हाफ सेंच्युरीनंतर वैभवने 'A' का दाखवला? या सेलिब्रेशनचा अर्थ काय? मॅच जिंकल्यावर म्हणाला, 'मी माझ्या..' | Video

Meaning 'A' Celebration By Vaibhav Suryavanshi: वैभवने आपली संपूर्ण खेळी होण्याआधीच अर्थशतक झळकावल्यानंतर मैदानात हे अनोखं सेलिब्रेशन केलं. पण याचा अर्थ काय? हेच अनेकांना कळलं नाही. यामागील गुपित स्वत: वैभवने सामन्यानंतर सांगितलं.
Meaning 'A' Celebration By Vaibhav Suryavanshi: इंडियन प्रिमिअर लीग गाजवत असलेल्या वैभव सूर्यवंशीच्या बॅटमधून मंगळवारी पुन्हा धावांचा पाऊस पडला. या 15 वर्षीय खेळाडूने लखनऊ सुपर जायंट्सच्या संघाविरुद्ध अवघ्या 38 चेंडूंमध्ये 93 धावांची तुफान खेळी केली. या खेळीदरम्यान वैभवच्या फटकेबाजीबरोबरच एक गोष्ट विशेष लक्ष वेधून घेणारी ठरली, ती म्हणजे वैभवने केलेलं सेलीब्रेशन. वैभवने अर्धशतक झळकावल्यानंतर एक खास सेलिब्रेशेन केलं. ज्यामध्ये त्याने हाताने A हे इंग्रजी अक्षर तयार करुन कॅमेराच्या दिशेने दाखवलं. अनेकांना वैभवचं हे A सेलीब्रेशन आहे काय हेच समजलं नाही. सामन्यानंतर वैभवने स्वत: याबद्दलचा खुलासा केला आहे.
आयपीएलच्या प्लेऑफ आधीचे अवघे काही सामने शिल्लक असताना प्लेऑफसाठी केवळ एक जागा शिक्कल असून या जागेसाठी दोन मोठे संघ स्पर्धा करताना दिसत आहेत. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु, गुजरात टायटन्स, सनरायझर्स हैदराबाद हे तीन संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरले असले तरी चौथ्या स्थानासाठी राजस्थान रॉयल्स, पंजब किंग्ज एलेव्हन हे दोन संघ मुख्य दावेदार मानले जात आहे. त्यामुळेच प्रत्येक सामना करो या मरोसारखा खेळताना राजस्थानने मंगळवारी प्लेऑफमधील आपली दावेदारी अधिक मजबूत करताना लखनऊच्या संघाला पराभूत केलं. 220 धावांचा पाठलाग करताना राजस्थानने वैभवच्या खेळीच्या जोरावर पाच चेंडू 7 विकेट्स बाकी असतानाच सामना जिंकला.
या सामन्यामध्ये वैभवने 244.74 च्या सरासरीने 38 चेंडूंमध्ये 93 धावांची तुफान खेळी केली. या खेळीमध्ये त्याने 10 षटकार आणि 7 चौकार अशा 88 धावा तर चौकार आणि षटकारानेच काढल्या. या खेळीदरम्यान अर्थशतक झळकावल्यानंतर वैभवने हातानेच A हे लेटर तयार करुन कॅमेराकडे इशारा केला. सामन्यानंतर या सेलिब्रेशनबद्दल विचारलं असता त्याने, "याचा काही खास अर्थ नाही. मी प्रत्येक सामन्यात काहीतरी नवीन करतो. मागच्या सामन्यातील सेलिब्रेशनचाही काही अर्थ नव्हता. मी फक्त मजा म्हणून नवीन गोष्टी ट्राय करतो," असं उत्तर दिलं.
मात्र सामना संपल्यानंतर, राजस्थान रॉयल्सच्या संघाने शूट केलेल्या खास व्हिडीओमध्ये या सेलिब्रेशनमागील खरं कारण सांगितलं. "हे सेलिब्रेशन मी माझ्या आईसाठी केले आहे. माझ्या आईचे नाव 'A' ने सुरू होते. (वैभवच्या आईचं नाव आरती असं आहे.) मी हे कोणालाही सांगू इच्छित नव्हतो कारण मी हे पुढेही करायचे आहे, पण प्रत्यक्षात हे आईसाठी डेडिकेट केले आहे," असं उत्तर वैभवने दिलं आणि त्याच्या या A सेलिब्रेशनचं गुपित समोर आलं.
राजस्थानचा आता गट फेरीतील एक सामना शिल्लक असून हा सामना जिंकला तर ते प्लेऑफमध्ये जाणारा चौथा संघ ठरतील.