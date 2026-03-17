IPL 2026 Mumbai Indians : रोहितच्या नव्या सीजनमधील पहिल्या ट्रेनिंग सेशनला सुरुवात झाली असून याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. रोहित शर्मा या सरावादरम्यान आक्रमक फलंदाजी करताना दिसत असून त्याचा फॉर्म आणि फिटनेस पाहून फॅन्स खुश झाले आहेत. 

पूजा पवार | Updated: Mar 17, 2026, 03:12 PM IST
IPL 2026 साठी रोहित शर्माने मुंबई इंडियन्स सोबत प्रॅक्टिसला केली सुरुवात, पहिल्याच दिवशी ठोकले गगनचुंबी Six, पाहा Video
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 Mumbai Indians : आयपीएल 2026 ला (IPL 2026) येत्या 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. मात्र या स्पर्धेसाठी आता सर्व संघांनी सरावाला सुरुवात केली असून एक एक करून सर्व खेळाडू आपल्या संघासोबत सराव सत्रात एकत्र येत आहेत. आता मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार आणि स्टार ओपनिंग फलंदाज रोहित शर्माने (Rohit Sharma) सुद्धा आयपीएलच्या सरावाला सुरुवात केली आहे. रोहितच्या नव्या सीजनमधील पहिल्या ट्रेनिंग सेशनला सुरुवात झाली असून याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. रोहित शर्मा या सरावादरम्यान आक्रमक फलंदाजी करताना दिसत असून त्याचा फॉर्म आणि फिटनेस पाहून फॅन्स खुश झाले आहेत. मागच्या सीजनमध्ये रोहित शर्माने अधिकतर सामन्यात फक्त फलंदाजी केली होती, यावर्षी सुद्धा तो याच प्रकारे खेळताना दिसू शकतो. 

मुंबई इंडियन्सच्या सरावाला सुरुवात : 

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडीओमध्ये रोहित शर्माने एक जोरदार पुल शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला. बॉल बॅटच्या वरच्या बाजूला लागली आणि हवेत उंच उडाला आणि मैदानात उभ्या असलेल्या फिल्डरने पकडला. त्यानंतर सरावादरम्यान मुंबई इंडियन्सच्या टीम मॅनेजमेंटच्या प्रतिक्रिया पाहण्यात आल्या. मुंबई इंडियन्सने सोमवारी आयपीएल 2026 साठी अधिकृतपणे सिजनपूर्वीच्या सरावाला सुरुवात केली, जी आगामी स्पर्धेसाठी संघाची पहिली तयारी आहे.

पहिल्या दिवशी सरावाला कोणते खेळाडू उपस्थित? 

मुंबई इंडिअन्सचा हेड कोच महेला जयवर्धनेनं गोलंदाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे आणि लसिथ मलिंगा सोबत ट्रेनिंग सेशनचं निरीक्षण केलं. फिल्डिंग प्रशिक्षक कार्ल हॉपकिन्सन हे देखील मैदानावर उपस्थित होते. नवीन सिजनच्या तयारीसाठी फ्रँचायझीचे स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग स्टाफ आणि फिजिओथेरपी टीमदेखील उपस्थित होते. मुंबई इंडियन्सच्या पहिल्या सराव सत्रात सामील होणाऱ्या खेळाडूंमध्ये शार्दुल ठाकूर, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गझनफर, नमन धीर, राजा अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रघु शर्मा, मयंक रावत, दानिश मलेवार, मोहम्मद इझार आणि अश्वनी कुमार यांचा समावेश होता.

रोहित शर्माचा आयपीएल 2025 मधील परफॉर्मन्स : 

रोहित शर्माने आयपीएल 2025 सीजनमध्ये मुंबई इंडियन्ससाठी महत्वाची भूमिका निभावली. या स्पर्धेत मुंबई इंडियन्स प्लेऑफपर्यंत पोहोचले होते. यात रोहित शर्मा हा अधिकतर इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळताना दिसला. सुरुवातीला रोहित शर्मा फॉर्ममध्ये नव्हता, मात्र पुढे त्याला लय सापडली आणि 15 सामन्यात रोहित शर्माने एकूण 418 धावा केल्या. यात त्याने दोन अर्धशतकं ठोकली. 

পূজা সুনील পवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

