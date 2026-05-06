रोहित शर्माला पुन्हा मिळणार मुंबईचं कर्णधारपद? हार्दिक बाहेर, सूर्याचीही अनुपस्थितीत मुंबई इंडियन्सचा नवा प्लॅन समोर

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगचं तब्बल 5 वेळा विजेतेपद पटकावणारा संघ असलेला मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) अद्याप एकूण 10 सामने खेळून त्यातील सुद्धा 5 सामने देखील जिंकू शकलेला नाहीये. आता मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना हा रविवार 10 मे रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) विरुद्ध होणार आहे. रायपूरमध्ये होणाऱ्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्स संघात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मुंबई इंडियन्सच्या संघातील वातावरण चांगलं नसून सिनिअर खेळाडूंमध्ये मतभेद आहेत. लखनऊ सुपर जाएंट्स विरुद्ध सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या हा खेळला नव्हता, त्याच्या अनुपस्थितीत सूर्यकुमार यादवने संघाचं नेतृत्व केलं आणि मुंबई संघाला विजय मिळाला. आता माहिती समोर येतेय की हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) हा पाठीच्या समस्येने त्रस्त आहे, ज्यामुळे तो पुढील सामन्यात सुद्धा उपलब्ध नसेल. तो संघासोबत प्रवास सुद्धा करत नाहीये. तसेच मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) हा सुद्धा आरसीबी विरुद्ध सामन्यात खेळणार नाहीये. अशा परिस्थितीत रोहित शर्माला मुंबई इंडियन्सचं कर्णधार बनवलं जाऊ शकतं.
रिपोर्टनुसार सूर्यकुमार यादव रविवार 10 मे रोजी रायपूरमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यात खेळणार नाही. सूर्यकुमार यादवची पत्नी देविशा शेट्टी ही लवकरच आई बनणार आहे. या आनंदाच्या प्रसंगी सूर्यकुमार यादवला आपल्या पत्नी सोबत राहायचं आहे. कदाचित याच कारणामुळे सूर्यकुमार यादव हा आरसीबी विरुद्ध सामन्यात खेळणार नाही. याप्रकरणी मुंबई इंडियन्स किंवा बीसीसीआयकडून अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पंड्या सध्या पाठीच्या दुखापतीमुळे त्रस्त असून यामुळेच तो लखनऊ सुपर जायंट्स विरुद्ध खेळला नाही. आता अशी माहिती समोर येतेय की हार्दिक पंड्या पाठीच्या दुखापतीमुळे त्रस्त आहे. त्यामुळे तो संपूर्ण मुंबई इंडियन्स संघासोबत रायपूरला रवाना झाला नाही. त्यामुळे असं म्हटलं जातंय की आरसीबी विरुद्ध सामन्यात हार्दिक पंड्या खेळणार नाही.
रोहित शर्माच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्स संघाने आयपीएलचं ५ वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे. मात्र आयपीएल २०२४ मध्ये मुंबई इंडियन्सने रोहितला कर्णधारपदावरून बाजूला करत गुजरात टायटन्सकडून ट्रेड केलेल्या हार्दिक पंड्याला कर्णधार म्हणून नियुक्त केलं. मात्र त्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स चांगला राहिलेला नाही. आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा संघ फक्त ३ सामने जिंकू शकलेला आहे, त्यामुळे यंदाच्या प्लेऑफ रेसमधून मुंबई इंडियन्सचा संघ जवळपास बाहेर आहे. हार्दिक पंड्या आणि सूर्यकुमार यादव हे दोघे अनुपस्थितीत असतील तर रोहित शर्माकडे संघाचं नेतृत्व सोपवलं जाऊ शकतं.