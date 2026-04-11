RR VS RCB : राजस्थान रॉयल्सची विजयी घोडदौड सुरूच, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला दिला पराभवाचा धक्का

RR VS RCB : इंडियन प्रीमियर लीगचा (Indian Premier League) 16 वा सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RR VS RCB) या संघांमध्ये खेळवला गेला होता. गुरुवार 10 एप्रिल रोजी हा सामना खेळवला गेला असून या सामन्याच्या सुरुवातीला पावसाचा अडथळा आल्याने सामन्याला 8: 30 च्या सुमारास सुरुवात झाली. टॉस जिंकून राजस्थान रॉयल्सने प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी आरसीबीच्या फलंदाजांनी बोर्डवर एकूण 201 धावांचा स्कोअर केला आणि विजयासाठी राजस्थानला 202 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात राजस्थानला यश आलं आणि त्यांनी 6 विकेट राखून सामना जिंकला. यात वैभव सूर्यवंशी याला सामनावीरचा पुरस्कार देण्यात आला.
पावसामुळे टॉसला उशीर झाला. अखेर रात्री 8 वाजता दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस झाला आणि राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने तो जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यानंतर आरसीबीच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. फिलिप सॉल्ट सामन्याच्या पहिल्याच बॉलवर बाद झाला. त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरला देवदत्त पड्डीकलची विकेट पडली. त्यानंतर कर्णधार रजत पाटीदार आणि विराट कोहलीने मिळून डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पाचव्या ओव्हरला विराटची विकेट पडली, तो 32 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर रजत पाटीदारने कर्णधारासारखी खेळी केली आणि 40 बॉलमध्ये 63 धावा करून तो बाद झाला. त्यानंतरही काहीकाळ आरसीबीच्या फलंदाजांची गळती सुरूच होती, मात्र शेवटी रोमारियो शेफर्डने 11 बॉलमध्ये 22 धावा केल्या तर व्यंकटेश अय्यरने इम्पॅक्ट प्लेअर बनून 15 बॉलमध्ये 29 धावा केल्या.
राजस्थान रॉयल्सला विजयासाठी 202 धावांचं आव्हान मिळाल्यावर यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी हे दोघे मैदानात आले. यावेळी यशस्वी जयस्वालने दुसऱ्याच ओव्हरला विकेट गमावली, मात्र त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि ध्रुव जुरेल या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी जवळपास 100 हून अधिक धावांची पार्टनरशिप केली. वैभव सूर्यवंशीने इतर सामन्यांप्रमाणेच या सामन्यात स्फोटक फलंदाजी केली. त्याने आरसीबीच्या गोलंदाजांना घाम फोडला आणि 300 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करून तब्बल 15 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. त्याने 26 बॉलमध्ये 78 धावा केल्या. तर ध्रुव जुरेलने 43 बॉलमध्ये 81 धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच जडेजाने सुद्धा 25 बॉलमध्ये 24 धावा केल्या. राजस्थान रॉयल्सने १८ व्या ओव्हरमध्येच सामना जिंकला.