Rohit Sharma : रोहितच्या दुखापतीबाबत मोठी अपडेट! आयपीएल 2026 चे पुढील सामने खेळणार की नाही?

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगचा 20 वा सामना हा मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (MI VS RCB) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने मुंबई इंडियन्सवर (Mumbai Indians) 18 धावांनी विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्सचा या सीजनमधील हा सलग तिसरा पराभव होता. या सामन्यात मुंबईचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याला दुखापत झाली आणि तो चालू सामन्यात रिटायर्ड हर्ट होऊन मैदानाच्या बाहेर पडला. आता त्याच्या तब्येतीवर एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना हा 16 एप्रिल रोजी पंजाब किंग्स विरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर होईल. या सामन्यात रोहित प्लेईंग 11 मध्ये खेळणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे.
मुंबई इंडिअन्सला विजयासाठी आरसीबीने 241 धावांचं मोठं आव्हान देण्यात आलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी रोहित शर्मा आणि रायन रिकेल्टन हे दोघे मैदानात उतरले.यावेळी दोघे चांगल्या लयीत होते मात्र 19 धावा केल्यावर रोहितला हॅमस्ट्रिंगची दुखपत झाली. रिटायर्ड हर्ट होऊ बाहेर जाण्यापूर्वी रोहित शर्मावर फिजिओने उपचार केले, मात्र तरी देखील दुखणं थांबलं नसल्याने तो अखेर रिटायर्ड हर्ट होऊन बाहेर पडला. त्याने यावेळी 13 बॉल खेळून 19 धावा केल्या. दरम्यान त्याने 2 चौकार आणि 1 षटकार मारला.
सामना संपल्यावर रोहित शर्माच्या दुखापतीबाबत बोलताना शरफेन रदरफोर्ड म्हणाला की, 'मला पूर्ण खात्री नाही पण त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखपत झालेली आहे. पण मी हे खात्रीशीर सांगू शकत नाही कारण मी डगआउटमध्ये होतो.
क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार रोहित शर्माच्या दुखापतीची तीव्रता समजून घेत त्याचा स्कॅन केला जाणार आहे. याचे रिपोर्ट आले की, रोहित शर्मा हा पंजाब किंग्स विरुद्ध खेळणार की नाही याविषयी कळेल. रोहित शर्माने आतापर्यंत तीन सामने यंदाच्या सीजनमध्ये खेळले असून यात एकूण 118 धावा केल्या आहेत. यातील त्याचा सर्वाधिक स्कोअर हा 78 धावा असून त्याचा कव्हरेज 39.33 इतका होता. आयपीएल 2026 मध्ये रोहितने एक अर्धशतक ठोकलं आहे.
मुंबई इंडियन्स रविवारी यंदाच्या सीजनमधील सलग तिसऱ्या सामन्यात पराभूत झाली. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात झालेल्या सामन्यानंतर आयसीबीचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 3 वर आहे. त्यांनी चारपैकी 1 सामना गमावला अणि तीन सामने जिंकले, ज्यामुळे त्यांच्या खात्यात 6 पॉईंट्स आहेत. तर मुंबई इंडियन्सचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये आठव्या स्थानावर आहे. त्यांनी लागोपाठ तिसरा सामना गमावला, ज्यामुळे त्यांच्या खात्यात 2 पॉईंट्स आणि नेट रन रेट -0.772 आहे.