेन्नई सुपरकिंग्सवर मोठा विजय, सलग तिसऱ्या सामन्यात CSK चा लाजिरवाणा पराभव

RCB VS CSK : आयपीएल 2026 मध्ये रविवारी 5 एप्रिल रोजी चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात सीजनमधील 11 वा सामना खेळवला गेला. या आरसीबीच्या होम ग्राउंडवर खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सचा दारुण पराभव झाला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने प्रथम फलंदाजी करून स्कोअर बोर्डवर 250 धावा लावल्या होत्या. चेन्नईला विजयासाठी 251 धावांचे आव्हान मिळाले, हे आव्हान पूर्ण करण्यात चेन्नई अयशस्वी ठरली आणि आरसीबीच्या गोलंदाजांनी त्यांना 207 धावांवर ऑलआउट केले.
एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सने टॉस जिंकून गोलंदाजीची सुरुवात चांगली केली. सुरुवातीच्या तीन ओव्हरमध्ये त्यांनी जास्त धावा होऊ दिल्या नाहीत, मात्र त्यानंतर मैदानात धावांची सुनामी पाहायला मिळाली. विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल आणि रजत पाटीदार यांनी सर्वात आक्रमक फलंदाजी केली, मात्र त्यानंतर आलेल्या टीम डेव्हिडने जे केलं त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. चेन्नईच्या गोलंदाजांविरुद्ध टीम डेव्हिड थांबवण्याचं नाव घेत नव्हता. 280.00 च्या स्ट्राईक रेटने त्याने 25 बॉलमध्ये 70 धावा केल्या आणि आरसीबीचा स्कोअर 250 धावांपर्यंत पोहोचवला. टीम डेव्हिडने 8 षटकार आणि 3 चौकार ठोकले. टीम डेव्हिड आणि रजत पाटीदार या दोघांनी मिळून शेवटच्या ओव्हरमध्ये 97 धावांची पार्टनरशिप केली. टीम डेव्हिडसह रजत पाटीदारने सुद्धा 19 बॉलमध्ये 48 धावा केल्या. त्याने सुद्धा 6 षटकार आणि 1 चौकार ठोकला.
चेन्नई सुपरकिंग्स समोर विजयासाठी 251 धावांचे आव्हान होते. यावेळी चेन्नई सुपरकिंग्सच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. त्यांची टॉप ऑर्डर स्वस्तात माघारी परतली. त्यानंतर सरफराज खान (50), प्रशांत वीर (43), जॅमी ओव्हरटोन (37), शिवम दुबे (१८) आणि अंशुल कंबोज (19) यांनी चेन्नई सुपरकिंग्सचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आरसीबीच्या गोलंदाजी समोर त्यांची देखील दांडी गुल झाली. आरसीबीने 19.4 ओव्हरपर्यंत चेन्नईला ऑलआउट केलं.
फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकिपर), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग, जेकब डफी
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, सर्फराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री, खलील अहमद