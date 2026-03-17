IPL 2026 साठी रोहित शर्माने मुंबई इंडियन्स सोबत प्रॅक्टिसला केली सुरुवात, पहिल्याच दिवशी ठोकले गगनचुंबी Six, पाहा Video

IPL 2026 Mumbai Indians : आयपीएल 2026 ला (IPL 2026) येत्या 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. मात्र या स्पर्धेसाठी आता सर्व संघांनी सरावाला सुरुवात केली असून एक एक करून सर्व खेळाडू आपल्या संघासोबत सराव सत्रात एकत्र येत आहेत. आता मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार आणि स्टार ओपनिंग फलंदाज रोहित शर्माने (Rohit Sharma) सुद्धा आयपीएलच्या सरावाला सुरुवात केली आहे. रोहितच्या नव्या सीजनमधील पहिल्या ट्रेनिंग सेशनला सुरुवात झाली असून याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. रोहित शर्मा या सरावादरम्यान आक्रमक फलंदाजी करताना दिसत असून त्याचा फॉर्म आणि फिटनेस पाहून फॅन्स खुश झाले आहेत. मागच्या सीजनमध्ये रोहित शर्माने अधिकतर सामन्यात फक्त फलंदाजी केली होती, यावर्षी सुद्धा तो याच प्रकारे खेळताना दिसू शकतो.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडीओमध्ये रोहित शर्माने एक जोरदार पुल शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला. बॉल बॅटच्या वरच्या बाजूला लागली आणि हवेत उंच उडाला आणि मैदानात उभ्या असलेल्या फिल्डरने पकडला. त्यानंतर सरावादरम्यान मुंबई इंडियन्सच्या टीम मॅनेजमेंटच्या प्रतिक्रिया पाहण्यात आल्या. मुंबई इंडियन्सने सोमवारी आयपीएल 2026 साठी अधिकृतपणे सिजनपूर्वीच्या सरावाला सुरुवात केली, जी आगामी स्पर्धेसाठी संघाची पहिली तयारी आहे.
मुंबई इंडिअन्सचा हेड कोच महेला जयवर्धनेनं गोलंदाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे आणि लसिथ मलिंगा सोबत ट्रेनिंग सेशनचं निरीक्षण केलं. फिल्डिंग प्रशिक्षक कार्ल हॉपकिन्सन हे देखील मैदानावर उपस्थित होते. नवीन सिजनच्या तयारीसाठी फ्रँचायझीचे स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग स्टाफ आणि फिजिओथेरपी टीमदेखील उपस्थित होते. मुंबई इंडियन्सच्या पहिल्या सराव सत्रात सामील होणाऱ्या खेळाडूंमध्ये शार्दुल ठाकूर, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गझनफर, नमन धीर, राजा अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मलेवार, मोहम्मद इझार आणि अश्वनी कुमार यांचा समावेश होता.
Rohit Sharma looked in great rhythm hitting some big shots during day 2 of Mumbai Indians’ pre-season camp.
The Hitman coming to rule. pic.twitter.com/FOZmO8Nz1n
rushiii12 March 17, 2026
रोहित शर्माने आयपीएल 2025 सीजनमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी महत्वाची भूमिका निभावली. या स्पर्धेत मुंबई इंडियन्स प्लेऑफपर्यंत पोहोचले होते. यात रोहित शर्मा हा अधिकतर इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळताना दिसला. सुरुवातीला रोहित शर्मा फॉर्ममध्ये नव्हता, मात्र पुढे त्याला लय सापडली आणि 15 सामन्यात रोहित शर्माने एकूण 418 धावा केल्या. यात त्याने दोन अर्धशतकं ठोकली.