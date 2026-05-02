IPL 2026 : रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादवची भर मैदानात धक्काबुक्की, जडेजाने बॅटच उगारली

IPL 2026 RR VS DC : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) शुक्रवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (RR VS DC) यांच्यात 44 वा सामना पार पडला. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने राजस्थान रॉयल्सचा सात विकेटने पराभव केला. मात्र यावेळी दोन्ही संघांचे खेळाडू मैदानात एकमेकांची मजा घेताना दिसले. या दरम्यान राजस्थानची विकेट पडल्यावर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) मैदानात आला, यावेळी त्याने बॅट हवेत चालवत कुलदीप यादवला (Kuldeep Yadav) घाबरवलं. व्हिडीओमध्ये असं दिसतंय की जडेजा ज्या वेगाने बॅट भिरकावत होता ती बॅट कुलदीपला लागली असती, पण तसं झालं नाही. कुलदीप आणि जडेजाच्या बॅटमध्ये खूप अंतर होतं.
दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध जडेजा मैदानात उतरला तेव्हा अंपायरने त्याच्या बॅटची रुंदी मोजली. आयपीएलमध्ये जेव्हा कोणता फलंदाज मैदानात फलंदाजीसाठी येतो, तेव्हा त्याच्या बॅटची रुंदी मोजली जाते. मात्र बॅटची तपासणी होण्यापूर्वी जडेजाने कुलदीपकडे जोरात बॅट भिरकावली होती. यानंतर कुलदीपने मस्करीत जडेजाला धक्काबुक्की केली. जेव्हा जडेजा आणि कुलदीप समोरासमोर आले तेव्हा वाटलं दोघांमध्ये वाद झालाय, पण तसं काहीही नव्हतं, त्यानंतर दोघे मैदानात सामना सुरु असताना सुद्धा एकमेकांशी बोलताना आणि मस्करी करताना दिसले.
Kuldeep Yadav & Ravindra Jadeja shared a fun moment in the middle of the game. TATAIPL 2026 RRvDC | LIVE NOW https://t.co/cMKydi0l80 pic.twitter.com/6EijsAT5Nd
Star Sports (StarSportsIndia) May 1, 2026
दिल्ली कॅपिटल्सने शुक्रवारी राजस्थान रॉयल्सलाच्या सात विकेट घेऊन पराभूत केलं. केएल राहुलने 40 बॉलमध्ये 75 धावा केल्या. पथुम निसांकाने 33 बॉलमध्ये 62 धावा केल्या. दोघांनी मिळवून 226 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना 110 धावांची ओपनिंग पार्टनरशिप केली. ट्रिस्टन स्टब्स 18 धावा करून नाबाद राहिला. तर आशुतोष शर्माने 25 धावा करून दिल्लीला पाच बॉल राखून सामना जिंकवून दिला.