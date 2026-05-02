IPL 2026 : रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादवची भर मैदानात धक्काबुक्की, जडेजाने बॅटच उगारली

IPL 2026 RR VS DC : राजस्थानची विकेट पडल्यावर रवींद्र जफेज मैदानात आला, यावेळी त्याने बॅट हवेत चालवत कुलदीप यादवला घाबरवलं. त्यानंतर दोघांमध्ये मैदानात धक्काबुक्की झाली. सध्या या दोघांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.   

पूजा पवार | Updated: May 2, 2026, 08:05 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 RR VS DC : आयपीएल 2026 मध्ये (IPL 2026) शुक्रवारी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (RR VS DC) यांच्यात 44 वा सामना पार पडला. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने राजस्थान रॉयल्सचा सात विकेटने पराभव केला. मात्र यावेळी दोन्ही संघांचे खेळाडू मैदानात एकमेकांची मजा घेताना दिसले. या दरम्यान राजस्थानची विकेट पडल्यावर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) मैदानात आला, यावेळी त्याने बॅट हवेत चालवत कुलदीप यादवला (Kuldeep Yadav) घाबरवलं. व्हिडीओमध्ये असं दिसतंय की जडेजा ज्या वेगाने बॅट भिरकावत होता ती बॅट कुलदीपला लागली असती, पण तसं झालं नाही. कुलदीप आणि जडेजाच्या बॅटमध्ये खूप अंतर होतं. 

दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध जडेजा मैदानात उतरला तेव्हा अंपायरने त्याच्या बॅटची रुंदी मोजली. आयपीएलमध्ये जेव्हा कोणता फलंदाज मैदानात फलंदाजीसाठी येतो, तेव्हा त्याच्या बॅटची रुंदी मोजली जाते. मात्र बॅटची तपासणी होण्यापूर्वी जडेजाने कुलदीपकडे जोरात बॅट भिरकावली होती. यानंतर कुलदीपने मस्करीत जडेजाला धक्काबुक्की केली. जेव्हा जडेजा आणि कुलदीप समोरासमोर आले तेव्हा वाटलं दोघांमध्ये वाद झालाय, पण तसं काहीही नव्हतं, त्यानंतर दोघे मैदानात सामना सुरु असताना सुद्धा एकमेकांशी बोलताना आणि मस्करी करताना दिसले. 

दिल्लीने राजस्थानला पराभूत केलं : 

दिल्ली कॅपिटल्सने शुक्रवारी राजस्थान रॉयल्सलाच्या सात विकेट घेऊन पराभूत केलं. केएल राहुलने 40 बॉलमध्ये 75 धावा केल्या. पथुम निसांकाने 33 बॉलमध्ये 62 धावा केल्या. दोघांनी मिळवून 226 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना 110 धावांची ओपनिंग पार्टनरशिप केली. ट्रिस्टन स्टब्स 18 धावा करून नाबाद राहिला. तर आशुतोष शर्माने 25 धावा करून दिल्लीला पाच बॉल राखून सामना जिंकवून दिला. 

 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

