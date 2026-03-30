RR VS CSK : राजस्थान रॉयल्स रॉयल्सची विजयी सुरुवात, चेन्नई सुपरकिंग्सचा पहिल्याच सामन्यात दारुण पराभव

RR VS CSK : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19 वा (IPL 2026) सीजनचा तिसरा सामना हा चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स (CSK VS RR) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात चेन्नई सुपरकिंग्सला (CSK) ऑलआउट केल्यावर राजस्थान रॉयल्सला विजयासाठी 128 धावांचं आव्हान मिळालं होतं, हे आव्हान राजस्थान रॉयल्सने 8 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. राजस्थानला हा विजय 12.1 ओव्हरमध्ये मिळवण्यात यश आले. तर चेन्नई सुपरकिंग्स पहिल्या सामन्यात सुपरफ्लॉप ठरली.
चेन्नई सुपरकिंग्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यात सोमवारी झालेल्या सामन्याचा टॉस राजस्थान रॉयल्सने जिंकला. राजस्थानचा कर्णधार रियान परागने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली आणि चेन्नईला आधी फलंदाजीसाठी आव्हान दिलं. यावेळी चेन्नई सुपरकिंग्सकडून संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाडची जोडी मैदानात उतरली. टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये मॅन ऑफ द सीरिज ठरलेल्या संजू सॅमसन चेन्नईकडून पदार्पणाच्या सामन्यात चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा सर्वांना होती, मात्र अवघ्या 6 धावा करून सॅमसन बाद झाला. पॉवर प्लेमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सच्या 4 विकेट पडल्या होत्या. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या जवळपास सर्वच फलंदाजांनी राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजी समोर गुडघे टेकले. फक्त जेमी ओव्हरटन (43), कार्तिक शर्मा (18), सरफराज खान (17) यांनाच दोन आणखी धावसंख्या करता आल्या. अखेर चेन्नई सुपरकिंग्सला 127 धावांवर 19.4 ओव्हरमध्ये ऑलआउट करण्यात यश आले. राजस्थान रॉयल्सकडून जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर आणि रवींद्र जडेजाने सीएसकेच्या प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर ब्रिजेश शर्मा, रवी बिष्णोई आणि संदीप शर्माने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
Smiles all around the Royals camp!
A dominant chase completed in just 12.1 overs to seal a wonderful winning start in Guwahati
राजस्थान रॉयल्सला विजयासाठी 128 धावांचं आव्हान मिळालं असताना त्यांच्याकडून यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी यांची जोडी मैदानात उतरली. यावेळी वैभव सूर्यवंशीने 15 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशीने 52, ध्रुव जुरेलने 18, तर यशस्वी जयस्वालने नाबाद 38 आणि रियान परागने 14 धावा केल्या. सीएसकेकडून अंशुल कंबोजला 2 विकेट घेण्यात यश आले.