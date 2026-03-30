RR VS CSK : राजस्थान रॉयल्स रॉयल्सची विजयी सुरुवात, चेन्नई सुपरकिंग्सचा पहिल्याच सामन्यात दारुण पराभव

RR VS CSK : चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आयपीएल 2026 चा तिसरा सामना पार पडला. हा सामना राजस्थान रॉयल्सने 8 विकेट राखून जिंकला. 

पूजा पवार | Updated: Mar 30, 2026, 11:21 PM IST
RR VS CSK : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा (IPL 2026) सीजनचा तिसरा सामना हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (CSK VS RR) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सला (CSK) ऑलआउट केल्यावर राजस्थान रॉयल्सला विजयासाठी 128 धावांचं आव्हान मिळालं होतं, हे आव्हान राजस्थान रॉयल्सने 8 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. राजस्थानला हा विजय 12.1 ओव्हरमध्ये मिळवण्यात यश आले. तर चेन्नई सुपरकिंग्स पहिल्या सामन्यात सुपरफ्लॉप ठरली. 

चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सोमवारी झालेल्या सामन्याचा टॉस राजस्थान रॉयल्सने जिंकला. राजस्थानचा कर्णधार रियान परागने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली आणि चेन्नईला आधी फलंदाजीसाठी आव्हान दिलं. यावेळी चेन्नई सुपरकिंग्सकडून संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाडची जोडी मैदानात उतरली. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मॅन ऑफ द सीरिज ठरलेल्या संजू सॅमसन चेन्नईकडून पदार्पणाच्या सामन्यात चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा सर्वांना होती, मात्र अवघ्या 6 धावा करून सॅमसन बाद झाला. पॉवर प्लेमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सच्या 4 विकेट पडल्या होत्या. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या जवळपास सर्वच फलंदाजांनी राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजी समोर गुडघे टेकले. फक्त जेमी ओव्हरटन (43), कार्तिक शर्मा (18), सरफराज खान (17) यांनाच दोन आणखी धावसंख्या करता आल्या. अखेर चेन्नई सुपरकिंग्सला 127 धावांवर 19.4 ओव्हरमध्ये ऑलआउट करण्यात यश आले. राजस्थान रॉयल्सकडून जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर आणि रवींद्र जडेजाने सीएसकेच्या प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर ब्रिजेश शर्मा, रवी बिष्णोई आणि संदीप शर्माने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. 

राजस्थान रॉयल्सला विजयासाठी 128 धावांचं आव्हान मिळालं असताना त्यांच्याकडून यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी यांची जोडी मैदानात उतरली. यावेळी वैभव सूर्यवंशीने 15 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशीने 52, ध्रुव जुरेलने 18, तर यशस्वी जयस्वालने नाबाद 38 आणि रियान परागने 14 धावा केल्या. सीएसकेकडून अंशुल कंबोजला 2 विकेट घेण्यात यश आले. 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

