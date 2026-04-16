IPL 2026 : रोहित शर्माचा सरावादरम्यानचा हटके पिकॅाक डान्स सोशल मिडियावर व्हायरल! तु्म्ही पाहिला का हा Video?

Rohit Sharma's viral dance video: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये आज सामना सुरु आहे, या सामन्यामध्ये संघाचा मुख्य फलंदाज रोहित शर्मा हा दुखापतीमुळे आजचा सामना खेळला नाही. आरसीबीविरुद्ध झालेल्या मागील सामन्यामध्ये रोहित शर्मा याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती, त्यामुळे चालू सामन्यातून बाहेर झाला होता. आजचा सामना देखील तो त्याच कारणामुळे खेळला नाही. पंजाबविरुद्धच्या नाणेफेकीदरम्यान हार्दिक पांड्याने यासंदर्भात माहिती दिली आहे, रोहित आगामी सामन्यांमधूनही बाहेर राहू शकतो असा अंदाज लावला जात आहे. त्यामुळे, तो मैदानावर कधी परत येऊ शकेल हे सांगणे कठीण आहे. याचदरम्यान आता रोहित शर्माचा एक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये वेगळाच डान्स करताना दिसत आहे.
रोहित शर्माच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तो सराव करत असताना एक मजेशीर वाॅर्नअप करत आहे. यामध्ये तो वाॅर्नअप करताना अनेक चाहते हे सोशल मिडियावर मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहेत. या व्हिडिओमध्ये रोहित शर्मा हा पिकॅाक डान्स करताना दिसत आहे. यावेळी कॅमेरामॅनने हा त्याचा मजेशीर डान्स कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे.
सोशल मिडियावर मुंबई इंडियन्सच्या संघाने व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर काही क्षणातच अनेक रोहित शर्माच्या चाहत्याच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये आल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, या मुलाला काही फरक पडत नाही नेहमीच चील असतो. तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहीले आहे की, मच्या मनात जिंकण्याची किंचितही इच्छा आहे की नाही? मुंबई इंडियन्स अशी टीका संघावर केली आहे. तर एका चाहत्याने लिहीले आहे की, शाणा फॅार अ रिझन. अशा अनेक कमेट्स सोशल मिडियावर क्रिकेट चाहत्यांनी केल्या आहेत.
मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत फक्त 1 सामना जिंकला आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने विजय मिळवला होता तर त्यानंतर सलग तीन सामन्यामध्ये संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आज पंजाब किंग्सविरुद्ध सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाला दुसऱ्या विजयाची अपेक्षा असणार आहे. संघाची फलंदाजी फार काही चांगली करु शकली नाही त्याचबरोबर अनुभवी गोलंदाज असूनही कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे.