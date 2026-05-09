/IPL 2026 : गर्लफ्रेंडकडे धर्म परिवर्तनासाठी तगादा लावतोय मुस्लिम क्रिकेटर? काय आहे सत्य?

Sameer Rizvi Girlfriend Yesha Sagar : आयपीएल 2026 मधून एक अशी लव्हस्टोरी समोर आलीये ज्याच्या प्रेमाची कमी आणि वादाची चर्चा जास्त रंगलीय. असं म्हटलं जातंय की एक मुस्लिम क्रिकेट त्याच्या गर्लफ्रेंडवर धर्म परिवर्तनासाठी तगादा लावतोय.
Sameer Rizvi Girlfriend Yesha Sagar : आयपीएल 2026 दरम्यान अनेक खेळाडूंची लव्हस्टोरी चर्चेत आहेत. अनेक स्टार खेळाडू त्यांच्या गर्लफ्रेंड सोबत दिसत असून ऑन कॅमेरा त्यांची जवळीक वाढली असल्याचं समोर येतंय. अशातच आयपीएल 2026 मधून (IPL 2026) एका अशी लव्हस्टोरी सुद्धा समोर येतेय ज्यात त्यांच्या प्रेमापेक्षा वादाची जास्त चर्चा रंगली आहे. हा वाद धर्मपरिवर्तनाबाबत आहे. तसं पाहायला गेलं तर या वादात कोणत्याही क्रिकेटरचं नाव अधिकृतपणे समोर आलेलं नाही, पण सोशल मीडियावर काही लोकं या प्रकरणाला समीर रिजवीशी जोडत आहेत.
समीर रिजवी हा सध्याच्या सीजनमध्ये दिल्ली कॅपिटल्ससाठी खेळत आहे. या सीजनमध्ये त्याने आपल्या संघासाठी चांगली खेळी केलीये. दरम्यान त्याच्यावर गर्लफ्रेंडवर धर्मपरिवर्तनासाठी जोर दिल्याचा आरोप लावला जात आहे. एका वरिष्ठ क्रीडा पत्रकाराने एक पोस्ट लिहिली होती त्यात लिहिण्यात आलं होतं की एक प्रसिद्ध क्रिकेटर एका स्पोर्ट्स प्रेझेंटरला डेट करतोय आणि तिच्यावर धर्मपरिवर्तनासाठी तगादा सुद्धा लावत आहे. याप्रकारे पोस्टमध्ये अजून अनेक दावे करण्यात आलेत. या प्रकरणी आता अँकर येशा सागर हिचं नाव समोर आलं आहे.
प्रश्न असा उपस्थित होतो की जर पोस्टमध्ये कोणत्याही क्रिकेटरचं नाव समोर आलेलं नाही तर मग समीर रिजवी आणि यशा सागर यांचं नाव का जोडण्यात आलं? याचं कारण आहे की असं म्हटलं जातं की समीर आणि येशा हे दोघे अनेकदा एकमेकांच्या पोस्टवर रिऍक्ट करत असतात. यामुळेच दोघांची नाव यात ओढली जात आहेत.
सध्या धर्मांतरासाठी तगादा लावण्याच्या आरोपांवर समीर किंवा येशा यांच्याकडून कोणतंही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आलेलं नाही. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी येशाने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर करून लिहिलं होतं की, 'त्या गोष्टीवर कधीही विश्वास ठेऊ नका जे तुम्ही इंटरनेटवर पाहता आणि वाचता'.
येशा सागर हिचा लुधियानामध्ये जन्म झाला असून कॅनडामध्ये राहून उच्च शिक्षण घेतलं आहे. ती एक इंडो कॅनेडियन स्पोर्ट्स प्रेझेन्टर आणि अँकर आहे. येशाने यूपी टी20 मध्ये स्पोर्ट्स प्रेझेंटर म्हणून काम केलं होतं. ती सोशल मीडियावर खूप ऍक्टिव्ह राहते. सोशल मीडियावर तिचे जवळपास 13 लाख फॉलोअर्स आहेत.