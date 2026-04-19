IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीचे अर्धशतक हूकले पण दिग्गजांचे मोडले रेकॅार्ड! आयपीएलमध्ये पूरनला टाकले मागे

KKR vs RR IPL 2026 : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी याचे अर्धशतक हूकले पण आता त्याने त्याच्या नावावर नवा रेकॅार्ड नोंदवला आहे.  

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 19, 2026, 07:04 PM IST
कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये सध्या सामना सुरु आहे. या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या संघाची आज काही प्रभावशाली कामगिरी पाहायला मिळाली नाही. संघाने पहिले फलंदाजी करत केकेआरविरुद्ध फक्त 9 विकेट्स गमावून 155 धावा 20 ओव्हरमध्ये करता आल्या. यामध्ये फक्त संघाचे सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल यांचे महत्वाचे योगदान पाहायला मिळाले. या सामन्यामध्ये यशस्वी जयस्वाल याने संघासाठी 39 धावा केल्या तर वैभव सूर्यवंशी याने 46 धावांची खेळी खेळली. मागील झालेल्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशी यांची कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. केकेआरविरुद्ध सामन्यात त्याचे 4 धावांनी अर्धशतक हुकले आहे. पण त्याचे अर्धशतक हुकले असले तरी त्याने अनेक दिग्गज खेळाडूचे रेकॅार्ड नावावर केले आहेत. 

वैभव सूर्यवंशीने मोडले दिग्गजांचे रेकॅार्ड

वैभव सूर्यवंशी या त्याच्या खेळीची सुरूवात असो या त्याचा खेळ हा नेहमीच मोठ्या शॅाटने पाहायला मिळाला आहे. तो धावून रन घेण्यापेक्षा चौकार आणि षटकार मारण्यात त्याचा जास्त विश्वास आहे. कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर वैभवने संघाला दमदार सुरूवात करुन दिली. पण त्याचे अर्धशतक केवळ चार धावांनी हुकले. त्याने 28 चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि दोन षटकारांसह 46 धावा केल्या. आता वैभव हा 13 सामन्यांनंतर आयपीएलमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने त्याने आतापर्यत 44 षटकार मारले आहेत. 

मॅक्सवेल आणि पूरनला टाकले वैभवने मागे

वैभव सूर्यवंशी याने आता आयपीएलमधील दिग्गज खेळाडूंना मागे टाकले आहे. त्याने ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज खेळाडू ग्लेन मॅक्सवेल आणि निकोलस पूरन यांना मागे टाकले आहे. ग्लेन मॅक्सवेल याने 13 सामन्यामध्ये 33 षटकार मारले आहेत. त्याचबरोबर वैभव सूर्यवंशी याचा स्ट्राईक रेट देखील फार चांगला आहे. वैभव सूर्यवंशीच्या स्ट्राईक रेटबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने 220 च्या स्ट्राइक रेटने तो फलंदाजी करत आहे. तर स्ट्राइक रेटच्या बाबतीत त्याने पूरनला देखील मागे टाकले आहे. 

वैभव सूर्यवंशी - यशस्वी जयस्वालची दमदार कामगिरी

वैभव सूर्यवंशी - यशस्वी जयस्वाल यांनी या सिझनमध्ये संघासाठी कमालीची कामगिरी केली आहे. आजच्या सामन्यामध्ये दोघांनीही संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली पण मधल्या फळीमधील फलंदाजानी निराशाजनक फलंदाजी केली म्हणून संघ हा मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरला. आजच्या सामन्यामध्ये यशस्वी जयस्वाल याने 29 चेंडूंत 39 धावा यामध्ये त्याने चार चौकार दोन षटकार मारले. तर वैभव सूर्यवंशी याने 28 चेंडूंमध्ये 46 धावा केल्या यामध्ये त्याने 6 चौकार आणि 2 षटकार मारले. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

