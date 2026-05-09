/धक्कादायक! रोहित शर्माचं ₹3.25 कोटींचं घड्याळ चोरण्याचा प्रयत्न? झटापट, संताप अन्...; घटनेचा Video Viral

Rohit Sharma 3 Crore Watch Viral Video: मुंबई इंडियन्सचा स्फोटक सलामीवीर रोहित शर्माला महागड्या घड्याळ्यांची आवड आहे. मात्र त्याचं 3 कोटी 25 लाखांचं घड्याळ चोरीला गेलं असतं.
Rohit Sharma 3 Crore Watch Viral Video: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सची कमान हाती घेणार असल्याची चर्चा आहे. खरं तर रोहित यंदाच्या पर्वात काही सामने मैदानाबाहेर होता. जखमी झाल्याने रोहितला काही सामने खेळता आले नाहीत. मात्र मागील काही सामन्यांमध्ये रोहितने दमदार कामगिरी केलेली असतानाच दुसरीकडे दुखापतीमुळे कर्णधार हार्दिक पंड्या आणि उपकर्णधार सूर्यकुमार यादव दोघेही संघाबाहेर असल्याने रोहितने कर्णधारपदही एका सामन्यात भुषवलं. असं असतानाच हार्दिकची निराशाजनक कामगिरी आणि एकंदरित स्थिती पाहिल्यास रोहितकडे कर्णधारपद सोपवण्याची चर्चा आहे. रोहित सध्या आयपीएलमुळे चर्चेत असतानाच त्याचा एक वेगळाच व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये रोहितच्या कोट्यवधीच्या घड्याळावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसत आहे. नेमकं घडलंय काय ते पाहूयात...
रोहित शर्माचे लाखो चाहते आहेत. रोहित कुठेही दिसला की सेल्फी काढण्यासाठी त्याच्याशी हॅण्डशेक करण्यासाठी चाहते त्याच्याभोवती गर्दी करतात. अनेकदा तर तो गाडी असता तरी त्याची एक झळक पाहण्यासाठी चाहत्यांची तोबा गर्दी होते. असेच काही चाहते रोहित आपल्या कारने निघत असताना त्याच्या कार जवळ आले. रोहितनेही कारच्या विंडोची काच खाली करुन त्यांच्याशी हस्तांदोलन केलं. मात्र रोहितला याची जराही कल्पना नव्हती की त्याच्या घड्याळावर यापैकी एखाद्याच चाहत्याची नजर असेल.
रोहितने एकदा हस्तांदोलन केल्यानंतर पुन्हा चाहत्यांनी हात पुढे केला आणि रोहितने हात मिळवला असता एका चाहत्याने त्याचा हात पकडून झटापटी करतो त्याप्रमाणे त्याच्या हातातील घड्याळ काढून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करणारा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. रोहितलाही याची कल्पना आल्याने त्याने हात झटकत आत घेतला आणि तो चाहत्यांना असं करायचं नाही म्हणत ओरडला. हा विचित्र प्रकार घडल्यानंतर त्याने खिडकीची काच वर करुन त्याची कार तिथून निघून गेली. रोहितने प्रसंगावधान दाखवत वेळीच हात आत खेचल्याने त्याचं घडळ्याच वाचल्याचं सांगितलं जात आहे.
रोहितचं जे घड्याळ खेचण्याचा प्रयत्न झाला ते 3.25 कोटींचं लिमिटेड 'जिराफ' एडिशनचं आहे. हे Rolex Cosmograph Daytona "Giraffe" Edition (Ref. 126555TBR) आहे. 18 कॅरेट रोझ गोल्ड केस, पूर्ण बॅग्युट कट डायमंड्स, ब्राउन टोनमध्ये अनोखा पॅटर्न, जिराफच्या त्वचेसारखा दिसतो यावरुनच त्याला जिराफ एडिशन असं नाव देण्यात आलं आहे. हे घड्याळ सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध नाही. फक्त रोलेक्सच्या VIP/VVIP क्लायंट्ससाठी स्पेशल ऑर्डर दिल्यावरच हे घड्याळ बनवून दिलं जातं. त्यामुळेच हे घड्याळ रोहितने प्रसंगावधान दाखवून वाचवल्याबद्दल चाहत्यांनी त्याचं कौतुक केलं आहे. तुम्हीच पाहा या झटापटीचा व्हिडीओ...
Rohit Sharma Fans tried to snatch his 3.25 Cr "Giraffe" watch from his wrist. And suddenly he close the mirror. pic.twitter.com/vMIQFxcdxt— Aman (@Proteinkohli) May 8, 2026
रोहितकडे अशी अनेक महागडी घड्याळं असतली तरी त्याचं हे कोट्यवधीचं घड्याळ चोरीला जातजात थोडक्यात वाचलंय हेच या व्हिडीओतून दिसतंय