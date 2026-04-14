  वैभव सूर्यवंशी शून्यावर बाद होणार हे आधीच ठाऊक होतं? इरफान पठाणची 10 एप्रिलची पोस्ट Viral

वैभव सूर्यवंशी शून्यावर बाद होणार हे आधीच ठाऊक होतं? इरफान पठाणची 10 एप्रिलची पोस्ट Viral

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi First Ball Duck: पहिल्या चेंडूवर वैभव शुन्यावरच तंबूत परतल्यानंतर इरफान पठाणने काही दिवसांपूर्वी केलेली एक पोस्ट पुन्हा शेअर केली आहे. त्यात इरफान नेमकं काय म्हणालाय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 14, 2026, 03:10 PM IST
वैभव सूर्यवंशी शून्यावर बाद होणार हे आधीच ठाऊक होतं? इरफान पठाणची 10 एप्रिलची पोस्ट Viral
पठाणने केलेली पोस्ट चर्चेत (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi First Ball Duck: राजस्थान रॉयल्सचा धडाकेबाज सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी हा सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. यंदाच्या पर्वात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धचा सामना वगळता वैभवने दमदार कामगिरी केली आहे. जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर आणि इतर काही अव्वल दर्जाच्या गोलंदाजांचा वैभवने समाचार घेतल्याचं दिसून आलं आहे. विशेष म्हणजे या 15 वर्षीय मुलाने त्याच्या वयाइतका अनुभव असलेल्या गोलंदाजांना थेट षटकार वगैरे लगावले आहेत. मात्र आयपीएल 2026 मध्ये सध्या ऑरेंज कॅपचा मानकरी असलेल्या वैभवसमोर सोमवारी पहिल्यांदाच सनरायझर्सकडून खेळणारा प्रफुल्ल हिंगे गोलंदाजीसाठी आला तेव्हा वैभव गांगरला. 

पहिल्याच बॉलवर भोपळाही न फोडता बाद

वैभवने प्रफुल्लच्या पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका मारण्याच्या नादात विकेट फेकली. वैभव दमदार कामगिरी करेल असं वाटत असतानाच तो शून्यावर बाद झाला. विशेष म्हणजे जे संघ गोलंदाजीसाठी ओळखले जातात त्यांच्याविरोधात वैभवने दमदार कामगिरी केली. मात्र आयपीएलमध्ये पहिलाच सामना खेळणाऱ्या प्रफुल्लसमोर वैभवचं काहीही चाललं नाही. वैभवसारखा स्फोटक फलंदाज नवख्या गोलंजाच्या बॉलिंगवर पहिल्याच चेंडूवर बाद झाल्याचं अनेकांना पटलं नाही. वैभव पहिल्याच बॉलवर बाद झाल्यानंतर हैदराबादची मालकीण काव्या मारन ज्या पद्धतीने मैदानात व्यक्त झाली त्याचा व्हिडीओही व्हायरल झाला. या साऱ्याचेच सोशल मीडियावरही याचे पडसाद उमटले. मात्र या साऱ्यामध्ये भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज इरफान पाठणने आपल्या जुन्या पोस्टची आठवण चाहत्यांना करुन दिली. इरफानने मी वैभवसंदर्भात मांडलेली थेअरी खरी ठरल्याचं इरफानने म्हटलं आहे.

इरफानच्या पोस्टमध्ये काय म्हटलेलं?

10 एप्रिल रोजी इरफानने आपली जुनी पोस्ट रिशेअर केलं आहे. या जुन्या पोस्टमध्ये इरफानने, हा सनसनाटी खेळी करणारा तरुण खेळाडू मुद्दाम मोठ्या गोलंदाजांना टार्गेट करतो का? असा सवाल केला होता. बुमराहसारख्या जगातील पहिल्या क्रमांकावरील गोलंदाजाला दोन षटकार आणि काही चौकार लगावले. मात्र जेव्हा त्याच्यासमोर प्रफुल्ल गोलंदाजीला आला. त्याच्याविरुद्ध वैभवला मैदानात टिकून राहता आलं नाही. प्रफुल्ल हा बुमराहच्या तुलनेत फारच नवा गोलंदाज असून तो यापूर्वी फारसे टी-20 सामने खेळलेला नाही. त्यामुळेच त्याच्या गोलंदाजीचा वैभवला अंदाज आला नसावा असं अनेकांचं म्हणणं आहे. 

इरफानला करुन दिली वैभवच्या विधानाची आठवण

यावर चाहत्यांनीही आपली मतं नोंदवली आहेत. अनेकांनी वैभवने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या विधानाची इरफानला आठवण करुन दिली आहे. समोर कोणीही गोलंदाज असला तरी वैभवचं एकच टार्गेट असतं ते म्हणजे वेगाने धावा काढणे. मी गोलंदाज पाहून नाही बॉल पाहून फटका मारायचा की नाही हे ठरवतो, असं वैभवने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत सांगितलेलं. मात्र दुसरीकडे इरफानला कधी ना कधी नवख्या गोलंदाजासमोर वैभव स्वस्तात तंबूत परतेल याचा अंदाज होता आणि तो बरोबर निघाल्याचंही काहींनी म्हटलं आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

