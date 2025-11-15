English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL 2026 Retentions: मुंबई इंडियन्सने अर्जुन तेंडुलकरची साथ सोडली! आता 'या' संघाकडून खेळणार सचिनचा लेक

Mumbai Indians trade Arjun Tendulkar: 2023 च्या लिलावात मुंबई इंडियन्सने 30 लाख रुपयांना खरेदी केलेल्या अर्जुनला IPL 2021 पासून संघांत स्थान मिळाले होते. पण त्याने फक्त चार सामने खेळले होते. आता मुंबईने त्याला ट्रेड केले असून तो दुसऱ्या संघातून खेळणार आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 15, 2025, 11:07 AM IST
IPL 2026 Retentions: Mumbai Indians trade Arjun Tendulkar to Lucknow: IPL 2026 सीझनपूर्वी मुंबई इंडियन्सने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्जुन तेंडुलकरला लखनऊ सुपर जायंट्सकडे (LSG) ट्रेड केले आहे. त्यामुळे अर्जुनचा मुंबईसोबतचा तीन वर्षांचा प्रवास औपचारिकरित्या संपला आहे. हा निर्णय MI आणि LSG यांच्यातील स्वतंत्र ट्रेड कराराचा भाग असून, येत्या हंगामात अर्जुनला अधिक संधी मिळाव्यात यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे कळते.

अर्जुनला अधिक खेळण्याच्या संधींसाठी ट्रेड

अर्जुन तेंडुलकरला मुंबई इंडियन्सने IPL 2023 च्या ऑक्शनमध्ये 30 लाख रुपये देऊन विकत घेतले होते. IPL 2021 पासून तो संघाच्या योजनांमध्ये होता, मात्र त्याने पदार्पण 2023मध्ये केले. मुंबईसाठी चार सामने खेळल्यानंतर त्याने एकूण पाच IPL सामने खेळले आहेत, ज्यात त्याच्या नावावर 3 बळी आणि 9.36 इकॉनॉमी अशी कामगिरी आहे. मुंबई इंडियन्सने निरोप संदेशात अर्जुनच्या प्रगतीचे कौतुक केले आणि त्याच्या पुढील पर्वासाठी शुभेच्छा दिल्या. “धन्यवाद अर्जुन, MI परिवाराचा भाग झाल्याबद्दल. तू पुढे Lucknow Super Giantsकडे जाणार असलास तरी, तुझ्या प्रवासातील प्रत्येक पाऊल आम्हाला अभिमान देणारे असेल,” असे MI ने म्हटले.

 

मुंबईच्या वेगवान गोलंदाजांच्या मोठ्या स्पर्धेमुळे अर्जुनला सातत्याने संधी देणे कठीण होत होते. म्हणूनच त्याला स्वतःच्या करिअरला नवी दिशा देण्यासाठी टीमने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जाते.

तरुण डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजासाठी नव्या पर्वाची सुरुवात

अर्जुन तेंडुलकरची क्रिकेट कारकीर्द मुंबईच्या स्थानिक क्रिकेटपासून सुरू झाली. 2021मध्ये त्याने T20 पदार्पण केले. त्यानंतर 2022–23 हंगामापूर्वी तो गोव्याकडे स्थलांतरित झाला आणि तिथे त्याने फर्स्ट क्लास आणि विजय हजारे स्पर्धांमध्ये पदार्पण केले. या काळात त्याच्या गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये सुधारणा दिसून आली.

LSG कडे झालेल्या या बदलामुळे अर्जुनला आपल्या IPL करिअरला नवी दिशा देण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. लखनऊ सध्या आपल्या संघाचे पुनर्गठन करत असून डावखुऱ्या फास्ट बॉलिंगमध्ये मजबुती आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
IPL 2026 Retentionsmumbai indiansarjun tendulkarLucknow Super Giants

