RR vs MI Pitch Report: गुवाहाटीत हार्दिक पांड्याचा जलवा दिसणार की पुन्हा पाऊस पडणार? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट आणि हवामानाचा अंदाज एका क्लिकवर

IPL 2026 RR vs MI Pitch Report Guwahati Weather Forecast (राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स पिच रिपोर्ट ): आयपीएल 2026 मधील आजचा महत्त्वाचा सामना राजस्थान (Rajasthan Royals) आणि मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) यांच्यात गुवाहाटीच्या बारसापारा स्टेडियमवर होणार आहे. मात्र, या सामन्यावर पावसाचे ढग दाटले असून चाहत्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. चला आजचा पिच रिपोर्ट आणि हवामानाचा अंदाज सविस्तरपणे जाणून घ्या.
स्थानिक हवामान अंदाजानुसार दिवसभरात पावसाची शक्यता मोठ्या प्रमाणात आहे. दुपारच्या सुमारास हलक्या सरींसह विजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तवली आहे. सुमारे ७५% पावसाची शक्यता असल्याचे अंदाज आहे. संध्याकाळी पावसाची शक्यता कमी असली तरी उशिरा पुन्हा पाऊस पडू शकतो. जर सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल. मात्र, गुणतालिकेत अव्वल स्थान गाठण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या राजस्थानसाठी हे नुकसानकारक ठरू शकते.
राजस्थान सध्या तिसऱ्या स्थानावर असून विजय मिळाल्यास थेट अव्वल स्थानावर जाऊ शकतो. मुंबई सहाव्या स्थानावर असून पराभवानंतर पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे
गुवाहाटीतील बारसापारा पिच यंदाच्या हंगामात फलंदाजांसाठी आव्हानात्मक ठरली आहे. याच मैदानावर झालेल्या पहिल्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्ज
(Chennai Super Kings) केवळ 127 धावांवर बाद झाला होता.
या मैदानावर टॉस जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कारण दवामुळे दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणे तुलनेने सोपे होते.
हार्दिक पांड्या आजच्या सामन्यात पुनरागमन करण्यास तयार आहे. मागील सामन्यात तो व्हायरल तापामुळे खेळू शकला नव्हता, पण आता तो पूर्णपणे फिट आहे. त्याच्या पुनरागमनामुळे मुंबई संघाला फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही विभागात मजबुती मिळणार आहे.
आजच्या सामन्यात दोन्ही संघांचे वेगवान गोलंदाज महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात:
आजचा सामना रोमांचक होण्याची पूर्ण शक्यता आहे, पण पावसामुळे त्यावर पाणी फिरू शकते. हवामान, पिच आणि प्रमुख खेळाडूंची कामगिरी या तिन्ही गोष्टी निकाल ठरवण्यात निर्णायक ठरणार आहेत.