RR VS RCB : राजस्थान रॉयल्सची विजयी घोडदौड सुरूच, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला दिला पराभवाचा धक्का

RR VS RCB : आरसीबीच्या फलंदाजांनी बोर्डवर एकूण 201 धावांचा स्कोअर केला आणि विजयासाठी राजस्थानला 202 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात राजस्थानला यश आलं आणि त्यांनी 6 विकेट राखून सामना जिंकला. 

पूजा पवार | Updated: Apr 11, 2026, 02:00 AM IST
(Photo Credit - Social Media)

RR VS RCB : इंडियन प्रीमियर लीगचा (Indian Premier League) 16 वा सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RR VS RCB) या संघांमध्ये खेळवला गेला होता. गुरुवार 10 एप्रिल रोजी हा सामना खेळवला गेला असून या सामन्याच्या सुरुवातीला पावसाचा अडथळा आल्याने सामन्याला 8: 30 च्या सुमारास सुरुवात झाली. टॉस जिंकून राजस्थान रॉयल्सने प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी आरसीबीच्या फलंदाजांनी बोर्डवर एकूण 201 धावांचा स्कोअर केला आणि विजयासाठी राजस्थानला 202 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात राजस्थानला यश आलं आणि त्यांनी 6 विकेट राखून सामना जिंकला. यात वैभव सूर्यवंशी याला सामनावीरचा पुरस्कार देण्यात आला.  

कर्णधार पाटीदारने संघाला सावरलं : 

पावसामुळे टॉसला उशीर झाला. अखेर रात्री 8 वाजता दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस झाला आणि राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने तो जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यानंतर आरसीबीच्या फलंदाजीची सुरुवात खराब झाली. फिलिप सॉल्ट सामन्याच्या पहिल्याच बॉलवर बाद झाला. त्यानंतर तिसऱ्या ओव्हरला देवदत्त पड्डीकलची विकेट पडली. त्यानंतर कर्णधार रजत पाटीदार आणि विराट कोहलीने मिळून डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पाचव्या ओव्हरला विराटची विकेट पडली, तो 32 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर रजत पाटीदारने कर्णधारासारखी खेळी केली आणि 40 बॉलमध्ये 63 धावा करून तो बाद झाला. त्यानंतरही काहीकाळ आरसीबीच्या फलंदाजांची गळती सुरूच होती, मात्र शेवटी रोमारियो शेफर्डने 11 बॉलमध्ये 22 धावा केल्या तर व्यंकटेश अय्यरने इम्पॅक्ट प्लेअर बनून 15 बॉलमध्ये 29 धावा केल्या. 

वैभव सूर्यवंशीचा धमाका : 

राजस्थान रॉयल्सला विजयासाठी 202 धावांचं आव्हान मिळाल्यावर यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सूर्यवंशी हे दोघे मैदानात आले. यावेळी यशस्वी जयस्वालने दुसऱ्याच ओव्हरला विकेट गमावली, मात्र त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि ध्रुव जुरेल या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी जवळपास 100 हून अधिक धावांची पार्टनरशिप केली. वैभव सूर्यवंशीने इतर सामन्यांप्रमाणेच या सामन्यात स्फोटक फलंदाजी केली. त्याने आरसीबीच्या गोलंदाजांना घाम फोडला आणि 300 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करून तब्बल 15 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. त्याने 26 बॉलमध्ये 78 धावा केल्या. तर ध्रुव जुरेलने 43 बॉलमध्ये 81 धावांची नाबाद खेळी केली. तसेच जडेजाने सुद्धा 25 बॉलमध्ये 24 धावा केल्या. राजस्थान रॉयल्सने १८ व्या ओव्हरमध्येच सामना जिंकला. 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

