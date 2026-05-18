'आम्ही प्लेऑफच्या शर्यतीसाठी पात्रच नाही....' सामन्यानंतर भडकला कर्णधार रियान पराग, परफॉर्मन्सवर व्यक्त एकला राग

Riyan Parag Angry After Loss Against DC : रविवारी रॉयल्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. राजस्थानला या सामन्यात मिळालेल्या पराभवानंतर कर्णधार रियान पराग भडकला आणि त्याने पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये संघाच्या निराशाजनक परफॉर्मन्सवर राग व्यक्त केला.
IPL 2026 RR VS DC : आयपीएल 2026 मध्ये रविवारी डबल हेडर सामने खेळवले गेले यात दुसरा सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स (RR VS DC) यांच्यात खेळवला गेला. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने 5 विकेटने राजस्थानवर विजय मिळवला. राजस्थानला मिळालेल्या या पराभवानंतर कर्णधार रियान पराग भडकला आणि त्याने पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये संघाच्या निराशाजनक परफॉर्मन्सवर राग व्यक्त केला. आधी फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सने 193 धावा केल्या होत्या आणि विजयासाठी 194 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान दिल्लीने 4 बॉल आणि 5 विकेट राखून पूर्ण केले. या लाजिरवाण्या परफॉर्मन्सनंतर राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार याने तीव्र शब्दात संघाला सुनावलं.
राजस्थानचा कर्णधार रियान परागला विचारण्यात आलं की सामना त्यांच्या हातून कधी निसटला? यावर तो म्हणाला की, ' खरं सांगायचं तर आम्ही प्रत्येक ठिकाणी हा सामान गमावला. 14 ओव्हर्सनंतर आम्ही मजबूत स्थितीत होतो पण जसा मी बाद झालो त्यानंतर आम्ही केलेल्या चांगल्या सुरुवातीचा फायदा उचलू शकलो नाही. या पीचवर आपला स्कोअर 220 ते 230 धावा व्हायला हव्या होत्या. जिथे गोलंदाजीचा प्रश्न आहे आम्ही त्या सामन्यात कुठे नव्हतोच. आमचं प्रदर्शन हे त्या स्तराचं नव्हतंच'.
सामन्याच्या दरम्यान डोनोवन फरेराला गोलंदाजी का दिली यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यावर उत्तर देताना रियान पराग म्हणाला की, 'टीव्हीवर पाहिल्यावर फरेराला ओव्हर देणं हे एक प्रकारे जुगारासारखे वाटू शकते. पण क्रीजवर दोन डावखुरे फलंदाज होते. त्यामुळे मी दासुन शनाकाला अजून एक ओव्हर देण्याऐवजी डोनोवन फरेराला गोलंदाजीची संधी दिली. पण दुर्दैवाने ही रणनीती कामी आली नाही'.
राजस्थान रॉयल्सने या सामन्यात 194 धावांचा स्कोअर डिफेन्ड करताना फिल्डिंगमध्ये अनेक चुका केल्या. यावर तीव्र टीका करताना रियान पराग म्हणाला की, 'आमची फिल्डिंग खूपच खराब आहे. माझं म्हणणं असं आहे की जर तुम्हाला आयपीएलची ट्रॉफी जिंकायची असेल आणि प्रत्येकवर्षी विजेतेपदाचं दावेदार व्हायचं असेल तर तुम्हाला मैदानात खूप चांगला परफॉर्मन्स दाखवावा लागेल. आम्ही आज मैदानात जी ऊर्जा, कौशल्य आणि प्लॅनिंगची जशी अंमलबजावणी केली ते खूप खराब होतं. जर आम्ही असंच खेळत राहिलो तर आम्ही टॉप 4 च्या शर्यतीत राहण्याच्या पात्रतेचे नाही आहोत.